أعلنت الشرطة الأميركية، يوم الاثنين، تعرض اثنين من أفراد الأمن في مجمع سكني بمدينة نيويورك لإطلاق نار، مشيرة إلى أن إصاباتهما لا تشكل خطراً على حياتهما.

وأضافت الشرطة أنه عثر على المشتبه به ميتاً جراء إصابته بطلق ناري أطلقه على نفسه، بعد أن تحصن داخل إحدى الشقق في مجمع «كو أوب سيتي» السكني الضخم في حي برونكس.

وقالت الشرطة إن المسلح المشتبه به ظل متحصناً داخل موقعه عقب الحادث. ونصحت السلطات المواطنين بتجنب المنطقة، وفقا لوكالة «أسوشييتد برس».

وأكدت إدارة شرطة نيويورك أن المصابين يعملان ضمن إدارة الأمن العام بمجمع «كو أوب سيتي»، وهي قوة أمنية خاصة تتولى حماية المجمع، الذي يضم أكثر من 15300 وحدة سكنية تعاونية موزعة على أبراج سكنية ومنازل متلاصقة، ويقطنه نحو 50 ألف شخص.