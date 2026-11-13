القوات الجوية الأميركية تجري اختبار أسلحة على القاذفة «بي-21 رايدر»

السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين من ميريلاند خلال جلسة في واشنطن (أ.ب)

قرر السيناتور كريس فان هولين منافسة زميله تشاك شومر على منصب زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، فيما يُنذر بمواجهة لا سابق لها يمكن أن تُعيد تشكيل المسار المستقبلي للحزب بعد فوزه الساحق في الانتخابات النصفية للكونغرس. وأعلن فان هولين، وهو سيناتور عن ميريلاند، الخميس، عزمه الترشح ضد شومر، معتبراً أن الناخبين منحوا حزبهما الديمقراطي تفويضاً للتغيير في الكونغرس.

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها منافسة على هذا المنصب منذ عقود، في دليل على الانقسامات داخل الحزب حول هويته السياسية واستراتيجيته وعلاقته بالناخبين التقدميين.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر من نيويورك في الكابيتول (أ.ب)

وقال فان هولين (67 عاماً) إنه «في هذه الانتخابات، طالب الشعب الأميركي بالتغيير. طالبوا بالتخلي عن سياسات دونالد ترمب الكارثية، بل والأهم من ذلك، بالتخلي عن الوضع الراهن الذي لا يُحقق مصالح الطبقة العاملة». واعتبر أن الديمقراطيين بحاجة إلى قيادة جديدة لمواجهة التحديات الراهنة.

يضع هذا التحدي فان هولين في مواجهة مع شومر (75 عاماً)، وهو من نيويورك وقاد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ منذ عام 2017. ويتوقع أن تجري انتخابات القيادة عبر اقتراع سري في أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مما يمنح أعضاء مجلس الشيوخ أسابيع قليلة فقط لتحديد من سيقود أجندة الحزب عند انعقاد الكونغرس الجديد في 3 يناير (كانون الثاني) المقبل.

يأتي إعلان فان هولين بعد أسابيع من التكهنات المتزايدة حول مستقبل شومر السياسي، في ظل نقاش حول ما إذا كان لا يزال الشخص الأنسب لقيادة الحزب في مجلس الشيوخ. وعلى الرغم من أن شومر أسهم في قيادة الديمقراطيين خلال دورة انتخابية ناجحة، فإن الاستياء من قيادته لا يزال قائماً بين بعض شرائح القاعدة التقدمية.

ويعود جزء كبير من هذا الاستياء إلى عام 2025، عندما أيد شومر مشروع قانون تمويل حكومي مدعوم من الجمهوريين، مما أثار غضب الديمقراطيين الذين كانوا يطالبون بمقاومة أقوى لبرنامج الرئيس ترمب.

كما امتدت الانتقادات لتشمل نهج شومر في السياسة الخارجية، ولا سيما مواقفه من إسرائيل، فضلاً عن المخاوف في شأن تأثير المانحين الأثرياء والمصالح السياسية النافذة في عملية صنع القرار لدى الديمقراطيين.

وبرز فان هولن بشكل متزايد كأداة محتملة لهذا الاستياء. فعلى الرغم من شغله سابقاً مناصب مؤثرة في قيادة الحزب الديمقراطي بالكونغرس، فإنه صار أكثر ارتباطاً بالجناح التقدمي للحزب في السنوات الأخيرة.

وجاء قراره الترشح للانتخابات استجابة لنداءات من نشطاء وأعضاء مجلس الشيوخ الجدد الذين جادلوا بأنه لا ينبغي للديمقراطيين إعادة شومر تلقائياً إلى منصب القيادة من دون النظر في بدائل.

بين شومر وفان هولين

ورد شومر على التحدي، مؤكداً أن قيادته هيأت الديمقراطيين للنجاح، وأن على الحزب البناء على إنجازاته الانتخابية الأخيرة بدلاً من الشروع في انتقال قيادي قد يحدث اضطراباً. وقال: «أعتقد أنني سأُنتخب زعيماً للأكثرية».

