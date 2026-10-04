الديمقراطيون يقتحمون معاقل ترمب قبل الانتخابات

قبل أقل من شهر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، لم تعد المشكلة التي تواجه الجمهوريين مقتصرة على الدفاع عن المقاعد التقليدية المتأرجحة؛ فقد اتسعت خريطة المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين بصورة غير متوقعة إلى 10 ولايات فاز بها الرئيس دونالد ترمب بفارق كبير في انتخابات 2024، في مؤشر على تحول سياسي دفع الحزب الجمهوري إلى إنفاق الأموال وإرسال الرئيس ترمب في جولات انتخابية إلى مناطق كان يفترض أنها جزء آمن من قاعدته الانتخابية وتصوت تقليدياً لصالح مرشحي الحزب الجمهوري، حيث يزور ترمب ولاية نبراسكا يوم الاثنين، لدعم السيناتور الجمهوري بيت ريكيتز، وحاكم الولاية الجمهوري جين بالين، ويزور ولاية تكساس يوم الأربعاء، لدعم مرشحي الحزب الجمهوري، وبينهم كين باكستون.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي في فانداليا بأوهايو السبت (أ.ب)

وأظهر تحليل لوكالة «رويترز» ونتائج استطلاعات للرأي، أن 10 ولايات تميل تقليدياً إلى التصويت لصالح الحزب الجمهوري، أصبحت تمثل ساحة منافسة تزداد سخونة بين مرشحي الحزبين؛ وهي أوهايو، وألاسكا، وآيوا، وتكساس، وفلوريدا، وكانساس، ونبراسكا، وميسيسيبي، وساوث كارولاينا وكنتاكي.

ويقول محللون إن هذه النتائج لا تعني أن الديمقراطيين في طريقهم للفوز بهذه الولايات جميعاً، لأن السباقات تختلف بصورة كبيرة، وبعضها لا يزال يميل بوضوح إلى الجمهوريين. لكن مجرد اضطرار الحزب إلى الدفاع عن مقاعد في ولايات منح بعضها ترمب تقدماً تجاوز 20 وحتى 30 نقطة قبل عامين، يمثل تحولاً مهماً في خريطة انتخابات 2026.

ففي انتخابات 2024 الرئاسية، فاز ترمب في ولاية كنتاكي بفارق يقارب 31 نقطة، وفي نبراسكا بنحو 21 نقطة، وكانساس بنحو 16 نقطة، وتكساس بنحو 14 نقطة، وفلوريدا بنحو 13 نقطة، وأوهايو بنحو 11 نقطة. ومع ذلك، تظهر استطلاعات أن مرشحين جمهوريين يقل أداؤهم بصورة كبيرة عن النسب التي حققها ترمب.

ففي كنتاكي، يسعى الديمقراطي تشارلز بوكر إلى منافسة الجمهوري آندي بار على المقعد الذي يشغله حالياً السيناتور ميتش ماكونيل. وأظهرت استطلاعات حديثة الفارق في هذه الولاية الحمراء التي اكتسحها ترمب قبل عامين، لكنّ الديمقراطيين يواجهون معضلة تخصيص الموارد المالية؛ إذ يتعين عليهم الاختيار بين الاستثمار في فرصة غير معتادة بولاية شديدة الاحمرار، أو توجيه الأموال إلى سباقات أقرب للميل لصالح المرشح الديمقراطي. وتتكرر الصورة في ولايتي نبراسكا وميسيسيبي، حيث لا يزال المرشحون الجمهوريون في وضع أفضل بعدد من الاستطلاعات، لكن منافسيهم أصبحوا على مسافة أقل كثيراً مما توحي به نتائج انتخابات 2024.

مفاجآت كانساس وتكساس

حاضرون يهتفون أثناء إلقاء ترمب كلمة خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو السبت (أ.ف.ب)

قد تكون ولاية كانساس من أكثر الأمثلة إثارة للاهتمام؛ فقد فاز بها ترمب بفارق 16 نقطة في 2024، لكن السباق بين السيناتور الجمهوري روجر مارشال والديمقراطي آدم هاملتون، أصبح متقارباً. وأظهر استطلاع للرأي لصالح «نيويورك تايمز - سيينا»، تعادلهما عند 45 في المائة لكل منهما، مما يشير إلى تراجع الفارق بين الأداء الشخصي لترمب في الانتخابات الرئاسية، وقدرة مرشحي حزبه على الاحتفاظ بالائتلاف نفسه في انتخابات لا يكون فيها الرئيس نفسه على بطاقة الاقتراع.

