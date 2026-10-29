واشنطن تحظر واردات شركات صينية لعلوم الجينات إثر مخاوف متعلّقة بالعمالة القسرية
عمال يظهرون على خط إنتاج بمصنع لتصنيع الألياف الزجاجية في تشونغتشينغ جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)
حظرت الولايات المتحدة، الأربعاء، واردات ثلاث شركات صينية لعلوم الجينات، على خلفية ادعاءات تفيد بجمعها مواد جينية تُستخدم في تتبع الأقليات العرقية المضطهدة في إقليم شينجيانغ الصيني.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن شركات «بي جي آي للجينات» (BGI Genomics)، و«إم جي آي للتكنولوجيا» (MGI Tech)، و«شينتشن بي جي آي للتكنولوجيا» (Shenzhen BGI Technology) والمعروفة أيضاً باسم «مجموعة بي جي آي» (BGI Group)، أُضيفت إلى «قائمة الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري للأويغور».
تُحدد القائمة الكيانات التي تعمل مع حكومة شينجيانغ «لتجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال العمالة القسرية أو الأويغور أو الكازاخ أو القرغيز أو أفراد المجموعات المضطهدة الأخرى خارج شينجيانغ»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وحذّرت الأمم المتحدة في 2022 من جرائم محتملة ضد الإنسانية في المنطقة، بما في ذلك اعتقال أكثر من مليون من الأويغور، وغير ذلك من الأقليات المسلمة في معسكرات.
نفت الصين مراراً وبشكل قاطع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الأويغور.
وحسب وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن الشركات «ساعدت في جمع المواد الجينية المستخدمة لتعقّب الأقليات العرقية المضطهدة بما في ذلك الأشخاص المعرّضين للعمالة القسرية، أي العمل الذي لا يمكنهم رفضه بحرية».
وأفادت بكين الخميس بأنها «تدين بشدّة» قرار الحظر الأميركي الذي «لا يستند إلى أسس واقعية».
وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان إن «الجانب الأميركي يواصل استغلال مسألة حقوق الإنسان، مستخدماً إياها ذريعة لمواصلة الحمائية أحادية الجانب والتنمّر».
كما حضّت الصين الولايات المتحدة على «وضع حد فوراً للتلاعب السياسي وحملات التشهير»، مؤكدة عزمها على اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالحها.
من جهته، أكد وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين أن الولايات المتحدة ترفض «السماح للشركات المرتبطة بالعمل القسري ومراقبة الأقليات المضطهدة بالتربح من السوق الأميركية».
ونفت «بي جي آي»، و«إم جي آي» الاتهامات، وشددتا على رفضهما جميع أشكال العمل القسري.
واقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي قواعد جديدة للحد من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية.
وتشمل التقنيات الأخرى الخاضعة للتدقيق الذكاء الاصطناعي وشرائح الكمبيوتر وهما من المجالات الرئيسية في المنافسة الاقتصادية القائمة بين بكين وواشنطن.
واشنطن تحظر واردات شركات صينية لعلوم الجينات إثر مخاوف متعلّقة بالعمالة القسرية
عمال يظهرون على خط إنتاج بمصنع لتصنيع الألياف الزجاجية في تشونغتشينغ جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)
حظرت الولايات المتحدة، الأربعاء، واردات ثلاث شركات صينية لعلوم الجينات، على خلفية ادعاءات تفيد بجمعها مواد جينية تُستخدم في تتبع الأقليات العرقية المضطهدة في إقليم شينجيانغ الصيني.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن شركات «بي جي آي للجينات» (BGI Genomics)، و«إم جي آي للتكنولوجيا» (MGI Tech)، و«شينتشن بي جي آي للتكنولوجيا» (Shenzhen BGI Technology) والمعروفة أيضاً باسم «مجموعة بي جي آي» (BGI Group)، أُضيفت إلى «قائمة الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري للأويغور».
تُحدد القائمة الكيانات التي تعمل مع حكومة شينجيانغ «لتجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال العمالة القسرية أو الأويغور أو الكازاخ أو القرغيز أو أفراد المجموعات المضطهدة الأخرى خارج شينجيانغ»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وحذّرت الأمم المتحدة في 2022 من جرائم محتملة ضد الإنسانية في المنطقة، بما في ذلك اعتقال أكثر من مليون من الأويغور، وغير ذلك من الأقليات المسلمة في معسكرات.
نفت الصين مراراً وبشكل قاطع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الأويغور.
وحسب وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن الشركات «ساعدت في جمع المواد الجينية المستخدمة لتعقّب الأقليات العرقية المضطهدة بما في ذلك الأشخاص المعرّضين للعمالة القسرية، أي العمل الذي لا يمكنهم رفضه بحرية».
وأفادت بكين الخميس بأنها «تدين بشدّة» قرار الحظر الأميركي الذي «لا يستند إلى أسس واقعية».
وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان إن «الجانب الأميركي يواصل استغلال مسألة حقوق الإنسان، مستخدماً إياها ذريعة لمواصلة الحمائية أحادية الجانب والتنمّر».
كما حضّت الصين الولايات المتحدة على «وضع حد فوراً للتلاعب السياسي وحملات التشهير»، مؤكدة عزمها على اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالحها.
من جهته، أكد وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين أن الولايات المتحدة ترفض «السماح للشركات المرتبطة بالعمل القسري ومراقبة الأقليات المضطهدة بالتربح من السوق الأميركية».
ونفت «بي جي آي»، و«إم جي آي» الاتهامات، وشددتا على رفضهما جميع أشكال العمل القسري.
واقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي قواعد جديدة للحد من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية.
وتشمل التقنيات الأخرى الخاضعة للتدقيق الذكاء الاصطناعي وشرائح الكمبيوتر وهما من المجالات الرئيسية في المنافسة الاقتصادية القائمة بين بكين وواشنطن.
تظهر لافتة تحمل كلمة «تصويت» باللغة الإسبانية خلال تجمع انتخابي في ويسلاكو بتكساس حيث يشكل اللاتينيون أغلبية قد تدعم مساعي الديمقراطيين للفوز بانتخابات على مستوى الولاية لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً (أ.ف.ب)
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ترمب وأوباما يتبادلان الانتقادات قبيل انتخابات التجديد النصفي بأميركا
تظهر لافتة تحمل كلمة «تصويت» باللغة الإسبانية خلال تجمع انتخابي في ويسلاكو بتكساس حيث يشكل اللاتينيون أغلبية قد تدعم مساعي الديمقراطيين للفوز بانتخابات على مستوى الولاية لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً (أ.ف.ب)
لعب الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترمب والرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما أدواراً بارزة في الحملات الانتخابية، الأربعاء، رغم أنهما ليسا مرشحين في الانتخابات، وذلك قبل أقل من أسبوع على انتخابات الكونغرس التي قد تُغيّر ميزان القوى في الولايات المتحدة.
ويقوم ترمب بحملة انتخابية مكثفة منذ أسابيع، ما أظهر بوضوح مخاوف الجمهوريين من فقدان السيطرة على الكونغرس خلال آخر عامين من رئاسته، في حين حافظ أوباما على أن يكون ظهوره العلني محدوداً نسبياً حتى الأسبوع الماضي، حين ألقى خلاله كلمات لاذعة انتقد فيها ترمب.
وستُجرى الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل على 35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ وكل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً. ويرى محللون غير حزبيين أن فرص الديمقراطيين في الحصول على الأغلبية في مجلس النواب أفضل، في حين يرون المنافسة على مقاعد مجلس الشيوخ متقاربة جداً.
وظهر أوباما في مدينة مورو بولاية جورجيا، الأربعاء، ودعا الناخبين إلى دعم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف الذي ينافسه النائب الجمهوري مايك كولينز.
ورغم توجيه أوباما الانتقادات المعتادة من الديمقراطيين لترمب بسبب فرضه الرسوم الجمركية والدخول في حرب مع إيران، قال أيضاً إن القيم الأميركية هي ما سيصوت عليه الناخبون في هذه الانتخابات، مستعيداً رؤية زعيم الحقوق المدنية الراحل مارتن لوثر كينغ جونيور، المدفون في أتلانتا.
وقال أوباما: «هناك جانب أخلاقي في الخيارات التي نواجهها الآن».
وأضاف: «لن نتمكن من إصلاح النظام الذي تفكك، ولن نتمكن من تحرير اقتصادنا، ما دامت لدينا ثقافة يُسمح فيها بكل شيء، ويعتقد مَن يشغلون أعلى المناصب في البلاد أن الكذب والغش والاستقواء مقبول، وما دامت لدينا ثقافة تعتبر المال المقياس الوحيد لقيمتنا».
الشعبية تنخفض
وانخفضت شعبية ترمب واقتربت من أدنى مستوى لها على الإطلاق مع تزايد استياء الأميركيين من ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب على إيران، لكنه لا يزال قوة مؤثرة في الحزب، وشن حملة قوية لزيادة إقبال الناخبين الجمهوريين.
