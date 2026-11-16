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العالم الولايات المتحدة​

واشنطن ستدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال لعام إضافي

جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)
جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)
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واشنطن ستدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال لعام إضافي

جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)
جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)

تعتزم الولايات المتحدة دعم تفويض مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال لمدة عام إضافي، وفق ما أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية وكالة الصحافة الفرنسية الأحد، بعد تقييم «اتجاهات الأمن الإقليمي».

ويأتي ذلك عقب إعلان واشنطن في وقت سابق أنها ستوقف بحلول نهاية العام مدفوعاتها لصالح مكتب الأمم المتحدة الذي يتولى تقديم الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وهي قوة رئيسية تدعم الجيش الصومالي.

وقد ألقى ذلك بظلال من الشك على مستقبل المهمة.

وتنتشر بعثة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال في هذا البلد المضطرب في منطقة القرن الإفريقي لدعم القوات الأمنية الصومالية ومكافحة حركة الشباب. وحلّت هذه البعثة محل مهمة «انتقالية» في يناير (كانون الثاني)، كانت بدورها امتدادا لقوة تابعة للاتحاد الإفريقي أُطلقت أساسا عام 2007.

ورغم المكاسب التي حققتها القوات الصومالية وقوات البعثة ضد حركة الشباب في عامي 2022 و2023، فإن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة عادت إلى شن هجمات منذ عام 2024.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أن تقديم المزيد من الدعم للمكتب من شأنه المساعدة في احتواء التهديدات الآتية من الصومال، و«منع نشوء أزمة أمنية أوسع في المنطقة من شأنها تقويض المصالح الأميركية».

لكنّه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تكثف الصومال والاتحاد الإفريقي جهود التخطيط لتحويل الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة نحو «حلول أمنية إقليمية أكثر استدامة».

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سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم الولايات المتحدة​

واشنطن ستدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال لعام إضافي

جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)
جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)
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TT

واشنطن ستدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال لعام إضافي

جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)
جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)

تعتزم الولايات المتحدة دعم تفويض مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال لمدة عام إضافي، وفق ما أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية وكالة الصحافة الفرنسية الأحد، بعد تقييم «اتجاهات الأمن الإقليمي».

ويأتي ذلك عقب إعلان واشنطن في وقت سابق أنها ستوقف بحلول نهاية العام مدفوعاتها لصالح مكتب الأمم المتحدة الذي يتولى تقديم الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وهي قوة رئيسية تدعم الجيش الصومالي.

وقد ألقى ذلك بظلال من الشك على مستقبل المهمة.

وتنتشر بعثة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال في هذا البلد المضطرب في منطقة القرن الإفريقي لدعم القوات الأمنية الصومالية ومكافحة حركة الشباب. وحلّت هذه البعثة محل مهمة «انتقالية» في يناير (كانون الثاني)، كانت بدورها امتدادا لقوة تابعة للاتحاد الإفريقي أُطلقت أساسا عام 2007.

ورغم المكاسب التي حققتها القوات الصومالية وقوات البعثة ضد حركة الشباب في عامي 2022 و2023، فإن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة عادت إلى شن هجمات منذ عام 2024.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أن تقديم المزيد من الدعم للمكتب من شأنه المساعدة في احتواء التهديدات الآتية من الصومال، و«منع نشوء أزمة أمنية أوسع في المنطقة من شأنها تقويض المصالح الأميركية».

لكنّه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تكثف الصومال والاتحاد الإفريقي جهود التخطيط لتحويل الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة نحو «حلول أمنية إقليمية أكثر استدامة».

مواضيع
الأمم المتحدة أميركا الصومال
العالم الولايات المتحدة​

«أمازون» تفقد 40 قمرا اصطناعيا إثر فشل إطلاق صاروخ «فولكان»

صاروخ «فولكان» (أرشيفية)
صاروخ «فولكان» (أرشيفية)
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«أمازون» تفقد 40 قمرا اصطناعيا إثر فشل إطلاق صاروخ «فولكان»

صاروخ «فولكان» (أرشيفية)
صاروخ «فولكان» (أرشيفية)

فقدت شركة أمازون 40 قمرا اصطناعيا من كوكبتها المخصصة لخدمات الإنترنت الأحد إثر فشل صاروخ خلال أول رحلة من عشرات الرحلات التي تعاقدت عليها المجموعة، ما يمثل انتكاسة في السباق الذي يخوضه جيف بيزوس ضد مشروع «ستارلينك» التابع لإيلون ماسك.

