ترمب يجيز عقوبات على روسيا ومدفيديف يتوعّد

أرشيفية لمقاتلة من طراز «إف - 16» تابعة لسلاح الجو الأميركي تجري مناورة خلال معرض جوي في قاعدة يلاهانكا الجوية بمدينة بنغالور الهندية (أ.ف.ب)

قالت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية إن طائرة مقاتلة من طراز «إف - 16» اعترضت طائرة كانت تحلق فوق المجال الجوي المحظور في «كامب ديفيد»، صباح يوم السبت، مما تسبب في حالة من الاستنفار لفترة وجيزة نظراً لوجود الرئيس دونالد ترمب في الموقع.

وكان ترمب قد توجه جواً إلى المقر الرئاسي، مساء الجمعة، ومن المقرر أن يبقى هناك طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلنت القوة الجوية الأولى، التي تتبع القيادة الشمالية، عن واقعة الاختراق عبر منصة «إكس» وجاء في المنشور: «اعترضت طائرة مقاتلة طائرة انتهكت المجال الجوي المحظور، مما أدى إلى إطلاق قنابل مضيئة».

ترمب متوجهاً إلى طائرة «إير فورس وان» بولاية ماريلاند بعد اجتماع كامب ديفيد يوم الجمعة (أ.ف.ب)

وتُفرض منطقة حظر طيران دائمة فوق المقر الرئاسي، كما تدخل قيود طيران مؤقتة وموسعة حيز التنفيذ عندما يقيم ترمب هناك.

وأفادت بأنه تمت مرافقة الطيار بعيداً بأمان، موضحةً سبب استخدام القنابل المضيئة في أثناء عملية الاعتراض: «أطلقت قنابل مضيئة ربما كانت مرئية للعامة. وقد استُخدمت هذه القنابل لجذب انتباه الطيار أو التواصل معه. وتُستخدم القنابل المضيئة مع مراعاة قصوى لمعايير السلامة؛ فهي تحترق بسرعة وبشكل كامل، ولا تشكل أي خطر على الأشخاص الموجودين على الأرض».