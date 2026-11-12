أميركا: ديمقراطيان بمجلس الشيوخ يطلقان تحقيقاً بشأن رحلة وزير الصحة إلى ساموا

أطلق عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأميركي تحقيقاً فيما إذا كان وزير الصحة روبرت إف. كينيدي (الابن) كذب على الكونغرس بشأن سبب زيارته لساموا في عام 2019، بعدما نشرت وكالة «أسوشييتد برس» و صحيفة «غارديان» وثائق في أغسطس (آب) تفند شهادته.

يعد التحقيق الجديد واحداً من مجموعة من التحقيقات المرتقبة التي تتعلق بإدارة الرئيس دونالد ترمب بعد استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

وقال عضوا مجلس الشيوخ، رون وايدن، الديمقراطي عن ولاية أوريجون، وأنجيلا ألسوبروكس، الديمقراطية عن ولاية ماريلاند، في رسالة وجهاها أمس الأربعاء إلى منظمة الدفاع عن صحة الأطفال، وهي منظمة غير ربحية معروفة بنشاطها المناهض للقاحات، وكان كينيدي يرأسها سابقا، إنهما يشرعان في إجراء تحقيق.

وطلب عضوا مجلس الشيوخ من المنظمة مجموعة واسعة من الوثائق المتعلقة برحلة كينيدي إلى ساموا، وحملته الانتخابية للرئاسة عام 2024، وعملية المصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ.

كما طلبت رسالة عضوي مجلس الشيوخ أيضاً جميع المراسلات المتبادلة بين المنظمة ومسؤولي الحكومة الفيدرالية منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس دونالد ترمب في يناير( كانون الثاني) 2025.

وأظهر تقريرا «وكالة أسوشييتد برس» وصحيفة «الغارديان» البريطانية في أغسطس (آب)، أنه بينما كان كينيدي يؤكد مراراً أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين كان لهم الدور الحاسم في المصادقة على تعيينه العام الماضي، أن زيارته إلى ساموا قبل تفشي وباء الحصبة المميت «لا علاقة لها باللقاحات»، فإن رسالة بعث بها إلى رئيس وزراء ساموا قبل الزيارة، على ورق رسمي يحمل اسم منظمة الدفاع عن صحة الأطفال، أظهرت عكس ذلك.

وفي الرسالة، استخدم كينيدي كلمتي «لقاح» أو «تطعيم» ثماني مرات.

وكتب وايدن وألسوبروكس في رسالتهما: «نعتزم محاسبة الوزير كينيدي على الأضرار الجسيمة التي تسبب فيها للأطفال الأكثر عرضة للخطر. كما نعتزم أيضاً محاسبته على أي تصريحات كاذبة أدلى بها أمام الكونغرس، وهي جريمة تقوض قدرة مجلس الشيوخ على الاضطلاع بواجباته الدستورية».

وأكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية أن زيارة ساموا «لم تكن لها صلة باللقاحات».

ورداً على استفسار من جانب وكالة «أسوشييتد برس» في أغسطس، قالت الوزارة إن «أي ادعاء أو تلميح، استناداً إلى هذه الرسائل، بأن الوزير كينيدي كذب تحت القسم أو أمام الكونغرس، ليس محض كذب فحسب، بل يشكل تشهيراً صريحاً».

وأعلن عضوا مجلس الشيوخ ذاتهما، أمس الأربعاء، فتح تحقيق منفصل بشأن ما تردد عن هدايا قدمها أحد المتبرعين للمنظمة وموظف سابق بها إلى كينيدي العام الماضي، تُقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات.