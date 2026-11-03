الأميركيون يصوّتون في انتخابات الكونغرس... وأغلبية المجلسين على المحك (تغطية حية)

يتوجّه ملايين الأميركيين، الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي تُعدّ استفتاءً على سياسات الرئيس دونالد ترمب، وتحدّد موازين القوى في واشنطن خلال العامين الأخيرين من ولايته الثانية.

وتجري الانتخابات وسط منافسة محتدمة بين الجمهوريين الساعين إلى الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسَي النواب والشيوخ، والديمقراطيين الذين يأملون في انتزاع السيطرة على أحد المجلسين على الأقل، بما يتيح لهم عرقلة بعض سياسات ترمب وتكثيف الرقابة على إدارته. وتشمل الانتخابات المقاعد الـ435 في مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، إلى جانب انتخاب 36 حاكماً للولايات.

وسبق يوم الاقتراع إقبال مبكر قياسي، إذ أدلى أكثر من 57 مليون أميركي بأصواتهم، متجاوزين حصيلة التصويت المبكر في انتخابات 2022. وتتجه الأنظار إلى سباقات حاسمة في ولايات كانت تُعدّ معاقل جمهورية، وسط ترقّب لنتائج قد تعيد رسم حدود نفوذ ترمب داخلياً وخارجياً.