ويواصل الأميركيون التصويت منذ أسابيع. ووفقاً لمختبر الانتخابات التابع لجامعة فلوريدا، جرى الإدلاء بنحو 40 مليون صوت حتى الآن. وأدلى إجمالي 45.9 مليون أميركي بصوتهم مبكراً في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة التي جرت عام 2022.
«لقد تحوّلت المدينة إلى جحيم»
أما ترمب، فكان يخاطب تجمعاً انتخابياً داخل صالة رياضية متواضعة في إحدى كليات مدينة تشيليكوث بولاية أوهايو، وكان برفقته السيناتور جون هاستد من ولاية أوهايو الذي ينافسه السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون.
وهاجم ترمب السيناتور براون لدعمه سياسات الهجرة، التي قال الرئيس إنها أغرقت مدينة سبرينغفيلد بولاية أوهايو بالمهاجرين من هايتي. وقال «لقد تحوّلت المدينة إلى جحيم».
وردد ترمب مزاعم مغلوطة خلال حملة عام 2024 الرئاسية بأن المهاجرين من هايتي في سبرينغفيلد يأكلون القطط والكلاب، وهي مزاعم نفى المسؤولون المحليون صحتها مراراً.
مواجهة المتظاهرين
وهتفت حشود متحمسة لترمب في التجمعات طوال الحملة الانتخابية، لكن مئات المتظاهرين اصطفوا على طول مسار موكبه في منطقة تشيليكوث الريفية، ورفعوا لافتات كُتب عليها «جمهوريون ضد ترمب»، و«أمسكوا بهم عبر صناديق الاقتراع»، و«الحزب الجمهوري: حراس المتحرشين بالأطفال».
وأثناء التجمع، قاطع المتظاهرون ترمب عدة مرات، وكان من بينهم شخص واحد على الأقل صرخ باسم رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية.
وردّ ترمب قائلاً: «طردت جيفري إبستين من مارالاغو»، في إشارة إلى ناديه الخاص في بالم بيتش بفلوريدا.
وقاطع متظاهرون ترمب في كل تجمعاته الانتخابية الأخيرة تقريباً. وعادة ما يتهمهم بأنهم مأجورون، ويخرجهم رجال الأمن من المكان.
وفي كليفلاند، سخر أوباما، يوم السبت، من ذوق ترمب في الديكور الداخلي، قائلاً: «جعل ترمب البيت الأبيض يبدو كأن صدام حسين افتتح فرعاً لسلسلة مطاعم (تشيزكيك فاكتوري)».
ودافع ترمب عن ديكور البيت الأبيض، قائلاً: «إن أوباما ترك المبنى في حالة متدهورة».
وأضاف في أوهايو: «أعتقد أن البيت الأبيض هو الرمز الأول لبلدنا، ولا يمكن أن يكون لدينا بيت أبيض بنوافذ مكسورة، وحجارة متصدعة لم يتم طلاؤها منذ 30 عاماً».
الانتخابات في ألاسكا وميشيغان
وسيحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بمقاعد في ولايات تميل تقليدياً إلى الجمهوريين، مثل أوهايو أو أيوا أو ألاسكا، للتغلب على الأغلبية الجمهورية الحالية في مجلس الشيوخ البالغة 53 مقابل 47.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن مساعدي ماري بيلتولا المرشحة الديمقراطية لمجلس الشيوخ في ألاسكا تعاونوا مع محامي الحملة وكبار الموظفين في الذراع الانتخابية للديمقراطيين بمجلس الشيوخ لاستقطاب مرشحَيْن مدرجَيْن على بطاقة الاقتراع، وقد يساعدان في تشتيت الأصوات من السيناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان.
ولم يرد ممثلو ماري بيلتولا على طلبات التعليق.
وقال ترمب لصحافيين قبل مغادرته إلى أوهايو: «على ماري بيلتولا الانسحاب من السباق الانتخابي. أعتقد أنه يجب محاكمتها جنائياً على ما فعلته».
وفي ميشيغان، يخوض الجمهوري مايك روجرز والديمقراطي عبدول السيد منافسة متقاربة على مقعد مجلس الشيوخ، الذي سيخليه السيناتور الديمقراطي غاري بيترز. وتعتمد الحملتان على حلفاء بارزين لتحميس المؤيدين، وزيادة نسبة المشاركة في التصويت.
