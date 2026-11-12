الكونغرس الأميركي يتّجه إلى توافق لتقييد صادرات الرقائق للصين
أعضاء مجلس النواب الأميركي المنتخبون حديثاً يقفون لالتقاط صورة جماعية على درجات مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، اليوم الخميس، إن التوافق يزداد داخل الكونغرس بشأن تقييد صادرات رقائق أشباه الموصلات إلى الصين، وذلك بعد أن أدت فضيحة إلى إقالة رئيس شركة «إنفيديا» التنفيذي، جينسن هوانغ، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف جونسون للصحافيين: «كانت ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين قضية كبيرة هنا. أنا أؤيد تقييد تلك الصادرات، وأعتقد أن التوافق يزداد داخل الكونغرس على أن هذا موقف مهم يجب اتخاذه. ويبدو الأمر منطقياً في ضوء أحدث المستجدات على وجه الخصوص».
وقال: «لذا سنرى إلى أين تسير الأمور. أعتقد أن هذا قد يغيّر رأي بعض الأشخاص هنا».
وقالت «إنفيديا»، اليوم الخميس، إن هوانغ سيتنحى عن منصبه، ما يترك قطاع الذكاء الاصطناعي من دون أبرز رواده، ويلقي بظلال من الشك على مستقبل شركة الرقائق التي حوّلها هوانغ إلى قوة كبرى في هذا المجال.
وتزايدت الضغوط على هوانغ بعد أن أفادت تقارير بأنه أقام علاقة مع سيدة أعمال صينية تشتبه السلطات الأميركية في تجسسها لصالح بكين. وكانت السيدة مسؤولة تنفيذية في شركة «ميغا سبيد»، وهي شريك لشركة «إنفيديا» في مجال الحوسبة تشتبه واشنطن في مساعدتها الصين على الحصول على رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة تخضع لقيود بموجب ضوابط التصدير الأميركية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست، للصحافيين، اليوم الخميس، إن طاقماً من الكونغرس تحدّث مع فريق «إنفيديا» مساء أمس الأربعاء، وإنه يتوقع أن يدلي هوانغ بشهادته أمام الكونغرس في وقت ما خلال الأسبوع المقبل. وكان ماست واثنان آخران من كبار الجمهوريين في مجلس النواب طلبوا من هوانغ الأسبوع الماضي إطلاعهم خلف أبواب مغلقة على علاقته بأليس هوانغ.
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«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أميركا: ديمقراطيان بمجلس الشيوخ يطلقان تحقيقاً بشأن رحلة وزير الصحة إلى سامواhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5340604-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
أميركا: ديمقراطيان بمجلس الشيوخ يطلقان تحقيقاً بشأن رحلة وزير الصحة إلى ساموا
دونالد ترمب يصافح روبرت إف كينيدى (أ.ف.ب)
أطلق عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأميركي تحقيقاً فيما إذا كان وزير الصحة روبرت إف. كينيدي (الابن) كذب على الكونغرس بشأن سبب زيارته لساموا في عام 2019، بعدما نشرت وكالة «أسوشييتد برس» و صحيفة «غارديان» وثائق في أغسطس (آب) تفند شهادته.
يعد التحقيق الجديد واحداً من مجموعة من التحقيقات المرتقبة التي تتعلق بإدارة الرئيس دونالد ترمب بعد استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.
وقال عضوا مجلس الشيوخ، رون وايدن، الديمقراطي عن ولاية أوريجون، وأنجيلا ألسوبروكس، الديمقراطية عن ولاية ماريلاند، في رسالة وجهاها أمس الأربعاء إلى منظمة الدفاع عن صحة الأطفال، وهي منظمة غير ربحية معروفة بنشاطها المناهض للقاحات، وكان كينيدي يرأسها سابقا، إنهما يشرعان في إجراء تحقيق.
وطلب عضوا مجلس الشيوخ من المنظمة مجموعة واسعة من الوثائق المتعلقة برحلة كينيدي إلى ساموا، وحملته الانتخابية للرئاسة عام 2024، وعملية المصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ.
كما طلبت رسالة عضوي مجلس الشيوخ أيضاً جميع المراسلات المتبادلة بين المنظمة ومسؤولي الحكومة الفيدرالية منذ بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس دونالد ترمب في يناير( كانون الثاني) 2025.
وأظهر تقريرا «وكالة أسوشييتد برس» وصحيفة «الغارديان» البريطانية في أغسطس (آب)، أنه بينما كان كينيدي يؤكد مراراً أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين كان لهم الدور الحاسم في المصادقة على تعيينه العام الماضي، أن زيارته إلى ساموا قبل تفشي وباء الحصبة المميت «لا علاقة لها باللقاحات»، فإن رسالة بعث بها إلى رئيس وزراء ساموا قبل الزيارة، على ورق رسمي يحمل اسم منظمة الدفاع عن صحة الأطفال، أظهرت عكس ذلك.
وفي الرسالة، استخدم كينيدي كلمتي «لقاح» أو «تطعيم» ثماني مرات.
وكتب وايدن وألسوبروكس في رسالتهما: «نعتزم محاسبة الوزير كينيدي على الأضرار الجسيمة التي تسبب فيها للأطفال الأكثر عرضة للخطر. كما نعتزم أيضاً محاسبته على أي تصريحات كاذبة أدلى بها أمام الكونغرس، وهي جريمة تقوض قدرة مجلس الشيوخ على الاضطلاع بواجباته الدستورية».
وأكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية أن زيارة ساموا «لم تكن لها صلة باللقاحات».
ورداً على استفسار من جانب وكالة «أسوشييتد برس» في أغسطس، قالت الوزارة إن «أي ادعاء أو تلميح، استناداً إلى هذه الرسائل، بأن الوزير كينيدي كذب تحت القسم أو أمام الكونغرس، ليس محض كذب فحسب، بل يشكل تشهيراً صريحاً».
وأعلن عضوا مجلس الشيوخ ذاتهما، أمس الأربعاء، فتح تحقيق منفصل بشأن ما تردد عن هدايا قدمها أحد المتبرعين للمنظمة وموظف سابق بها إلى كينيدي العام الماضي، تُقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات.
الكونغرس الأميركي يتّجه إلى توافق لتقييد صادرات الرقائق للصين
أعضاء مجلس النواب الأميركي المنتخبون حديثاً يقفون لالتقاط صورة جماعية على درجات مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن يوم 12 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، اليوم الخميس، إن التوافق يزداد داخل الكونغرس بشأن تقييد صادرات رقائق أشباه الموصلات إلى الصين، وذلك بعد أن أدت فضيحة إلى إقالة رئيس شركة «إنفيديا» التنفيذي، جينسن هوانغ، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف جونسون للصحافيين: «كانت ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين قضية كبيرة هنا. أنا أؤيد تقييد تلك الصادرات، وأعتقد أن التوافق يزداد داخل الكونغرس على أن هذا موقف مهم يجب اتخاذه. ويبدو الأمر منطقياً في ضوء أحدث المستجدات على وجه الخصوص».
وقال: «لذا سنرى إلى أين تسير الأمور. أعتقد أن هذا قد يغيّر رأي بعض الأشخاص هنا».
وقالت «إنفيديا»، اليوم الخميس، إن هوانغ سيتنحى عن منصبه، ما يترك قطاع الذكاء الاصطناعي من دون أبرز رواده، ويلقي بظلال من الشك على مستقبل شركة الرقائق التي حوّلها هوانغ إلى قوة كبرى في هذا المجال.
وتزايدت الضغوط على هوانغ بعد أن أفادت تقارير بأنه أقام علاقة مع سيدة أعمال صينية تشتبه السلطات الأميركية في تجسسها لصالح بكين. وكانت السيدة مسؤولة تنفيذية في شركة «ميغا سبيد»، وهي شريك لشركة «إنفيديا» في مجال الحوسبة تشتبه واشنطن في مساعدتها الصين على الحصول على رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة تخضع لقيود بموجب ضوابط التصدير الأميركية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست، للصحافيين، اليوم الخميس، إن طاقماً من الكونغرس تحدّث مع فريق «إنفيديا» مساء أمس الأربعاء، وإنه يتوقع أن يدلي هوانغ بشهادته أمام الكونغرس في وقت ما خلال الأسبوع المقبل. وكان ماست واثنان آخران من كبار الجمهوريين في مجلس النواب طلبوا من هوانغ الأسبوع الماضي إطلاعهم خلف أبواب مغلقة على علاقته بأليس هوانغ.
السيناتور المنتخب سكوت كولوم خلال احتفاله بالنصر في كلية توغالو - ميسيسيبي (رويترز)
بات سكوت كولوم أول سيناتور أسود يمثل ميسيسيبي في الكابيتول الأميركي منذ عام 1881، في اختراق تاريخي يسجل أيضاً للحزب الديمقراطي، الذي لم يشغل مقعداً منتخباً كهذا منذ عام 1982 في الولاية الجنوبية المعروفة بولائها التقليدي للجمهوريين.
ويأتي هذا الإنجاز في الانتخابات النصفية للكونغرس بعد ست سنوات فقط من تخلي ميسيسيبي عن علمها القديم ذي الطابع الكونفدرالي، لترتفع حصة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى 55 سيناتوراً مقابل 44 للجمهوريين. ولا يزال الفرز جارياً لمعرفة الفائز في المقعد الأخير في المجلس، وهو عن ألاسكا، حيث لا تزال الديمقراطية ماري بيلتولا متقدمة على السيناتور الجمهوري دان سوليفان.
وكذلك فاز الديمقراطيون بغالبية كبيرة في مجلس النواب الذي يتألف من 435 عضواً، إذ حصلوا حتى الآن على 255 مقعداً مقابل 168 للجمهوريين. ولا يزال الفرز جارياً لمعرفة النتائج على 12 مقعداً.
ويعد فوز كولوم، وهو مدع عام، بمثابة تتويج لأكثر انتصار انتخابي ديمقراطي دراماتيكيةً منذ انتخاب الرئيس باراك أوباما عام 2008. وهو أطلق حملته الانتخابية بعدما استخدمت السيناتور هايد سميث إجراء في مجلس الشيوخ لمنع ترشيح الرئيس جو بايدن له لمنصب قاض في المحكمة الفيدرالية.
