«إف.بي.آي»: متسللون كوريون شماليون سرقوا عملات مشفرة بأكثر من 400 مليون دولار

قال مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي»، اليوم الخميس، إن متسللين إلكترونيين مدعومين من الدولة في كوريا الشمالية سرقوا عملات مشفرة تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار خلال الثمانية عشر شهرا الماضية، وذلك من خلال صور التُقطت خلسة لأشخاص، ثم استخدامها لاستهداف معارفهم.

ويُستدرج الضحايا إلى محادثات مرئية عبر نسخ مزيفة من برامج اجتماعات الفيديو مثل «زوم» و«مايكروسوفت تيمز» و«غوغل ميت»، وضمن مخطط يطلق عليه مكتب التحقيقات الاتحادي اسم «فيس ستيلر» أو «سارق الوجه»، حيث يتلقى المستهدفون دعوات من جهات اتصال حقيقية تفاعلوا معها سابقا، لكن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الأخرى تعرضت للاختراق لتُسجل صورهم سرا.

وبمجرد انضمامهم إلى المكالمة —التي تُسجل أيضا— يواجه الضحايا خطأ تقنيا مزيفا يتطلب إصلاحه بالنقر على رابط، مما يؤدي بدوره إلى إصابة جهاز الكمبيوتر الخاص بالضحية وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. ثم تُستخدم جهات اتصال الضحية لاستهداف أشخاص آخرين.

وأشار التنبيه الصادر أمس الأربعاء إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي حدد وصادر أكثر من 900 مقطع مصور التقطته كاميرات الويب الخاصة بالضحايا.

وقال «إف.بي.آي» إن متسللين إلكترونيين بدأوا في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع مصورة مزيفة عبر تقنية «ديب فايك» أو التزييف العميق لشخصيات معروفة ومؤثرة في صناعات العملات المشفرة وسلسلة الكتل.

وعزا «إف.بي.آي» هذه الأنشطة إلى مجموعة من المتسللين الكوريين الشماليين تعرف باسم «سافاير سليت» أو «يو.إن.سي1069»، وهي مجموعة منفصلة عن المتسللين الكوريين الشماليين الذين ربطهم «إف.بي.آي» باختراق منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» في الآونة الأخيرة، والذي سُرقت خلاله 6.3 مليار دولار.