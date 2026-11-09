استطلاع: شعبية ترمب ما زالت قرب أدنى مستوياتها

أظهر استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس»، واكتمل يوم (الاثنين)، أن شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما زالت قرب أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية، بتأثير المخاوف على مستوى البلاد من زيادة الأسعار التي تسببت في هزيمة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، يحظى أداء ترمب في البيت الأبيض بتأييد نحو 32 في المائة من الأميركيين، دون تغيير عن استطلاعي «رويترز/إبسوس» السابقين اللذين أُجريا بين أواخر أكتوبر (تشرين الأول) وأوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وجاء هذا الرقم أعلى بنقطة مئوية واحدة عن نسبة التأييد البالغة 31 في المائة التي سجلها في استطلاع «رويترز/إبسوس» في منتصف أكتوبر، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية.

وتعرض الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب لهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث فقد السيطرة على مجلسي الكونغرس الأميركي. ومع بقاء بعض المنافسات الانتخابية دون حسم، حقق الديمقراطيون أكبر انتصار لهم في مجلس النواب منذ عام 2008 على الأقل، وانتزعوا مقاعد في مجلس الشيوخ في ولايات معروفة بتوجهاتها المحافظة، بما في ذلك كانساس وكارولاينا الجنوبية وتكساس.

وأظهر الاستطلاع أن 21 في المائة فقط من الأميركيين يشيدون بإدارة ترمب لمسألة تكاليف المعيشة. وأدت الحرب التي شنها على إيران في فبراير (شباط) إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود مما أثقل كاهل الأسر. كما أضر تقييم ترمب المنخفض بشأن هذه القضية بحلفائه في الكونغرس.

وبلغت نسبة التأييد لترمب في ملف سياسة الهجرة 38 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من 25 في المائة التي منحها الأميركيون لأدائه في إدارة الاقتصاد.