ووفقاً للنتيجة التي أعلنتها وكالة «أسوشييتد برس»، مساء الأربعاء، بعد أكثر من أسبوع على الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، هزم كولوم (43 عاماً) السيناتورة الجمهورية الحالية سيندي هايد سميث، ليقلب سنوات من الاعتقاد السائد بأن ميسيسيبي «ولاية جمهورية بامتياز».
إقرار جمهوري
ولم تتأخر هايد سميث في إقرارها بالهزيمة، قائلة في مقطع فيديو إن خدمة مجلس الشيوخ الأميركي «كانت أعظم شرف في حياتي». وأضافت: «مع أن هذه ليست النتيجة التي سعينا إليها أو تمنيناها، فإنني أحترم قرار ناخبي ولاية ميسيسيبي».
وهنأت هايد سميث منافسها، مؤكدة أن حملتها عملت بلا كلل لضمان احتساب كل صوت أُدلي به بشكل قانوني. وكان كولوم تقدم بفارق ضئيل طوال أيام الفرز، فيما دقق محامو الحزبين في الأصوات البريدية وبطاقات الاقتراع المكتوبة بخط اليد، وحصل في النهاية على ما يزيد قليلاً على 49 في المائة من الأصوات.
وفي حفل النصر الذي أقيم في الكنيسة التاريخية بكلية توغالو في جاكسون، وهي كلية للسود كانت ملاذاً لمنظمي حركة الحقوق المدنية، قال كولوم لمؤيديه: «هذا ليس إنجازاً فردياً، بل هو إنجاز جماعي. كل ما فعلته هو أنني تحليت بالشجاعة لأتخيل ليلة كهذه. تحليت بالشجاعة لأؤمن بميسيسيبي».
وطوال معظم العام، كانت هايد سميث المرشحة الأوفر حظاً. غير أن السباق اشتد في أسابيعه الأخيرة وجذب اهتماماً وطنياً؛ إذ زار الرئيس دونالد ترمب الولاية لدعم هايد سميث قبل أيام من الاقتراع، بينما شارك الرئيس السابق بيل كلينتون ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس في حملة كولوم.
وجال كولوم في مقاطعات الولاية الـ82 كلها، منتقداً منافسته لعزوفها عن عقد لقاءات جماهيرية، ولما وصفه بعدم استعدادها لمواجهة ترمب بشأن ارتفاع أسعار البنزين والغذاء. وركز على الرعاية الصحية وخفض التكاليف، وهاجم تصويتها على خفض مخصصات الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية في واحدة من أفقر الولايات الأميركية. وفي المقابل، سعى إلى طمأنة الناخبين المحافظين بتأكيد دعمه للتعديل الثاني من الدستور، وإشادته بقرار ترمب إلغاء الضرائب على الإكراميات.
واستند فوز كولوم إلى تحالف متنوع، في مقدمته الناخبون السود الذين تشير الاستطلاعات إلى أنهم صوتوا له بأكثرية ساحقة، بعدما خففت المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام قانون حقوق التصويت لعام 1965.
وكان الديمقراطي مايك إيسبي الأقرب إلى الفوز قبل كولوم؛ إذ حصد 46 في المائة من الأصوات مقابل 54 في المائة لهايد سميث في انتخابات 2018. لكن مرشحي الحزب اصطدموا مراراً على مدى عقود بصعود الجمهوريين وبسمعة الولاية بوصفها إحدى أقوى معاقلهم في الجنوب.
146 عاماً
وكولوم من الجيل السابع من سكان ميسيسيبي. وكانت والدته دوروثي وينستون كولوم أول قاضية سوداء في محكمة منطقتها، وكان والده ويلبر كولوم محامياً وناشطاً جمهورياً سابقاً عمل في الفريق الانتقالي للرئيس رونالد ريغان.
وكانت ميسيسيبي أول ولاية ترسل رجلاً أسود إلى الكونغرس، هو هيرام ريفلز الذي انضم إلى مجلس الشيوخ عام 1870، وتلاه بلانش بروس، المولود في زمن العبودية، عام 1875. واختار المجلس التشريعي للولاية كليهما خلال حقبة إعادة الإعمار، ما يجعل كولوم أول سيناتور أسود في تاريخ الولاية ينتخبه الناخبون مباشرة.
وخلف بروس عند انتهاء ولايته في مارس (آذار) 1881 جيمس جورج، الجندي السابق في جيش الكونفدرالية، الذي صار المهندس الرئيس لدستور الولاية لعام 1890، وهو دستور حرم السود فعلياً من حق التصويت عبر ضرائب الاقتراع واختبارات القراءة والكتابة. ومنذ ذلك الحين، لم يشغل أي شخص أسود منصباً منتخباً على مستوى الولاية.
وسيؤدي كولوم اليمين الدستورية في يناير (كانون الثاني)، بعد 146 عاماً من مغادرة بروس منصبه.