الانتخابات النصفية الأميركية... ماذا يحدث إذا خسر ترمب الأغلبية في الكونغرس؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5335054-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
الانتخابات النصفية الأميركية... ماذا يحدث إذا خسر ترمب الأغلبية في الكونغرس؟
يرفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبضته في الهواء خلال ختام تجمُّع انتخابي بمركز «شومايكر» بجامعة أوهايو يوم 28 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، تتَّجه الأنظار إلى المنافسة على مقاعد الكونغرس، في استحقاق سيحدِّد موازين القوى بين الجمهوريِّين والديمقراطيِّين، ويؤثر في قدرة الرئيس دونالد ترمب على تمرير القوانين والموازنات خلال ما تبقَّى من ولايته.
ويشرح تقرير لموقع «إيه بي سي نيوز»، كيف تُجرى هذه الانتخابات، ومتى تبدأ النتائج بالظهور؟ وماذا يحدث إذا خسر ترمب الأغلبية في الكونغرس؟
ما الانتخابات النصفية؟
يصوِّت الأميركيون لاختيار رئيسهم كل 4 سنوات، لكنهم يستطيعون تحديد الحزب السياسي الذي يسيطر على الكونغرس، بمجلسيه، (النواب والشيوخ)، بوتيرة أكثر تكراراً.
وعندما ينتخب الأميركيون رئيساً جديداً، تُطرَح أيضاً مقاعد في المجلسين للتنافس الانتخابي.
أما في منتصف الولاية الرئاسية، فيعود الناخبون إلى صناديق الاقتراع لإعادة تحديد موازين القوى داخل الكونغرس، في انتخابات تُعرَف باسم «الانتخابات النصفية».
وتمنح هذه الانتخابات الناخبين فرصةً لتغيير موازين القوى في مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس الأميركي.
هل تُطرح جميع مقاعد الكونغرس للانتخاب؟
تُجرى الانتخابات على جميع المقاعد الـ435 في مجلس النواب، في حين يُجدَّد نحو ثُلث مقاعد مجلس الشيوخ فقط.
ويعود ذلك إلى اختلاف مدة الولاية بين المجلسين؛ إذ يُنتخب أعضاء مجلس النواب لمدة سنتين، مقابل 6 سنوات لأعضاء مجلس الشيوخ، الذين تُجدَّد مقاعدهم على مراحل.
هل يمكن أن يخسر ترمب الانتخابات النصفية؟
رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يخوض الانتخابات هذه المرة، فإنَّ نتائجها ستحدِّد مقدار النفوذ السياسي الذي سيحتفظ به خلال الفترة المتبقية من ولايته.
فالكونغرس مسؤول عن سَنِّ القوانين الفيدرالية، والتَّحكُّم في الموازنة، وممارسة الرقابة على الرئيس.
ويسيطر الحزب الجمهوري، المعروف أيضاً باسم «الحزب الجمهوري الكبير (GOP)»، حالياً على مجلسَي الكونغرس، لكنه يواجه احتمال خسارتهما معاً.
وحتى إذا انتقلت السيطرة على أحد المجلسين فقط إلى الديمقراطيِّين، فسيصبح تمرير ترمب للقوانين والموازنات أكثر صعوبة، إذ سيضطر إلى التفاوض مع خصومه السياسيِّين. وقد يواجه أيضاً رقابةً أشدَّ على تصرفاته ومعاملاته التجارية.
متى تظهر النتائج؟
تبدأ النتائج بالظهور مساء الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق التوقيت الأميركي، على أن تستمر خلال الساعات الأولى من الأربعاء، بحسب الولايات والوقت الذي تُغلق فيه مراكز الاقتراع.
ويبدأ المسؤولون فرز الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في كل ولاية، وقد تتضح النتائج الأولية خلال ساعات.
ومن المفترض أن تُفرَز غالبية أصوات الناخبين خلال ليلة الانتخابات في الولايات المتحدة، لكن اختلاف القواعد بين الولايات بشأن فرز بطاقات الاقتراع والإعلان عن النتائج قد يؤدي إلى تأخير النتائج في بعض المناطق.
وحتى عندما تنتهي عملية الفرز بسرعة، قد يستغرق الإعلان الرسمي عن الفائز في بعض السباقات أياماً، إذا كانت الفوارق بين المرشحين ضئيلة.
هل يمكن أن يطعن ترمب في نتائج الانتخابات؟
في ظلِّ استمرار ترمب في ترديد ادعاء غير صحيح بأنَّه فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، يرى بعض المعلقين أنه قد يحاول الطعن في نتائج الانتخابات النصفية.
ودفع ذلك مجموعةً من السياسيِّين من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، إلى السعي للحصول على تعهدات من زملائهم بقبول نتائج الانتخابات.