انقطاع تام للكهرباء على المستوى الوطني في كوبا

أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء في كوبا الثلاثاء عن انقطاع التيار ليل الأحد الإثنين على مستوى البلد الخاضع لحصار نفطي أميركي خانق.

وأفادت شركة «يونيون إلكتريكا» على شبكات التواصل الاجتماعي عن «انقطاع كامل» في الشبكة الكهربائية الوطنية، ما أغرق البلاد في الظلام بما في ذلك العاصمة هافانا.

وتشهد كوبا منذ خمس سنوات أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود، فاقمها الحصار النفطي الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).

واعتاد الكوبيون منذ سنوات انقطاع الكهرباء بسبب تقادم محطات التوليد وهي بغالبيتها من الحقبة السوفياتية. لكن وتيرة انقطاع التيار تسارعت منذ بدء الحصار النفطي الذي يجعل من الصعب إمداد محطات توليد الطاقة والمولدات الاحتياطية بالوقود، وهي تعمل عادة بالديزل المستورد.

وكان غرب كوبا واجه انقطاعا في الكهرباء مساء السبت، قبل أن تعود التغذية صباح الأحد بعد إصلاح سلسلة من الأعطال الواسعة في الشبكة.