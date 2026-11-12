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العالم الولايات المتحدة​

«إف.بي.آي»: متسللون كوريون شماليون سرقوا عملات مشفرة بأكثر من 400 مليون دولار

عملات مشفرة (أرشيفية - رويترز)
عملات مشفرة (أرشيفية - رويترز)
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«إف.بي.آي»: متسللون كوريون شماليون سرقوا عملات مشفرة بأكثر من 400 مليون دولار

عملات مشفرة (أرشيفية - رويترز)
عملات مشفرة (أرشيفية - رويترز)

قال مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي»، اليوم الخميس، إن متسللين إلكترونيين مدعومين من الدولة في كوريا الشمالية سرقوا عملات مشفرة تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار خلال الثمانية عشر شهرا الماضية، وذلك من خلال صور التُقطت خلسة لأشخاص، ثم استخدامها لاستهداف معارفهم.

ويُستدرج الضحايا إلى محادثات مرئية عبر نسخ مزيفة من برامج اجتماعات الفيديو مثل «زوم» و«مايكروسوفت تيمز» و«غوغل ميت»، وضمن مخطط يطلق عليه مكتب التحقيقات الاتحادي اسم «فيس ستيلر» أو «سارق الوجه»، حيث يتلقى المستهدفون دعوات من جهات اتصال حقيقية تفاعلوا معها سابقا، لكن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الأخرى تعرضت للاختراق لتُسجل صورهم سرا.

وبمجرد انضمامهم إلى المكالمة —التي تُسجل أيضا— يواجه الضحايا خطأ تقنيا مزيفا يتطلب إصلاحه بالنقر على رابط، مما يؤدي بدوره إلى إصابة جهاز الكمبيوتر الخاص بالضحية وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. ثم تُستخدم جهات اتصال الضحية لاستهداف أشخاص آخرين.

وأشار التنبيه الصادر أمس الأربعاء إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي حدد وصادر أكثر من 900 مقطع مصور التقطته كاميرات الويب الخاصة بالضحايا.

وقال «إف.بي.آي» إن متسللين إلكترونيين بدأوا في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع مصورة مزيفة عبر تقنية «ديب فايك» أو التزييف العميق لشخصيات معروفة ومؤثرة في صناعات العملات المشفرة وسلسلة الكتل.

وعزا «إف.بي.آي» هذه الأنشطة إلى مجموعة من المتسللين الكوريين الشماليين تعرف باسم «سافاير سليت» أو «يو.إن.سي1069»، وهي مجموعة منفصلة عن المتسللين الكوريين الشماليين الذين ربطهم «إف.بي.آي» باختراق منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» في الآونة الأخيرة، والذي سُرقت خلاله 6.3 مليار دولار.

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العالم الولايات المتحدة​

«إف.بي.آي»: متسللون كوريون شماليون سرقوا عملات مشفرة بأكثر من 400 مليون دولار

عملات مشفرة (أرشيفية - رويترز)
عملات مشفرة (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

«إف.بي.آي»: متسللون كوريون شماليون سرقوا عملات مشفرة بأكثر من 400 مليون دولار

عملات مشفرة (أرشيفية - رويترز)
عملات مشفرة (أرشيفية - رويترز)

قال مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي»، اليوم الخميس، إن متسللين إلكترونيين مدعومين من الدولة في كوريا الشمالية سرقوا عملات مشفرة تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار خلال الثمانية عشر شهرا الماضية، وذلك من خلال صور التُقطت خلسة لأشخاص، ثم استخدامها لاستهداف معارفهم.

ويُستدرج الضحايا إلى محادثات مرئية عبر نسخ مزيفة من برامج اجتماعات الفيديو مثل «زوم» و«مايكروسوفت تيمز» و«غوغل ميت»، وضمن مخطط يطلق عليه مكتب التحقيقات الاتحادي اسم «فيس ستيلر» أو «سارق الوجه»، حيث يتلقى المستهدفون دعوات من جهات اتصال حقيقية تفاعلوا معها سابقا، لكن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الأخرى تعرضت للاختراق لتُسجل صورهم سرا.

وبمجرد انضمامهم إلى المكالمة —التي تُسجل أيضا— يواجه الضحايا خطأ تقنيا مزيفا يتطلب إصلاحه بالنقر على رابط، مما يؤدي بدوره إلى إصابة جهاز الكمبيوتر الخاص بالضحية وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. ثم تُستخدم جهات اتصال الضحية لاستهداف أشخاص آخرين.

وأشار التنبيه الصادر أمس الأربعاء إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي حدد وصادر أكثر من 900 مقطع مصور التقطته كاميرات الويب الخاصة بالضحايا.

وقال «إف.بي.آي» إن متسللين إلكترونيين بدأوا في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع مصورة مزيفة عبر تقنية «ديب فايك» أو التزييف العميق لشخصيات معروفة ومؤثرة في صناعات العملات المشفرة وسلسلة الكتل.

وعزا «إف.بي.آي» هذه الأنشطة إلى مجموعة من المتسللين الكوريين الشماليين تعرف باسم «سافاير سليت» أو «يو.إن.سي1069»، وهي مجموعة منفصلة عن المتسللين الكوريين الشماليين الذين ربطهم «إف.بي.آي» باختراق منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» في الآونة الأخيرة، والذي سُرقت خلاله 6.3 مليار دولار.

