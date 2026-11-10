واشنطن توجِّه اتهامات لثلاثة «عملاء لإيران» بالتخطيط لاستهداف قاعدة بريطانية

أعلن القضاء الأميركي الثلاثاء توجيه الاتهام إلى 3 «عملاء لإيران» يُشتبه في تورّطهم في مخطط مفترض لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية التي تستخدمها الولايات المتحدة لشنّ هجمات على إيران.

ووُجّهت الاتهامات إلى محمد باقر سعد داود السعدي، ومحسن مهاجري، ومحمد علي الحسني، فيما يتعلق بالحادثة التي تعود إلى 27 سبتمبر (أيلول)، والتي تلاها سحب واشنطن قاذفات من القاعدة الجوية البريطانية وتوقيف أشخاص.

وفي 27 سبتمبر، تدخلت الشرطة البريطانية إثر الإبلاغ عن «ثلاث مركبات مشبوهة» قرب قاعدة فيرفورد.

وفي 12 أكتوبر (تشرين الأول)، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أمام البرلمان، إن الحادثة «جرت بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني بشكل شبه مؤكّد».

وأُوقف أحد المتهمين، محمد باقر سعد داود السعدي المصنف من جانب واشنطن على أنه مسؤول في «كتائب حزب الله» العراقية، في الولايات المتحدة، في مايو (أيار) 2026.

ولم تفصح السلطات الأميركية عن أماكن وجود المواطن الإيراني مهاجري والعراقي الحسني.

وحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية، تولى الحسني إدارة الجوانب اللوجستية والتحضيرات لـ«مخطط اعتداء» يستهدف قاعدة فيرفورد.

وجاء في بيان الوزارة أنه في 26 سبتمبر: «كلف الحسني أفراداً عدة بتوجيه 3 شاحنات صغيرة نحو القاعدة».

وأظهرت التحقيقات أنه عُثر في بعض هذه الشاحنات على «براميل وقود».

وأضافت الوزارة أنه من المرجح في ذلك اليوم أن الحسني كان على «تواصل حثيث مع السائقين، لتنسيق تحركاتهم وتحديد وجهتهم».

وتواصل السعدي مع المتهمين الآخرين عبر «رسائل مشفرة» خلال مكالمات هاتفية مع أفراد من عائلته في العراق، أثناء وجوده في الحجز، حسب السلطات الأميركية.

وقال وزير العدل الأميركي تود بلانش، إن «الولايات المتحدة ستحاسب كل من يخطط لاعتداء يستهدف قاعدة عسكرية تضم جنوداً أميركيين».

ويواجه الرجال الثلاثة 8 اتهامات أخرى، تشمل اعتداءات أو مخططات اعتداءات لصالح «الحرس الثوري» الإيراني و«كتائب حزب الله».