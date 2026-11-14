روبيو يحذر «الجنائية الدولية» من مغبة فرض قوانين لا تعترف بها واشنطن

انتقد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، ما وصفه بـ«توظيف القانون الدولي كسلاح»، معتبراً أنه أداة في يد النخبة، كما هاجم المحكمة الجنائية الدولية، وحذرها من مغبة فرض قوانين لا تعترف بها واشنطن.

وجاءت تصريحاته أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين الذي تنظمه جمعية الفدراليين المحافظة، بعد نحو شهر من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية وتعهدها بوقف عملها.

وتتولى المحكمة التي تأسست عام 2002 محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وهي تعد ملاذاً أخيراً في الحالات التي تفتقر فيها دول إلى أنظمة قانونية كافية لضمان المساءلة.

والولايات المتحدة من الدول الموقعة على «نظام روما الأساسي» الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تصادق عليه قط. كما أن إسرائيل وروسيا والصين ليست أعضاء في المحكمة.

والكلمة التي ألقاها روبيو أمام المؤتمر، وقوبلت بتصفيق حار، هي الأولى له منذ الهزيمة الساحقة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وقال روبيو، الجمعة، إن القانون الدولي تم استخدامه ضد «كل قرار رئيسي يتعلق بالسياسة الخارجية تقريباً» لإدارة ترمب، بدءاً من العمليات ضد القوارب في منطقة البحر الكاريبي وصولاً إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واعتبر أن هذا القانون ليس محايداً، بل «أداة» تستخدمها النخبة العالمية لتعزيز مصالحها.

وسبق أن أعلن روبيو أن واشنطن ستحظر التعامل مع ما وصفه بـ«المحكمة المارقة»، وذلك في إطار الحملة المستمرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وتعهدت واشنطن بتفكيك هذه المحكمة في أعقاب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خلفية جرائم حرب مزعومة في غزة.

وجدد روبيو، الجمعة، انتقاداته لها، معتبراً أنها هيئة لا تخضع للمساءلة أمام أحد، رغم أنها «تتمتع بسلطة التحقيق والملاحقة القضائية والاضطهاد وسجن مواطنينا بموجب قوانين لم نوافق عليها ولا نملك السيطرة عليها».

وأضاف: «إذا كانوا من الحماقة بحيث يحاولون فرض مراسيمهم الورقية علينا، فسيكون ردنا هو نفسه ما رد به القائد الروماني بومبي على الذين احتجوا بمواثيق مدينتهم أمام فيالقه: ألا تكفون عن تلاوة القوانين أمامنا ونحن نتقلد السيوف».

وتغذي المناسبة التي ألقى خلالها روبيو كلمته التكهنات بأنه يتطلع إلى ما هو أبعد من ملف السياسة الخارجية، فقد سبق أن تحدث مرشحون رئاسيون أمام المؤتمر الوطني للمحامين.

ويُنظر إلى روبيو على أنه أحد المرشحين البارزين لخلافة الرئيس دونالد ترمب، رغم نفيه تقارير تحدثت عن عزمه مغادرة الإدارة الأميركية للتحضير لخوض انتخابات عام 2028.