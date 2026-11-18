قال مصدران مطلعان إن رومان غوفمان، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، دعا إلى شن ضربات أميركية إسرائيلية مشتركة على إيران خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين أميركيين الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر المصدران أن غوفمان التقى بمسؤولين في الإدارة الأميركية، من بينهم جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، في واشنطن وأطلعهم على معلومات الاستخبارات الإسرائيلية بشأن إيران.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن غوفمان توجّه إلى ميامي أيضاً للقاء ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وشارك ويتكوف في قيادة الجهود الدبلوماسية الأميركية بشأن إيران وأوكرانيا.

وجاءت هذه الزيارة بعدما قال ترمب في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) إنه سيؤجل شن ضربات على إيران عقب لقاء مع رئيس وزراء قطر، التي تتوسط في محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بهدف تجنب العودة إلى حرب شاملة.

ومن المرجح أن يؤدي استئناف الضربات على إيران إلى تصعيد كبير للحرب، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى مقتل الزعيم الإيراني علي خامنئي ودفعت إيران إلى مهاجمة دول المنطقة.

وتأتي لقاءات غوفمان مع المسؤولين الأميركيين بشأن إيران في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطر فقدان السلطة بعد انتخابات غير حاسمة الشهر الماضي.

واتهم منافسون سياسيون لنتنياهو، وهو رئيس وزراء مؤقت حالياً، بالسعي إلى تصعيد الصراع لتحسين موقفه السياسي الضعيف، وهو ما ينفيه نتنياهو.

ولم يرد مكتب نتنياهو، الذي يتولى الرد على استفسارات وسائل الإعلام نيابة عن الموساد، على طلب للتعليق.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يعتقد أن حملة الضغط الاقتصادي التي تشنها الولايات المتحدة «مدمرة» جداً لإيران، وإنه لا حاجة إلى «عمليات قتالية كبرى».

وأضاف المسؤول أن الرئيس لديه، رغم ذلك، كل الخيارات المتاحة لضمان ألا تحصل إيران أبداً على سلاح نووي.

ولم يعلّق المسؤول على أي لقاء بين غوفمان وراتكليف. وأحجمت «سي آي إيه» أيضاً عن التعليق.