هيغسيث يمنح وساماً للجندي الذي وبّخه هو ومساعديه عند قبر الجندي المجهول

منح وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث وساماً رفيعاً للجندي الذي وبّخه هو ومرافقيه عند قبر الجندي المجهول، في أعقاب مراسم يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية.

ونشر هيغسيث اليوم الخميس، على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تُظهره وهو يثبّت الوسام على صدر أحد الجنود ويصافحه، وكتب في منشوره: «نحن نحب الجنود. نحن نحب المعايير. أحسنت يا أيها العريف المتخصص».

We love soldiers.We love standards.Well done, Specialist.Carry on Patriots. pic.twitter.com/Uk6ek6oOso — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 12, 2026

واستقبل هيغسيث في البنتاغون بترحاب وحدة الجيش المكلفة بحراسة الضريح، ومنح العريف المتخصص توماس إيغليسياس وسام الثناء للخدمة المشتركة «لأدائه واجباته عند ضريح الجندي المجهول في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026»، حسبما أعلن البنتاغون.

وكان إيغليسياس قد وبّخ هيغسيث ومجموعة من مساعديه عندما ارتفعت ضحكة عالية بعد أن التقطوا صوراً في الموقع عقب مراسم شملت الرئيس دونالد ترمب ونائب الرئيس جيه دي فانس.

وأظهر مقطع فيديو هيغسيث وهو يلتقط صوراً على الدرج الخالي أمام القبر أمس الأربعاء مع زوجته جينيفر، ورئيس موظفيه ريكي بوريا، ونائب رئيس الموظفين باتريك ويفر، وكبيرة المستشارين تامي رادابو.

ويُعد القبر أحد أكثر النصب التذكارية للحرب وقاراً وتبجيلاً في الولايات المتحدة، إذ يمثل مثوى الجنود المجهولين من الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الكورية. ومنذ عام 1948 يتولى حراسته على مدار الساعة، في مختلف الأحوال الجوية، جندي من فوج المشاة الثالث في الجيش، المعروف أيضاً باسم «الحرس القديم».