وانطلق صاروخ «فولكان» الذي تشغله شركة «يونايتد لونش ألاينس» عند الساعة 12,40 بالتوقيت المحلي (17,40 بتوقيت غرينتش) من كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، لكنه «واجه خللا بعد 10 دقائق من بدء الرحلة وفشل في توصيل حمولته إلى المدار»، وفق ما ذكرت الشركة في بيان.

و«يونايتد لونش ألاينس» هي مشروع مشترك بين «بوينغ» و«لوكهيد مارتن»، وذكرت الشركة عبر «إكس» أنها «وُجدت بهدف توفير وصول مضمون إلى الفضاء لبلادنا وللعملاء الذين يعتمدون علينا» من خلال تولي «بعض أصعب المهمات في مجال الرحلات الفضائية».

وتعاقدت أمازون على 38 عملية إطلاق مع «يونايتد لونش ألاينس» ومن المقرر على المدى البعيد أن يتولى صاروخ «فولكان» إطلاق حوالى نصف أقمار الجيل الأول من شبكة أمازون المدارية «أمازون ليو» والتي ستتألف من 3232 قمرا اصطناعيا.

وأطلقت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة التي أسسها بيزوس، نحو 400 قمر اصطناعي منذ أبريل (نيسان) 2025. وكانت أمازون أعلنت خططا لاستخدام الأقمار الاصطناعية لإطلاق خدمتها للإنترنت التجاري «أمازون ليو» في عام 2026.

وكتبت «أمازون ليو» على منصة إكس «تنطوي أي عملية إطلاق على أخطار، وهذا ينطبق بشكل خاص على المهمات الأولى».

وجاءت هذه الانتكاسة بعد يوم من نشر شركة «سبايس إكس» التي يملكها إيلون ماسك 26 قمرا اصطناعيا كبيرا من أقمار ستارلينك خلال رحلة تجريبية لصاروخ «ستارشيب» العملاق، محققة بذلك أول عملية «استعادة» لمركبة فضائية لإثبات جدوى الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.

كما أن صاروخ «نيو غلين» التابع لشركة «بلو أوريجين» التي أسسها بيزوس والذي تعتمد عليه «أمازون» أيضا في عمليات الإطلاق، متوقف عن العمل منذ وقوع انفجار إحدى نسخه أثناء اختبار في مايو (أيار).

مواضيع
فضاء وفلك قمر صناعي أميركا
العالم الولايات المتحدة​

ماسك ومؤسس أوبر من بين أكثر من 150 ألف موقع يطالبون بعودة هوانغ

أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب محاطاً برئيس مجلس النواب مايك جونسون ووزير التجارة هوارد لوتنيك والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ ورئيس شركة «أوبن أيه آي» غريغ بروكمان ومؤسس شركة «سبايس أكس أيه آي» إيلون ماسك ورئيس شركة «انفيديا» جنسن هوانغ والرئيسة التنفيذية لشركة «أيه أم دي» ليزا سو، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)
أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب محاطاً برئيس مجلس النواب مايك جونسون ووزير التجارة هوارد لوتنيك والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ ورئيس شركة «أوبن أيه آي» غريغ بروكمان ومؤسس شركة «سبايس أكس أيه آي» إيلون ماسك ورئيس شركة «انفيديا» جنسن هوانغ والرئيسة التنفيذية لشركة «أيه أم دي» ليزا سو، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)
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ماسك ومؤسس أوبر من بين أكثر من 150 ألف موقع يطالبون بعودة هوانغ

أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب محاطاً برئيس مجلس النواب مايك جونسون ووزير التجارة هوارد لوتنيك والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ ورئيس شركة «أوبن أيه آي» غريغ بروكمان ومؤسس شركة «سبايس أكس أيه آي» إيلون ماسك ورئيس شركة «انفيديا» جنسن هوانغ والرئيسة التنفيذية لشركة «أيه أم دي» ليزا سو، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)
أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب محاطاً برئيس مجلس النواب مايك جونسون ووزير التجارة هوارد لوتنيك والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ ورئيس شركة «أوبن أيه آي» غريغ بروكمان ومؤسس شركة «سبايس أكس أيه آي» إيلون ماسك ورئيس شركة «انفيديا» جنسن هوانغ والرئيسة التنفيذية لشركة «أيه أم دي» ليزا سو، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)

وقّع إيلون ماسك والعديد من الشخصيات البارزة في «سيليكون فالي» رسالة مفتوحة تطالب بعودة جنسن هوانغ إلى قيادة شركة «إنفيديا» ريثما يتمكن من الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات التي تسببت في إطاحته الخميس.

واستقال مؤسس إنفيديا الخميس من منصبه كمدير تنفيذي لها وسط فضيحة مدوية بعد الكشف عن علاقتين أقامهما خارج إطار الزواج واحدة مع أليس هوانغ التي تتهمها الاستخبارات الأميركية بالتجسس لصالح الصين، وأخرى مع مرؤوسة في الشركة.

وتطالب الرسالة التي وقّعها أكثر من 157 ألف شخص، مجلس إدارة الشركة الأميركية العملاقة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي بـ«إعادة جنسن إلى منصبه ريثما يكشف تحقيق مستقل عن ملابسات القضية» ما لم يقدّم المجلس «أدلة دامغة تثبت أن إقالته تصب في مصلحة إنفيديا». وأضاف الموقعون أن «جنسن يستحق أجراءات عادلة، لا محكمة شعبية».

وإلى جانب إيلون ماسك، تضم قائمة الموقعين تيم سويني الذي يرأس شركة «إيبك غيمز» لألعاب الفيديو، وغاري تان، رئيس «واي كومبينيتر» حاضنة الأعمال الأشهر في سان فرانسيسكو.

من جهته، كتب ترافيس كالانيك، مؤسس شركة «أوبر»، «لقد ارتكب أخطاء، نعم، الخطأ من طبيعة البشر، لكنني لا أعتقد أن أيّا مما فعله يبرر إبعاده عن شركته». وأكثر من 7500 موقع هم من موظفي «إنفيديا«، ما يمثل 18% من القوى العاملة في المجموعة.

وتظهر هذه المساندات المكانة الفريدة لجنسن الذي يعدّ بمثابة «عرّاب» للذكاء الاصطناعي. وتحت قيادته، تحولت شركة «إنفيديا» إلى مستثمر لا غنى عنه في «سيليكون فالي» إذ موّلت مراكز بيانات وشركات ناشئة حتى اكتسبت لقب «البنك المركزي للذكاء الاصطناعي»، لكنها واجهت في الوقت ذاته انتقادات بأنها تساهم في تغذية فقاعة مضاربة.

وكان جنسن يدافع عن نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة، بما في ذلك النماذج الصينية، ويعارض أي قيود قد تعيق سباق الذكاء الاصطناعي ما وضعه في موقف مضاد لشركة «أنثروبيك» المطورة لنموذج «كلود» ورئيسها داريو أمودي.

وبحسب صحيفة «فايننشل تايمز»، ناقش جنسن هوانغ إمكان العودة مع مقربين منه، وذكر أحد حلفائه أنه يجري تشكيل خلية أزمة تضم مسؤولين تنفيذيين بهدف الحصول على دعم البيت الأبيض. والجمعة، طالب مساهمان رئيسيان هما براد غيرستنر وغافين بيكر، مجلس الإدارة بإبقاء «كل الخيارات» مفتوحة.

وفي واشنطن، دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت شركة «إنفيديا» إلى البحث عن رئيسها القادم من «خارج» الشركة. وقال في تصريحات لقناة «فوكس نيوز» إن هناك حاجة إلى «تغيير جذري» مطالبا الشركة بتوضيح ما إذا كانت قد تغاضت عمدا عن تهريب رقائقها الإلكترونية إلى الصين.

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