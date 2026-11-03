الأميركيون يختارون ممثليهم في استفتاء على سياسات ترمب (تغطية حية)
يتوجّه الأميركيون، الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الكونغرس، في انتخابات نصفية تُعدّ بمنزلة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترمب، وتحدّد موازين القوى خلال العامين الأخيرين من ولايته.
وتأتي الانتخابات وسط إقبال مبكر قياسي في ولايات عدة، بعدما أدلى أكثر من 54 مليون أميركي بأصواتهم قبل فتح مراكز الاقتراع.
وفي الساعات الأخيرة قبل الاقتراع، كثّف الحزبان الديمقراطي والجمهوري جهودهما لحشد الناخبين، بينما سعى ترمب، في خطاب بواشنطن أمس، إلى حشد أنصاره لضمان احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم في مجلسَي النواب والشيوخ، بينما يأمل الديمقراطيون في انتزاع السيطرة على الكونغرس لعرقلة أجندته التشريعية، وفتح تحقيقات مع إدارته.
للمزيد حول انتخابات التجديد النصفي:
- ما هي انتخابات التجديد النصفي الأميركية ولماذا تُعد مهمة؟
- 4 سيناريوهات تعيد رسم موازين القوى في واشنطن بعد انتخابات الكونغرس
- العرب الأميركيون يعودون إلى الديمقراطيين بشروط وحسابات معقدة
- التصويت المبكر يحطّم الأرقام القياسية ولا يحسم سباق الكونغرس
- أميركا: ما الذي قد يكبح مكاسب الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي؟
يتوجّه الأميركيون، الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الكونغرس، في انتخابات نصفية تُعدّ بمنزلة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترمب، وتحدّد موازين القوى خلال العامين الأخيرين من ولايته.
وتأتي الانتخابات وسط إقبال مبكر قياسي في ولايات عدة، بعدما أدلى أكثر من 54 مليون أميركي بأصواتهم قبل فتح مراكز الاقتراع.
وفي الساعات الأخيرة قبل الاقتراع، كثّف الحزبان الديمقراطي والجمهوري جهودهما لحشد الناخبين، بينما سعى ترمب، في خطاب بواشنطن أمس، إلى حشد أنصاره لضمان احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم في مجلسَي النواب والشيوخ، بينما يأمل الديمقراطيون في انتزاع السيطرة على الكونغرس لعرقلة أجندته التشريعية، وفتح تحقيقات مع إدارته.
للمزيد حول انتخابات التجديد النصفي:
- ما هي انتخابات التجديد النصفي الأميركية ولماذا تُعد مهمة؟
- 4 سيناريوهات تعيد رسم موازين القوى في واشنطن بعد انتخابات الكونغرس
- العرب الأميركيون يعودون إلى الديمقراطيين بشروط وحسابات معقدة
- التصويت المبكر يحطّم الأرقام القياسية ولا يحسم سباق الكونغرس
- أميركا: ما الذي قد يكبح مكاسب الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي؟