عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
العالم الولايات المتحدة​

فان هولن سينافس تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديمقراطية في «الشيوخ» الأميركي

تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT
TT

فان هولن سينافس تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديمقراطية في «الشيوخ» الأميركي

تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)

أعلن السيناتور كريس فان هولن، الخميس، ترشحه لمنافسة تشاك شومر على منصب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، متعهداً بتجديد قيادة الغرفة العليا في الكونغرس في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي.

ويُمهد هذا الإعلان الصادر عن السيناتور ذي التوجهات التقدمية الطريق لمنافسة داخلية داخل الحزب، بعد أيام فقط من استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس.

وكتب فان هولن البالغ 67 عاماً على منصة «إكس»: «في هذه الانتخابات، دعانا الأميركيون إلى إصلاح اقتصاد جرى التلاعب به ضد العمال ويغذيه الفساد السياسي. ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى قيادة جديدة»، وأضاف: «لهذا السبب، أعلن ترشحي لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ».

وكان تشاك شومر البالغ 75 عاماً، الذي يشغل منصب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ منذ فترة طويلة، قد واجه دعوات من بعض أعضاء حزبه للتنحي وإفساح المجال لقيادة جديدة، وذلك بعد استعادة الحزب السيطرة على المجلس المكون من 100 مقعد في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

ويُعد فان هولن أول سيناتور يتحدى شومر علناً، وهو يحظى بدعم بعض الشخصيات التقدمية البارزة داخل الحزب. وصرح السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل ذو توجهات يسارية ويصطف سياسياً مع الديمقراطيين، هذا الأسبوع، بأنه لن يدعم استمرار شومر في منصبه. كما أعلن السيناتور المنتخب حديثاً عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد، عبر منصة «إكس» دعمه لفان هولن.

من جانبه، رحب شومر بفتح نقاش حول مستقبل الحزب، لكنه أكد في الوقت ذاته قائلاً: «أمتلك الأصوات اللازمة للاستمرار في دوري كزعيم للديمقراطيين». وكتب على منصة «إكس»: «أتطلع إلى قيادة أغلبيتنا الديمقراطية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب الأميركي».

مواضيع
انتخابات انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

من طنجة إلى الإليزيه: هل يحسم ميلونشون معركته الرئاسية الرابعة في فرنسا 2027؟

بروفايل جان لوك ميلونشون مؤسس حركة «فرنسا الأبية» (أ.ف.ب)

من طنجة إلى الإليزيه: هل يحسم ميلونشون معركته الرئاسية الرابعة في فرنسا 2027؟

من طنجة المغربية إلى رئاسة فرنسا، مسيرة جان لوك ميلونشون السياسية، برنامجه «مستقبلنا المشترك»، مواقفه المثيرة للجدل وحظوظه في انتخابات 2027.

كوثر وكيل (لندن)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه الرئيس إردوغان على هامش «قمة أنطاليا» الخميس (مكتب الدبيبة)
شمال افريقيا

رئيس «الوحدة» الليبية يبحث مع إردوغان مذكرات التفاهم المشتركة

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أنطاليا، مستجدات الأزمة السياسية الليبية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انسحب من حكومة الإقليم احتجاجاً على انعقاد برلمان كردستان بغياب نوابه (أ.ف.ب)
المشرق العربي

طالباني يصعّد خلافه مع بارزاني وسط تعثر التسوية

صعد زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انتقاداته لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بعد يومين من دعوة رئيس الحزب مسعود بارزاني القوى الكردية إلى الحوار

حمزة مصطفى (بغداد)
شمال افريقيا الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض (وكالة الأنباء الصومالية)
شمال افريقيا

وساطة رباعية لحلحلة أزمة الانتخابات الصومالية

جولة ثالثة خلال أقل من 5 أشهر يقودها وسطاء لإنهاء الأزمة السياسية في الصومال بخصوص رفض المعارضة الانتخابات المباشرة.

