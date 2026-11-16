واشنطن ستدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال لعام إضافي

تعتزم الولايات المتحدة دعم تفويض مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال لمدة عام إضافي، وفق ما أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية وكالة الصحافة الفرنسية الأحد، بعد تقييم «اتجاهات الأمن الإقليمي».

ويأتي ذلك عقب إعلان واشنطن في وقت سابق أنها ستوقف بحلول نهاية العام مدفوعاتها لصالح مكتب الأمم المتحدة الذي يتولى تقديم الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وهي قوة رئيسية تدعم الجيش الصومالي.

وقد ألقى ذلك بظلال من الشك على مستقبل المهمة.

وتنتشر بعثة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال في هذا البلد المضطرب في منطقة القرن الإفريقي لدعم القوات الأمنية الصومالية ومكافحة حركة الشباب. وحلّت هذه البعثة محل مهمة «انتقالية» في يناير (كانون الثاني)، كانت بدورها امتدادا لقوة تابعة للاتحاد الإفريقي أُطلقت أساسا عام 2007.

ورغم المكاسب التي حققتها القوات الصومالية وقوات البعثة ضد حركة الشباب في عامي 2022 و2023، فإن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة عادت إلى شن هجمات منذ عام 2024.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أن تقديم المزيد من الدعم للمكتب من شأنه المساعدة في احتواء التهديدات الآتية من الصومال، و«منع نشوء أزمة أمنية أوسع في المنطقة من شأنها تقويض المصالح الأميركية».

لكنّه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تكثف الصومال والاتحاد الإفريقي جهود التخطيط لتحويل الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة نحو «حلول أمنية إقليمية أكثر استدامة».