ويرى مؤيدوه أن الفضل يعود إلى شومر في مساعدة الديمقراطيين على تأمين أكثرية كبيرة في مجلس الشيوخ في الانتخابات الأخيرة. وقدّم السيناتور المستقل أنغوس كينغ من ماين، دفاعاً قوياً عن شومر. وتساءل عن مبررات استبدال القائد بعد فوز انتخابي: «لماذا تقيل المدير وأنت قد فزت للتو ببطولة العالم؟». كما أعرب السيناتور المنتخب شيرود براون من أوهايو عن دعمه لشومر. وأعلن أعضاء ديمقراطيون آخرون دعمهم العلني له. وتشمل لائحة الدعم هذه كلاً من جون فيترمان من بنسلفانيا، وروبن غاليغو من أريزونا، وكيرستن جيليبراند من نيويورك، ومارك كيلي من أريزونا، وجاكي روزين من نيفادا، وبراين شاتز من هاواي.

غير أن ترشيح فان هولن استقطب اهتمام التقدميين الذين يعتقدون أن على الحزب الديمقراطي إعادة النظر في استراتيجيته السياسية بعد سنوات من الخلافات الداخلية.

وكان السيناتور المستقل بيرني ساندرز بين الأصوات البارزة التي تدعو إلى قيادة جديدة. وجادل بأن على الحزب إظهار التزام أقوى تجاه الأميركيين العاملين، والتصدي للمصالح السياسية والاقتصادية التي يعتقد أنها مارست نفوذاً مفرطاً على الحكومة.

وخلال حديثه إلى جانب السيناتورة الديمقراطية أليسا سلوتكين من ميشيغان، أكد ساندرز أهمية تغيير القيادة، رغم أنه لم يعلن تأييده الرسمي لفان هولين في ذلك الوقت.

السيناتور المستقل بيرني ساندرز (أ.ف.ب)

أما السيناتور المنتخب عبد الرحمن السيد من ميشيغان، فكان أكثر صراحة؛ إذ أعلن تأييده لفان هولين، واصفاً إياه بأنه قائد قادر على جلب الشجاعة والخبرة إلى الكتلة الديمقراطية.

كما عبّر عدد من الديمقراطيين المنتخبين حديثاً عن تحفظاتهم في شأن دعم شومر، وبينهم بيغي فلانغان من مينيسوتا.

ويشير هذا التباين في الآراء إلى أن المنافسة على القيادة تتجاوز مجرد الخلافات الشخصية، فهي تعكس اختلافات حول كيفية استغلال الديمقراطيين لأكثريتهم الجديدة في مجلس الشيوخ، ومدى حدة مواجهتهم لترمب، وما إذا كان ينبغي للحزب تبني خطاب اقتصادي شعبوي. ويعتقد مؤيدو فان هولين أن هذه الخبرة تجعله بديلاً جديراً بالثقة لشومر.

وإذا استمر هذا الدعم، فسيوفر لحملته الانتخابية نقطة انطلاق مهمة، مع أنه سيحتاج إلى دعم أكبر بكثير لهزيمة شومر. ومع توقع أن تضم الأكثرية ما لا يقل عن 55 ديمقراطياً، سيتمتع الحزب بنفوذ أكبر في توزيع اللجان والتشريعات والتحقيقات وجدول أعمال الكونغرس بشكل عام. وسيكون زعيم الأكثرية القادم مسؤولاً عن تنسيق رد الحزب على سياسات ترمب، مع وضع أولويات تشريعية تجذب الناخبين في كل أنحاء البلاد.

وسيُظهر فوز شومر، في حال حصوله، أن الرئيس الحالي لا يزال يحظى بثقة أكثرية زملائه، على الرغم من انتقادات النشطاء التقدميين وبعض أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين حديثاً.

أما فوز فان هولن، فسيمثل تحولاً سياسياً مهماً. وسيُظهر أن السخط على شومر تحول إلى حركة قادرة على تغيير قيادة الحزب، مما قد يُعزز نفوذ الديمقراطيين التقدميين على أولويات مجلس الشيوخ التشريعية.