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
المشرق العربي

قاسم: هزيمة ترمب الانتخابية قد تنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقة

عدّ أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم أن هزيمة الجمهوريين والرئيس دونالد ترمب في الانتخابات النصفية الأميركية تشكل «فرصة جيدة» قد تنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم الولايات المتحدة​

وزير التجارة الأميركي سيدلي بشهادته أمام الكونغرس في قضية «إنفيديا»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (يمين) يتحدث إلى جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» آنذاك خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين بشأن الابتكار في ولاية كارولاينا الشمالية يوم 2 سبتمبر 2026 (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (يمين) يتحدث إلى جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» آنذاك خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين بشأن الابتكار في ولاية كارولاينا الشمالية يوم 2 سبتمبر 2026 (رويترز)
TT
TT

وزير التجارة الأميركي سيدلي بشهادته أمام الكونغرس في قضية «إنفيديا»

وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (يمين) يتحدث إلى جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» آنذاك خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين بشأن الابتكار في ولاية كارولاينا الشمالية يوم 2 سبتمبر 2026 (رويترز)
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (يمين) يتحدث إلى جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» آنذاك خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين بشأن الابتكار في ولاية كارولاينا الشمالية يوم 2 سبتمبر 2026 (رويترز)

أفادت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك سيدلي بشهادته أمام الكونغرس بشأن فضيحة شركة «إنفيديا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وطالب مشرّعون أميركيون بتوضيح ما كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على علم بعلاقة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين.

وقالت كريستن إيتشامر، المتحدثة باسم لوتنيك، لشبكة «إن بي سي نيوز»: «وافق الوزير لوتنيك بتحضير مسبق على المثول طواعية أمام اللجنة المصرفية للإجابة عن أسئلتهم».

واستقال هوانغ، الشخصية المحورية في طفرة الذكاء الاصطناعي، من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، الخميس، بعد الكشف عن علاقتين له خارج نطاق الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ، المشتبه في تجسسها لصالح الصين، التي لا تربطه بها أي صلة قرابة.

ويخضع لوتنيك للتدقيق باعتبار أن وزارة التجارة تم تكليفها بمراجعة الشركات للتأكد من عدم وجود أي مخاطر تتعلق بالأمن القومي قبل إعطاء إدارة ترمب الضوء الأخضر لشركة «إنفيديا» لبيع رقائق متطورة إلى الصين.

وتتنافس بكين مع الولايات المتحدة على الهيمنة التكنولوجية، إذ تفرض الأخيرة قيوداً على تصدير أحدث رقائق السيليكون إلى الصين.

وتُعدّ شركة «إنفيديا»، الرائدة عالمياً في إنتاج الرقائق المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، من بين أغلى الشركات في العالم.

وذكرت شبكة «إن بي سي» أن رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، طلب من لوتنيك الإدلاء بشهادته «في جلسة استماع علنية بشأن التقارير العامة الأخيرة حول (إنفيديا) ودور وزارة التجارة، الأمر الذي يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي».

وأضافت «إن بي سي» أن سكوت طلب أيضاً من جنسن هوانغ الإدلاء بشهادته أمام اللجنة.

مواضيع
الكونغرس تجسس دونالد ترمب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أميركا الصين
العالم الولايات المتحدة​

فان هولن سينافس تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديمقراطية في «الشيوخ» الأميركي

تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT
TT

فان هولن سينافس تشاك شومر على زعامة الأغلبية الديمقراطية في «الشيوخ» الأميركي

تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)
تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (أ.ب)

أعلن السيناتور كريس فان هولن، الخميس، ترشحه لمنافسة تشاك شومر على منصب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، متعهداً بتجديد قيادة الغرفة العليا في الكونغرس في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي.

ويُمهد هذا الإعلان الصادر عن السيناتور ذي التوجهات التقدمية الطريق لمنافسة داخلية داخل الحزب، بعد أيام فقط من استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس.

وكتب فان هولن البالغ 67 عاماً على منصة «إكس»: «في هذه الانتخابات، دعانا الأميركيون إلى إصلاح اقتصاد جرى التلاعب به ضد العمال ويغذيه الفساد السياسي. ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى قيادة جديدة»، وأضاف: «لهذا السبب، أعلن ترشحي لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ».

وكان تشاك شومر البالغ 75 عاماً، الذي يشغل منصب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ منذ فترة طويلة، قد واجه دعوات من بعض أعضاء حزبه للتنحي وإفساح المجال لقيادة جديدة، وذلك بعد استعادة الحزب السيطرة على المجلس المكون من 100 مقعد في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

ويُعد فان هولن أول سيناتور يتحدى شومر علناً، وهو يحظى بدعم بعض الشخصيات التقدمية البارزة داخل الحزب. وصرح السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل ذو توجهات يسارية ويصطف سياسياً مع الديمقراطيين، هذا الأسبوع، بأنه لن يدعم استمرار شومر في منصبه. كما أعلن السيناتور المنتخب حديثاً عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن السيد، عبر منصة «إكس» دعمه لفان هولن.

