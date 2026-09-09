ترمب: الحرب مع إيران ستنتهي «مباشرة» بعد التجديد النصفي للكونغرس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران «مباشرة» بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني)، معتبراً أن طهران تحاول التأثير على التصويت، لكنها لن تتمكن من الصمود لفترة أطول.

وجاء في تصريح أدلى به لصحافيين «أعتقد أن الحرب ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات لأن إيران غير قادرة على الصمود لفترة أطول». وأضاف: «مباشرة بعد الانتخابات، ستهبط أسعار النفط» معتبرا أن الأمر يتطلب الانتظار إلى ما بعد هذه الانتخابات.

وتثير الكلفة المرتفعة للبنزين ووقود الديزل خشية الحزب الجمهوري من تكبد هزيمة ساحقة في انتخابات منتصف الولاية التي تشمل تجديد كل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ. في المقابل، يأمل الديموقراطيون بانتزاع السيطرة على أحد المجلسين، أو كليهما، من المعسكر الرئاسي.

كما قال الرئيس الأميركي إن ​الولايات المتحدة ربما تقصف جبل الفأس في إيران، وحذر طهران من التهور. وذكر في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الذي يعقده ‌الحزب الجمهوري قبل ‌انتخابات ​التجديد ‌النصفي ⁠للكونغرس «نلاحظ ​وجود بعض النشاط ⁠في جبل الفأس. أنصح إيران بكل جدية لأننا سنضطر لضربها بقوة شديدة».ويقع جبل جبل الفأس بالقرب من ⁠منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ‌الإيرانية ‌التي تعرضت لأضرار ​جسيمة، ‌وهو موقع محصن يضم مجمعين ‌من الأنفاق المدفونة على عمق كبير.ويهدد ترمب بشن ضربات على جبل الفأس منذ منتصف يوليو (تموز) على الأقل.

من جهة أخرى، أشار ترمب إلى أن القوات الأميركية نفّذت هجمات على تسع سفن إيرانية و«سترون المزيد منها». وكان الجيش الأميركي الذي يفرض حصارا على الموانئ الإيرانية ردا على إغلاق مضيق هرمز، أعلن الثلاثاء تدمير خمس ناقلات نفط تابعة لإيران ردا على هجمات إيرانية.

وفي ظل تجدد الأعمال العدائية، تجاوز سعر برميل خام برنت عتبة المئة دولار الأربعاء للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، كما سجل الغاز الأوروبي أعلى مستوياته منذ مطلع 2023.