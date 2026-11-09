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العالم الولايات المتحدة​

استطلاع: شعبية ترمب ما زالت قرب أدنى مستوياتها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
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استطلاع: شعبية ترمب ما زالت قرب أدنى مستوياتها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أظهر استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس»، واكتمل يوم (الاثنين)، أن شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما زالت قرب أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية، بتأثير المخاوف على مستوى البلاد من زيادة الأسعار التي تسببت في هزيمة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، يحظى أداء ترمب في البيت الأبيض بتأييد نحو 32 في المائة من الأميركيين، دون تغيير عن استطلاعي «رويترز/إبسوس» السابقين اللذين أُجريا بين أواخر أكتوبر (تشرين الأول) وأوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وجاء هذا الرقم أعلى بنقطة مئوية واحدة عن نسبة التأييد البالغة 31 في المائة التي سجلها في استطلاع «رويترز/إبسوس» في منتصف أكتوبر، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية.

وتعرض الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب لهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث فقد السيطرة على مجلسي الكونغرس الأميركي. ومع بقاء بعض المنافسات الانتخابية دون حسم، حقق الديمقراطيون أكبر انتصار لهم في مجلس النواب منذ عام 2008 على الأقل، وانتزعوا مقاعد في مجلس الشيوخ في ولايات معروفة بتوجهاتها المحافظة، بما في ذلك كانساس وكارولاينا الجنوبية وتكساس.

وأظهر الاستطلاع أن 21 في المائة فقط من الأميركيين يشيدون بإدارة ترمب لمسألة تكاليف المعيشة. وأدت الحرب التي شنها على إيران في فبراير (شباط) إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود مما أثقل كاهل الأسر. كما أضر تقييم ترمب المنخفض بشأن هذه القضية بحلفائه في الكونغرس.

وبلغت نسبة التأييد لترمب في ملف سياسة الهجرة 38 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من 25 في المائة التي منحها الأميركيون لأدائه في إدارة الاقتصاد.

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العالم الولايات المتحدة​

استطلاع: شعبية ترمب ما زالت قرب أدنى مستوياتها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT
TT

استطلاع: شعبية ترمب ما زالت قرب أدنى مستوياتها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أظهر استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس»، واكتمل يوم (الاثنين)، أن شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما زالت قرب أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية، بتأثير المخاوف على مستوى البلاد من زيادة الأسعار التي تسببت في هزيمة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، يحظى أداء ترمب في البيت الأبيض بتأييد نحو 32 في المائة من الأميركيين، دون تغيير عن استطلاعي «رويترز/إبسوس» السابقين اللذين أُجريا بين أواخر أكتوبر (تشرين الأول) وأوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وجاء هذا الرقم أعلى بنقطة مئوية واحدة عن نسبة التأييد البالغة 31 في المائة التي سجلها في استطلاع «رويترز/إبسوس» في منتصف أكتوبر، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية.

وتعرض الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب لهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث فقد السيطرة على مجلسي الكونغرس الأميركي. ومع بقاء بعض المنافسات الانتخابية دون حسم، حقق الديمقراطيون أكبر انتصار لهم في مجلس النواب منذ عام 2008 على الأقل، وانتزعوا مقاعد في مجلس الشيوخ في ولايات معروفة بتوجهاتها المحافظة، بما في ذلك كانساس وكارولاينا الجنوبية وتكساس.

وأظهر الاستطلاع أن 21 في المائة فقط من الأميركيين يشيدون بإدارة ترمب لمسألة تكاليف المعيشة. وأدت الحرب التي شنها على إيران في فبراير (شباط) إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود مما أثقل كاهل الأسر. كما أضر تقييم ترمب المنخفض بشأن هذه القضية بحلفائه في الكونغرس.

وبلغت نسبة التأييد لترمب في ملف سياسة الهجرة 38 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من 25 في المائة التي منحها الأميركيون لأدائه في إدارة الاقتصاد.

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أخبار أميركا دونالد ترمب أميركا
العالم الولايات المتحدة​

المحكمة العليا الأميركية تسمح لإدارة ترمب باستئناف بناء الجدار الحدودي في تكساس

المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)
المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)
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المحكمة العليا الأميركية تسمح لإدارة ترمب باستئناف بناء الجدار الحدودي في تكساس

المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)
المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)

مهدت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، الطريق أمام إدارة الرئيس دونالد ترمب لاستئناف أعمال بناء الجدار الحدودي في منطقة «بيغ بند» بولاية تكساس في الوقت الحالي، في خطوة تمثل ضربة للمعارضين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين جادلوا بأن المشروع يمثل إهداراً للمال، ويهدد الطبيعة الفريدة للمنطقة.

ويعد الجدار الحدودي أحد المشروعات الرئيسية لترمب، الذي تعهد منذ مدة طويلة ببناء جدار يمتد من المحيط الهادئ إلى خليج المكسيك.

وقام الجمهوريون في الكونغرس بتمويل المشروع الصيف الماضي بمبلغ 46 مليار دولار، وتعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على تشييد حواجز حدودية بوتيرة سريعة تبلغ 12 ميلاً أسبوعياً على امتداد الحدود بأكملها.

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دونالد ترمب أميركا
العالم الولايات المتحدة​

نائب جمهوري يطلق إجراءً لعزل وزير الدفاع الأميركي في الكونغرس

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال فعالية في البيت الأبيض في واشنطن يوم 30 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال فعالية في البيت الأبيض في واشنطن يوم 30 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)
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نائب جمهوري يطلق إجراءً لعزل وزير الدفاع الأميركي في الكونغرس

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال فعالية في البيت الأبيض في واشنطن يوم 30 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال فعالية في البيت الأبيض في واشنطن يوم 30 أكتوبر 2026 (إ.ب.أ)

أطلق النائب الجمهوري توماس ماسي، الاثنين، إجراءً لعزل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث على خلفية الحرب على إيران، رغم أن من المرجّح ألا يؤدي إلى إبعاده؛ نظراً لأن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بفعل الانتخابات النصفية، لن تصبح واقعاً إلا في يناير (كانون الثاني)، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وعرض ماسي، وهو نائب عن ولاية كنتاكي، 8 بنود لإجراء العزل، اتهم فيها هيغسيث على وجه الخصوص بخوض حرب من دون تفويض قانوني من الكونغرس، وسوء استغلال صلاحياته كوزير للدفاع.

من جهته، قلّل هيغسيث، في وقت سابق الاثنين، من أهمية مخاطر مساعي عزله، وقال إنه مستعد للدفاع عن سجلّه في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال هيغسيث، رداً على سؤال عما إذا كان يحظى بدعم جمهوري كافٍ لرفض بنود المساءلة: «نحن لسنا قلقين بشأن ذلك».

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