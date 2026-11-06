قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إنه سيعين ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض بدلا من كبيرة الموظفين الحالية سوزي وايلز. بدءًا من يوم الاثنين المقبل.
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13:46 دقيقه
ترمب يعيّن مستشاره المقرب ستيفن ميلر مديرا لمكتبه https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5338404-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%91%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%87
ترمب يعيّن مستشاره المقرب ستيفن ميلر مديرا لمكتبه
ترمب يعيّن مستشاره المقرب ستيفن ميلر مديرا لمكتبه
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