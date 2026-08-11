ترمب: روسيا أفرجت عن عسكري أميركي سابق بعد محادثات مع بوتين

كشف الرئيس ​الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، عن أن موسكو وافقت على الإفراج ‌عن ‌روبرت ​غيلمان، ‌وهو جندي ⁠سابق ​في مشاة ⁠البحرية الأميركية كان مسجوناً في روسيا، ⁠بعد محادثات مع ‌نظيره الروسي ‌فلاديمير ​بوتين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ‌ترمب ‌في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «نثمن ‌هذا القرار، وحقيقة أن روسيا ⁠لم تطلب ⁠أي شخص في المقابل، ولم يُجر أي تبادل».

وقد أعلن مسؤولون أميركيون أن موسكو أفرجت، اليوم، عن جندي سابق في ​مشاة البحرية كان مسجوناً منذ عام 2022، بعد أن وافق بوتين على العفو عنه لأسباب إنسانية.

وكان البيت الأبيض ووزارة الخارجية قد حضّا موسكو على الإفراج عن روبرت ‌غيلمان (32 عاماً) ‌لكي يتمكن من ​تلقي ‌العلاج ⁠في ​الولايات المتحدة.

وصرح إريك ⁠ليبسون، كبير مسؤولي الاستراتيجيات في منظمة «غلوبال ريتش» التي تمثل عائلة غيلمان، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، بأن غيلمان نُقل في أواخر يونيو (حزيران) من مستشفى السجن إلى ⁠جناح الطب النفسي في مستشفى ‌مدني للطوارئ، ‌وهو في حالة قيَّمها ​أطباء بأنها «ذهول انفصالي».

وذكر ‌المسؤولون الأميركيون أن غيلمان كان ‌في طائرة تابعة لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، تنقله من روسيا إلى مطار واشنطن دالس.

وأوضح ليبسون أن غيلمان، ⁠الذي ⁠خدم في مشاة البحرية الأميركية من أغسطس (آب) 2019 حتى أغسطس 2020، كان مسافراً بالقطار عندما أوقفته السلطات في يناير (كانون الثاني) 2022 في فورونيغ.

وذكرت وسائل إعلام حكومية روسية أن السلطات احتجزته بتهمة ركل ضابط شرطة بينما كان ​مخموراً. وصدر ​بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة، وفق وكالة «رويترز».