من جانبه، رحب شومر بفتح نقاش حول مستقبل الحزب، لكنه أكد في الوقت ذاته قائلاً: «أمتلك الأصوات اللازمة للاستمرار في دوري كزعيم للديمقراطيين». وكتب على منصة «إكس»: «أتطلع إلى قيادة أغلبيتنا الديمقراطية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب الأميركي».

مواضيع
انتخابات انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا
العالم الولايات المتحدة​

منصة «كالشي» للتوقعات تنهي تعاونها مع دونالد ترمب جونيور

دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)
دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)
TT
TT

منصة «كالشي» للتوقعات تنهي تعاونها مع دونالد ترمب جونيور

دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)
دونالد ترمب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأميركي (رويترز)

أنهت منصة «كالشي» للتوقعات تعاونها مع دونالد ترمب جونيور، مبررةً الأمر بوجود روابط مالية بين نجل الرئيس الأميركي ومنصة «بولي ماركت» المنافسة.

ووفقاً لتقارير إعلامية أميركية نُشرت الخميس، قال متحدث باسم «كالشي» في بيان: «اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء دور دونالد ترمب جونيور الاستشاري بعد قيام شركته باستثمار كبير في إحدى الشركات المنافسة خلال الصيف الماضي».

شعار منصة «كالشي» (رويترز)

وأضاف: «نحن ممتنون لمساهماته في مساعدتنا على تسويق منصة (كالشي) لجذب المزيد من العملاء».

وكان دونالد ترمب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأميركي، قد انضم إلى «كالشي» في يناير (كانون الثاني) 2025 بصفته «مستشاراً استراتيجياً».

وتعد أنشطته في أسواق التوقعات جزءاً من أنشطة تجارية متعددة لعائلة دونالد ترمب منذ تولي الأخير الرئاسة في عام 2025.

وفي أغسطس (آب) 2026، أعلنت «بولي ماركت» عن انضمام ترمب الابن إلى مجلسها الاستشاري، وذلك في أعقاب «استثمار استراتيجي» قامت به شركة «1789 كابيتال»، التي يُعد ترمب جونيور شريكاً فيها.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن شركة «1789 كابيتال» استثمرت 300 مليون دولار في «بولي ماركت» في أغسطس (آب) 2026، بالإضافة إلى استثمار سابق بقيمة 200 مليون دولار في الشركة نفسها.

وتسيطر منصتا «كالشي» و«بولي ماركت» على سوق التوقعات المتنامية في الولايات المتحدة، حيث يمكن للعملاء المراهنة على نتائج الأحداث الرياضية والانتخابات والأسواق المالية وغيرها.

وفي أواخر يوليو (تموز)، رفعت ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد «كالشي»، متهمة إياها بإدارة عمليات مقامرة غير قانونية.

وصرحت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، بأن قوانين القمار في الولاية تهدف إلى حماية القاصرين من المشاركة في المراهنات، وتساعد في مكافحة إدمان القمار.

وتواجه «كالشي» تحديات قانونية مماثلة في ولايات أميركية عدة، إذ أصدرت الهيئات التنظيمية المعنية بقطاع ألعاب القمار أوامر بوقف أنشطة المنصة أو رفعت دعاوى قضائية تتهمها بإدارة أعمال قمار دون ترخيص.

من جانبها، تؤكد الشركة أن أنشطتها لا تندرج تحت بند القمار، بل هي أقرب إلى تداول عقود مرتبطة بنتائج أحداث، إذ تتيح للأفراد المراهنة على أسئلة ذات إجابات محددة بـ«نعم» أو «لا».

وفي أبريل (نيسان)، وجه الادعاء الأميركي تهماً جنائية ضد جندي أميركي يُزعم أنه حقق أرباحاً تجاوزت 400 ألف دولار عبر منصة «بولي ماركت» من خلال استخدامه معلومات سرية للمراهنة على حدوث عملية أميركية للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو.

مواضيع
أميركا