الكونغرس الأميركي يتّجه إلى توافق لتقييد صادرات الرقائق للصين

قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، اليوم الخميس، إن التوافق يزداد داخل الكونغرس بشأن تقييد صادرات رقائق أشباه الموصلات إلى الصين، وذلك بعد أن أدت فضيحة إلى إقالة رئيس شركة «إنفيديا» التنفيذي، جينسن هوانغ، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف جونسون للصحافيين: «كانت ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين قضية كبيرة هنا. أنا أؤيد تقييد تلك الصادرات، وأعتقد أن التوافق يزداد داخل الكونغرس على أن هذا موقف مهم يجب اتخاذه. ويبدو الأمر منطقياً في ضوء أحدث المستجدات على وجه الخصوص».

وقال: «لذا سنرى إلى أين تسير الأمور. أعتقد أن هذا قد يغيّر رأي بعض الأشخاص هنا».

وقالت «إنفيديا»، اليوم الخميس، إن هوانغ سيتنحى عن منصبه، ما يترك قطاع الذكاء الاصطناعي من دون أبرز رواده، ويلقي بظلال من الشك على مستقبل شركة الرقائق التي حوّلها هوانغ إلى قوة كبرى في هذا المجال.

وتزايدت الضغوط على هوانغ بعد أن أفادت تقارير بأنه أقام علاقة مع سيدة أعمال صينية تشتبه السلطات الأميركية في تجسسها لصالح بكين. وكانت السيدة مسؤولة تنفيذية في شركة «ميغا سبيد»، وهي شريك لشركة «إنفيديا» في مجال الحوسبة تشتبه واشنطن في مساعدتها الصين على الحصول على رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة تخضع لقيود بموجب ضوابط التصدير الأميركية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست، للصحافيين، اليوم الخميس، إن طاقماً من الكونغرس تحدّث مع فريق «إنفيديا» مساء أمس الأربعاء، وإنه يتوقع أن يدلي هوانغ بشهادته أمام الكونغرس في وقت ما خلال الأسبوع المقبل. وكان ماست واثنان آخران من كبار الجمهوريين في مجلس النواب طلبوا من هوانغ الأسبوع الماضي إطلاعهم خلف أبواب مغلقة على علاقته بأليس هوانغ.