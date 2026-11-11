احتدام المواجهة في كونغرس «البطة العرجاء»

ينهمك الحزبان «الديمقراطي» و«الجمهوري» في الكونغرس في مواجهة سياسية خلال فترة «البطة العرجاء»، التي تسبق تسلّم الديمقراطيين الأغلبية مطلع العام المقبل.

وباءت أولى محاولات الحزب الديمقراطي بالفشل، إذ تمكن الجمهوريون من إسقاط مساعي عزل وزير الحرب بيت هيغسيث في مجلس النواب بعد أن رصّوا الصف خلال عملية التصويت، مستغلين غياب عدد من المشرعين الديمقراطيين، ما أسفر عن نتيجة 211-204 أفشلت محاولة العزل. وكان الجمهوري توماس ماسي الذي طرح بنود العزل، هو الوحيد من حزبه الذي صوّت لصالحه.

دلالات التصويت

النائب الجمهوري توماس ماسي في الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)

ولهذا دلالات كبيرة، فرغم خسارة الجمهوريين المدوية في الانتخابات، تمكّن رئيس المجلس مايك جونسون من احتواء الانشقاقات الجمهورية في عملية التصويت، ما جنَّبه والإدارة إحراجاً كبيراً في فترة لا يزال فيها الجمهوريون يسيطرون على الأغلبية في المجلسين. وقد تغنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهذا الواقع، وقال على «تروث سوشيال»: «فشلت محاولة الديمقراطيين لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث فشلاً ذريعاً! فقد صوّت جميع الجمهوريين، باستثناء توماس ماسي، وهو فاشل كبير، لصالح بيت...».

لكن الديمقراطيين تعهدوا بعدم الاستسلام، معتبرين أن جزءاً من فشلهم في حصد الأصوات الكافية يعود لغياب 11 نائباً منهم بسبب «وجودهم في فعالية خارج المبنى»، وتحدث زعيمهم حكيم جيفريز عن الخطوات المقبلة قائلاً إنه «سيتشاور مع الرئيسين المقبلين للجنتي القوات المسلحة والقضائية لتجديد المساعي في الوقت المناسب»، مضيفاً: «هذه ليست النهاية، بل مجرد البداية».

زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز في الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وفعلياً يتمتع الديمقراطيون في مجلس النواب الجديد بما يكفي من الأصوات لعزل هيغسيث، لكن النجاح هناك لا يعني بالضرورة ضمان الإقرار في مجلس الشيوخ، فحتى لو حصل الديمقراطيون على 56 مقعداً بعد احتساب الأصوات في ولايتي ميسيسيبي وألاسكا، فهذا لا يكفي لعزل هيغسيث الذي يحتاج لـ67 صوتاً.

لكن السيناتور الجمهوري تيد كروز قدم توقعات مختلفة، إذ قال إن هناك احتمالين: «إما أن يتنحّى هيغسيث عن منصبه، سواء باستقالته طوعاً أو بإقالته من قبل ترمب، وإما من المرجّح للغاية، إن لم يكن من المؤكد، أن يصوّت مجلس النواب على عزله».

صراع على القيادة

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

يأتي هذا في وقت حسم الحزبان السباق على معظم المناصب القيادية في الكونغرس الجديد، باستثناء القيادة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إذ اختار الجمهوريون النائب جيم جوردان ليكون زعيم الأقلية في مجلس النواب بعد أن قرر جونسون عدم الترشح، كما أبقوا على السيناتور جون ثون كزعيم لهم في مجلس الشيوخ رغم مساعي البعض لعرقلة هذا بسبب استيائهم من نتائج الانتخابات. لكن الأمور لا تبدو بالسهولة نفسها في المعسكر الديمقراطي، فرغم إجماع نواب الحزب على اختيار حكيم جيفريز زعيماً لهم ما يمهد لتسلم منصب رئاسة المجلس، فإن زعيمهم الحالي في مجلس الشيوخ تشاك شومر يواجه متاعب في جمع الدعم لاستمراره في منصبه.

السيناتور التقدمي بيرني ساندرز في مؤتمر صحافي في الكونغرس في 10 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

فالتقدميون غاضبون منه بسبب عدم تأييده لمرشحين من جناحهم كعبد الرحمن السيد في ميشيغان وبيغي فلاناغان في مينيسوتا، وقد أعلن السيناتور التقدمي بيرني ساندرز أنه لن يؤيده في عملية التصويت لاختيار القيادات في «الشيوخ» في الأول من الشهر المقبل. وفي موازاة ذلك، تتواصل المساعي لإقناع السيناتور كريس فان هولان بالترشّح لمنافسة شومر. ورغم أن فان هولان لم يحسم قراره بعد، فإنه لم يتردّد في توجيه انتقادات علنية إلى زعيم حزبه، قائلاً: «لدينا سيناتوران منتخبان حديثاً في مجلس الشيوخ، ما كانا ليكونا هناك لو سارت الأمور كما أراد تشاك شومر ولجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية لمجلس الشيوخ». وأضاف: «كما تعلمون، فقد انحاز شومر واللجنة إلى قطاع العملات المشفّرة واللوبي الإسرائيلي (أيباك)، ضد هذين المرشحين».