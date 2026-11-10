بايدن: ترمب ألحق أضراراً جسيمة بالولايات المتحدة والعالم

اتهم الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، خلفه دونالد ترمب، بإلحاق أضرار جسيمة بالولايات المتحدة والعالم من خلال إدارة مصممة على «هدم المؤسسات وإشعال الكراهية».

وجاء هذا الاتهام الشامل في أول مقتطف من كتاب بايدن «عِديني يا أميركا» (Promise Me، America) الذي يسرد فيه مذكراته في البيت الأبيض، والمقرر صدوره في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، حسبما أوردت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال بايدن، البالغ من العمر 83 عاماً، متحدثاً عن الهجوم الذي شنه أنصار ترمب أثناء انعقاد الكونغرس للتصديق على نتائج انتخابات 2020: «لقد قاد ترمب تمرداً، وكان هدفه البقاء في السلطة بعدما صَوّت الشعب الأميركي لإخراجه من منصبه... ما فعله ترمب في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 يجب ألا يُنسى أبداً».

وكتب بايدن أيضاً أن الأسابيع الأولى من ولاية ترمب أكدت مخاوفه بشأن قيام «حكومة أكثر قسوة» تسعى إلى «هدم المؤسسات وإشعال الكراهية»، ورئيس «تعامل مع تقاليدنا كما لو كان يهدمها بكرة تحطيم ضخمة».