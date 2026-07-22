أميركا تحقق في دعم روسي محتمل لهجمات إيران بالخليج

قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن ​هجمات الطائرات الإيرانية المسيرة على منشآت أميركية في الخليج دفعت محللي المخابرات إلى التحقيق ‌فيما إذا كانت ‌روسيا ​قدمت ‌المساعدة ⁠من ​خلال تزويد ⁠طهران بمعلومات عن الأهداف أو تكنولوجيا الطائرات المسيرة المتقدمة.

وأوضحت المصادر، التي تحدثت ⁠شريطة عدم الكشف ‌عن ‌هويتها لكون الأمر ​يتعلق ‌بمسائل الأمن القومي، ‌أن مسؤولي المخابرات الأميركية لم يتوصلوا بعد إلى استنتاجات قاطعة ‌بشأن احتمال تورط روسيا في الهجمات على ⁠منشآت «سي آي إيه» ⁠غير أن فاعلية الضربات ودقتها الظاهرة، فضلاً عن الدعم التقني الروسي الأوسع نطاقاً لإيران، ربما تكون أدلة محتملة على انخراط ​موسكو.