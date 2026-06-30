بعد الزلزال... إلى متى يصمد العالقون تحت الأنقاض؟

حين تهتز الأرض وتنهار المباني في لحظات، يبدأ سباقٌ من نوع آخر، عنوانه إنقاذ الأرواح. ففي الساعات الأولى التي تعقب الزلزال، تتجه الأنظار إلى فرق البحث والإنقاذ، فيما يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: إلى متى يمكن للضحايا العالقين تحت الأنقاض البقاء على قيد الحياة؟
ويؤكد مختصون أن الإجابة لا تعتمد على عامل واحد، بل على مجموعة من الظروف، في مقدمتها طبيعة الإصابات، وتوفر الهواء والمياه، ودرجات الحرارة، إضافةً إلى سرعة وصول فرق الإنقاذ. وإذا لم تكن الإصابات بالغة الخطورة، وكانت الظروف المناخية معتدلة، فقد يتمكن بعض العالقين من الصمود أسبوعاً أو أكثر. وفقاً وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.
ويكتسب هذا السؤال أهميةً متجددةً مع استمرار عمليات البحث في فنزويلا، حيث تواصل فرق الإنقاذ سباقها مع الزمن لانتشال ناجين من تحت الأنقاض، بعدما ضرب زلزالان قويان ولاية لا غوايرا شمال البلاد، الأربعاء الماضي، متسببين في انهيار كلي أو جزئي لأكثر من 770 مبنى، بينما لا تزال الهزات الارتدادية تضرب المنطقة.
الساعات الأولى... الفرصة الذهبية
يرى خبراء إدارة الكوارث أن الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد وقوع الزلزال تمثل الفترة الحاسمة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأحياء؛ إذ تكون فرص العثور على ناجين أعلى بكثير مقارنةً بالأيام التالية.
ومع مرور الوقت، تتراجع احتمالات النجاة تدريجياً، ليس فقط بسبب نقص الماء والهواء، بل أيضاً نتيجة الإصابات البالغة أو الانهيارات الإضافية التي قد تطمر الضحايا تحت كميات أكبر من الركام.
«الفراغ الآمن»... مساحة قد تنقذ الحياة
ويشير عالم الجيوفيزياء فيكتور تساي، من جامعة براون، إلى أن فرص النجاة ترتفع عندما يجد الشخص نفسه داخل ما يُعرف بـ«الفراغ الآمن»، وهو حيز يتشكل بين أجزاء المبنى المنهار، ويوفر حماية نسبية من الضغط المباشر للأنقاض.
وقد ينشأ هذا الفراغ أسفل طاولة متينة، أو بجوار قطعة أثاث قوية، بما يسمح للعالق بالتنفس والبقاء على قيد الحياة حتى وصول فرق الإنقاذ.
في المقابل، يحذر أستاذ طب الطوارئ والاستجابة للكوارث في جامعة جورج واشنطن، الدكتور جوزيف باربيرا، من أن اندلاع الحرائق، أو انتشار الدخان، أو تسرب المواد الكيميائية الخطرة بعد انهيار المباني، قد يقلل بصورة كبيرة من فرص نجاة المحاصرين.
الماء والهواء... مفتاح البقاء
ويؤكد الخبراء أن توفير الهواء النقي والمياه يمثل العامل الأكثر حسماً بعد تجاوز مرحلة الإصابة الأولى.
ويقول باربيرا إن الإنسان يستطيع تحمل الجوع أياماً عدة، لكنه لا يستطيع الصمود طويلاً من دون ماء، فيما تؤثر درجات الحرارة المحيطة بصورة مباشرة في قدرة الجسم على مقاومة الإجهاد والجفاف.
كما تلعب الظروف الجوية دوراً إضافياً؛ إذ تؤثر الأمطار والرياح والحرارة المرتفعة في سرعة عمليات البحث والإنقاذ وكفاءتها.
استجابة دولية
وأعلنت السلطات الفنزويلية مشاركة أكثر من 2600 عنصر إنقاذ من دول عدة، مدعومين بكلاب بوليسية مدربة، ومعدات وآليات متخصصة في البحث عن العالقين.
وبحلول يوم الأحد، أصبحت عمليات الإنقاذ في ولاية لا غوايرا، الأكثر تضرراً، أكثر تنظيماً مقارنةً بالأيام الأولى، بعدما أثار بطء الاستجابة الأولية استياء السكان الذين طالبوا بتسريع عمليات البحث.
خطر يرافق لحظة الإنقاذ
ولا تنتهي المخاطر بمجرد العثور على الضحية؛ إذ يوضح باربيرا أن إخراج المصاب من تحت الأنقاض يحتاج إلى تعامل طبي دقيق.
فالضغط المستمر على العضلات لساعات طويلة قد يؤدي إلى تراكم مواد سامة داخل الجسم، وعند رفع الأنقاض فجأة قد تنتقل هذه المواد إلى مجرى الدم، ما قد يسبب صدمةً خطيرةً تهدد الحياة إذا لم يتلقَّ المصاب العلاج المناسب فوراً.
رغم كل شيء... يبقى الأمل قائماً
ورغم أن احتمالات النجاة تنخفض مع مرور الأيام، فإن التاريخ يحتفظ بقصص إنسانية استثنائية تؤكد أن الأمل لا ينطفئ بسهولة.
ففي أعقاب زلزال وتسونامي اليابان عام 2011، تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على مراهق وجدته، البالغة من العمر 80 عاماً، على قيد الحياة بعد تسعة أيام تحت أنقاض منزلهما.
كما نجحت فرق الإنقاذ في هايتي عام 2010 في انتشال فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً بعدما بقيت محاصرةً تحت الأنقاض لمدة 15 يوماً، في واحدة من أبرز قصص النجاة التي شهدتها الكوارث الطبيعية.
ماذا تفعل إذا وقع زلزال؟
ويؤكد المختصون أن أفضل وسائل الحماية تختلف باختلاف طبيعة المباني والمعايير الهندسية المعتمدة في كل دولة، إلا أن معظم إرشادات السلامة توصي باتباع قاعدة: «انبطح، واحتمِ، وتمسّك»، ما لم يكن مخرج آمن قريباً جداً.
وينصح بالاحتماء أسفل طاولة متينة أو بجوار قطعة أثاث قوية، مع حماية الرأس والوجه، واستخدام قطعة قماش أو كمامة للتقليل من استنشاق الغبار.
أما إذا وجد الشخص نفسه عالقاً تحت الأنقاض، فينبغي عليه المحافظة على هدوئه وتوفير طاقته، وتجنب الحركة غير الضرورية، وترشيد استهلاك الماء والطعام إن توفر، والإنصات إلى أصوات فرق الإنقاذ، مع استخدام أي جسم صلب لإصدار طرقات متقطعة تساعد في تحديد موقعه.
كما ينصح، في حال توفر هاتف محمول، بالحفاظ على شحن البطارية، وإجراء اتصالات قصيرة أو إرسال رسائل عند الضرورة، بما يزيد فرص تحديد الموقع حتى وصول فرق الإنقاذ.