أما ولاية تكساس، فهي الاختبار الأكبر لهذا التحول؛ فقد فاز بها ترمب بفارق تجاوز 13 نقطة عام 2024، وكان من الصعب تصور أن يصبح مقعد مجلس الشيوخ فيها أحد السباقات الأكثر تنافسية. لكن الاستطلاع رصد تقدم الديمقراطي جيمس تالاريكو عند 51 في المائة مقابل 45 في المائة للجمهوري كين باكستون.

ويقول خبراء إن هذا التقدم للديمقراطيين يوضح سبب بدء ترمب حملته المكثفة للانتخابات من تكساس في 1 أكتوبر (تشرين الأول)، وعودته إليها مجدداً الأسبوع الحالي؛ فولاية كانت تستخدم تقليدياً لجمع الأموال وتحفيز القاعدة أصبحت تحتاج أيضاً إلى وقت الرئيس وموارد الحزب.

جرس إنذار

يشير استطلاع «نيويورك تايمز - سيينا» إلى أن الديمقراطيين حسّنوا مواقعهم في 5 ولايات جمهورية؛ هي ألاسكا، وآيوا، وكانساس، وأوهايو، وتكساس، في سباق السيطرة على مجلس الشيوخ؛ ففي ألاسكا، حصلت الديمقراطية ماري بيلتولا على 50 في المائة مقابل 43 في المائة للسيناتور الجمهوري دان سوليفان. وفي أوهايو، تقدم الديمقراطي شيرود براون على السيناتور الجمهوري جون هَستد بـ49 في المائة مقابل 46 في المائة. وفي آيوا، لا يزال السباق شديد التقارب مع حصول الجمهورية آشلي هينسون على 48 في المائة مقابل 47 في المائة للديمقراطي جوش توريك. وفي كانساس تعادل المرشحان، بينما سجل تالاريكو تقدماً في تكساس. ولا تمثل هذه الاستطلاعات توقعاً للنتيجة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها تظهر أن 5 ولايات فاز بها ترمب في 2024، أصبحت الآن تحتاج إلى دفاع جمهوري قوي.

ويمتد القلق إلى ولايات يصعب إدراجها عادة في قائمة المعارك الديمقراطية؛ ففي فلوريدا، تظهر استطلاعات حديثة أن الديمقراطية أنجي نيكسون في منافسة متقاربة مع الجمهوري الذي يشغل المقعد، رغم أن ترمب فاز بالولاية بفارق 13 نقطة في 2024. وفي ساوث كارولاينا، دخلت الديمقراطية آني أندروز أيضاً نطاق المنافسة في بعض الاستطلاعات أمام الجمهوريين.

ويقول محللون إن الخيط المشترك الذي يربط بين هذه الولايات هو ارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة؛ فرغم استمرار النمو الاقتصادي ومستويات التوظيف المرتفعة نسبياً، يواجه الناخبون ارتفاع أسعار البنزين والطاقة والغذاء والسكن. وزادت الحرب مع إيران الضغوط على أسعار الوقود، بينما أثارت سياسات الرسوم الجمركية مخاوف في ولايات زراعية وصناعية؛ مثل آيوا وكانساس وأوهايو. وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن تكلفة المعيشة تتصدر اهتمامات الناخبين، بينما انخفض معدل تأييد ترمب إلى 32 في المائة في معظم استطلاعات الرأي، وأصبح سلاح الاقتصاد الذي استخدمه ترمب للفوز في انتخابات 2024 هو السلاح الذي يستخدم ضده اليوم.

معركة الموارد

يمثل اتساع الخريطة مشكلة للديمقراطيين؛ فالحزب يحتاج إلى 4 مقاعد جمهورية إضافية لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، مع ضرورة الدفاع عن مقعدين في ولايات فاز بها ترمب. وهذا يعني أنه لا يكفي أن تصبح 10 ولايات تنافسية؛ بل يجب أن يقرر الحزب أين ينفق موارده المحدودة.

أما الجمهوريون فيملكون أفضلية مالية كبيرة في عدد من السباقات. وبدأت المجموعات الجمهورية المحافظة بالفعل ضخ الأموال في مقاعد بمجلسي النواب والشيوخ لم يكن يفترض أن تحتاج إلى إنفاق بهذا الحجم. وتفسر هذه الأرقام أيضاً الخريطة غير المعتادة لجولات ترمب الانتخابية؛ فقد بدأ حملته المكثفة التي تستمر 32 يوماً من تكساس وأوكلاهوما، ثم انتقل إلى ألاباما وأوهايو، ويتوجه إلى نبراسكا ثم تكساس، فيما يجري الحديث عن محطات أخرى في ولايات جمهورية. ولذا لم يعد السؤال عن الولايات التي يستطيع الديمقراطيون انتزاعها، وإنما كم عدد المعاقل الجمهورية التي سيضطر ترمب إلى الدفاع عنها والاحتفاظ بها.