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أميركا كوريا الشمالية
العالم الولايات المتحدة​

هيغسيث يمنح وساماً للجندي الذي وبّخه هو ومساعديه عند قبر الجندي المجهول

وزير الحرب بيت هيغسيث في البنتاغون 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب بيت هيغسيث في البنتاغون 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
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هيغسيث يمنح وساماً للجندي الذي وبّخه هو ومساعديه عند قبر الجندي المجهول

وزير الحرب بيت هيغسيث في البنتاغون 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب بيت هيغسيث في البنتاغون 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

منح وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث وساماً رفيعاً للجندي الذي وبّخه هو ومرافقيه عند قبر الجندي المجهول، في أعقاب مراسم يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية.

ونشر هيغسيث اليوم الخميس، على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تُظهره وهو يثبّت الوسام على صدر أحد الجنود ويصافحه، وكتب في منشوره: «نحن نحب الجنود. نحن نحب المعايير. أحسنت يا أيها العريف المتخصص».

واستقبل هيغسيث في البنتاغون بترحاب وحدة الجيش المكلفة بحراسة الضريح، ومنح العريف المتخصص توماس إيغليسياس وسام الثناء للخدمة المشتركة «لأدائه واجباته عند ضريح الجندي المجهول في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026»، حسبما أعلن البنتاغون.

وكان إيغليسياس قد وبّخ هيغسيث ومجموعة من مساعديه عندما ارتفعت ضحكة عالية بعد أن التقطوا صوراً في الموقع عقب مراسم شملت الرئيس دونالد ترمب ونائب الرئيس جيه دي فانس.

وأظهر مقطع فيديو هيغسيث وهو يلتقط صوراً على الدرج الخالي أمام القبر أمس الأربعاء مع زوجته جينيفر، ورئيس موظفيه ريكي بوريا، ونائب رئيس الموظفين باتريك ويفر، وكبيرة المستشارين تامي رادابو.

ويُعد القبر أحد أكثر النصب التذكارية للحرب وقاراً وتبجيلاً في الولايات المتحدة، إذ يمثل مثوى الجنود المجهولين من الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الكورية. ومنذ عام 1948 يتولى حراسته على مدار الساعة، في مختلف الأحوال الجوية، جندي من فوج المشاة الثالث في الجيش، المعروف أيضاً باسم «الحرس القديم».

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العالم الولايات المتحدة​

وكالة الهجرة الأميركية تسجّل مستوى قياسياً في اعتقالات وترحيل المهاجرين

عميلان من دائرة الهجرة والجمارك (آيس) خلال دورية داخل مطار رونالد ريغان الوطني في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
عميلان من دائرة الهجرة والجمارك (آيس) خلال دورية داخل مطار رونالد ريغان الوطني في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
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وكالة الهجرة الأميركية تسجّل مستوى قياسياً في اعتقالات وترحيل المهاجرين

عميلان من دائرة الهجرة والجمارك (آيس) خلال دورية داخل مطار رونالد ريغان الوطني في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)
عميلان من دائرة الهجرة والجمارك (آيس) خلال دورية داخل مطار رونالد ريغان الوطني في أرلينغتون بفيرجينيا (رويترز)

أعلنت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، اليوم (الخميس)، أنها اعتقلت ورحَّلت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، أعداداً تفوق أي فترة أخرى في تاريخها الممتد لـ23 عاماً.

وقالت الوكالة إنها رحَّلت أكثر من 483 ألف شخص خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة نسبتها 9 في المائة مقارنة بأعلى مستوى سابق لها البالغ 442 ألفاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة بلغت نسبتها 78 في المائة مقارنة بـ271 ألف شخص في عام 2024، وهو العام الأخير من رئاسة جو بايدن.

وعلى صعيد الاعتقالات، احتجزت الوكالة أكثر من 474 ألف شخص خلال الـ12 شهراً الأخيرة، وهو ما يعادل ضعف عدد الاعتقالات المُسجَّلة في العام السابق (239 ألف شخص)، وأكثر من 4 أضعاف العدد المُسجَّل في عام 2024 (113 ألف شخص).

يُذكر أن الوكالة لم تنشر مثل هذه البيانات التفصيلية منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، بما في ذلك إحصاءات عام 2025، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

كما خلا البيان الصحافي من أي تفاصيل تتعلق بعدد المهاجرين أصحاب السجلات الجنائية، على عكس ما جرت عليه العادة في الإدارات السابقة.

وفي تعليق له، قال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين: «بفضل قيادة الرئيس ترمب، أُطلق العنان لوكالة الهجرة لاستهداف الأجانب غير الشرعيِّين وترحيلهم، حتى نتمكَّن من إنقاذ أرواح أميركية».

واختتمت الوكالة بيانها بالإشارة إلى تنفيذ أكثر من 48 ألف عملية اعتقال في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وحده، متوِّجةً بذلك موجةً تصاعديةً استمرَّت شهرين من المستويات القياسية، وبلغت ذروتها في أغسطس (آب) الماضي بتسجيل نحو 51 ألف اعتقال.

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