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العالم الولايات المتحدة​

إغلاق مركز احتجاز «أليغيتور ألكاتراز» في الولايات المتحدة

مركز احتجاز المهاجرين المثير للجدل «أليغيتور ألكاتراز» (أرشيفية - أ.ب)
مركز احتجاز المهاجرين المثير للجدل «أليغيتور ألكاتراز» (أرشيفية - أ.ب)
  • إيفرغليدز: «الشرق الأوسط»
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  • إيفرغليدز: «الشرق الأوسط»
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إغلاق مركز احتجاز «أليغيتور ألكاتراز» في الولايات المتحدة

مركز احتجاز المهاجرين المثير للجدل «أليغيتور ألكاتراز» (أرشيفية - أ.ب)
مركز احتجاز المهاجرين المثير للجدل «أليغيتور ألكاتراز» (أرشيفية - أ.ب)

أُغلق مركز احتجاز المهاجرين المثير للجدل «أليغيتور ألكاتراز» (Alligator Alcatraz) بعد أقل من عام على تشغيله، وهو منشأة عالية الكلفة في ولاية فلوريدا تحول إلى رمز لحملة الترحيل بقيادة الرئيس دونالد ترمب، وفق ما أعلن مسؤولون الخميس.

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس من الموقع النائي في منطقة إيفرغليدز برفقة مسؤول ملف الحدود في البيت الأبيض توم هومان، إن المنشأة لم تعد تضم أي محتجزين، وإنها أدت الدور الطارئ الذي أُنشئت من أجله. وواجهت هذه المنشأة الكثير من الانتقادات من محامين وعائلات ومجموعات حقوقية اتهموا الحكومة باحتجاز أشخاص في ظروف قاسية وحرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة.

وقال ديسانتيس «لقد أدى أليغيتور ألكاتراز الدور الذي أنشئ من أجله»، مضيفا أنه ساهم في إبعاد «أعداد كبيرة من الأشخاص الخطرين» عن ولاية فلوريدا والولايات المتحدة. وتم تشييد مركز الاحتجاز في ثمانية أيام فقط في يونيو (حزيران) الماضي، مع أسرّة بطبقتين وأقفاص من الأسلاك وخيام بيضاء كبيرة في مطار مهجور في منطقة إيفرغليدز الرطبة في فلوريدا، موطن عدد كبير من التماسيح.

وكان ترمب الذي تعهّد ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجّلين زار المركز في يوليو (تموز) 2025، وتباهى بظروفه القاسية ومازح قائلا إن تلك التماسيح المفترسة ستتولى حراسته.

وكان ديسانتيس صرّح في مايو (أيار) الماضي أن أكثر من 22 ألف شخص خضعوا للإجراءات القانونية أو جرى تجميعهم في الموقع تمهيدا لترحيلهم. وقال مسؤولون إن آخر المحتجزين جرى إما نقلهم إلى مراكز أخرى أو ترحيلهم بعدما وصفت السلطات الفدرالية والمحلية عمليات النقل في بادئ الأمر بأنها إجراء سلامة مرتبط ببداية موسم الأعاصير.

وأفادت تقارير إعلامية أميركية بأنه طُلب من الشركات المتعاقدة لتشغيل الموقع بدء عملية تفكيك المنشأة.

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«تقرير»: وفيات المهاجرين المحتجزين في أميركا في أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد

الولايات المتحدة​ أرشيفية لضباط فيدراليون يعتقلون شخصاً خارج قاعة محكمة هجرة بنيويورك (أ.ف.ب)

«تقرير»: وفيات المهاجرين المحتجزين في أميركا في أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد

بلغ معدل وفيات المحتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أعلى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا لمجموعتين حقوقيتين، وهو ما تنفيه إدارة دونالد ترمب.

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«تقرير»: وفيات المهاجرين المحتجزين في أميركا في أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد

أرشيفية لضباط فيدراليون يعتقلون شخصاً خارج قاعة محكمة هجرة بنيويورك (أ.ف.ب)
أرشيفية لضباط فيدراليون يعتقلون شخصاً خارج قاعة محكمة هجرة بنيويورك (أ.ف.ب)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
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«تقرير»: وفيات المهاجرين المحتجزين في أميركا في أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد

أرشيفية لضباط فيدراليون يعتقلون شخصاً خارج قاعة محكمة هجرة بنيويورك (أ.ف.ب)
أرشيفية لضباط فيدراليون يعتقلون شخصاً خارج قاعة محكمة هجرة بنيويورك (أ.ف.ب)

بلغ معدل وفيات المحتجزين لدى وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أعلى مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا لمجموعتين حقوقيتين، وهو ما تنفيه إدارة دونالد ترمب.

وأشار تقرير لمنظمتَي «هيومن رايتس ووتش» و«أطباء من أجل حقوق الإنسان»، الخميس، إلى أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 52 وفاة في مراكز الاحتجاز منذ بداية الولاية الثانية لدونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) 2025 والتي نفذت خلالها حملات توقيف جماعية لمهاجرين غير نظاميين.

مركز احتجاز تابع لـ«إدارة الهجرة والجمارك الأميركية» في لويزيانا (رويترز)

وقالت ريغن وليامز التي شاركت في إعداد التقرير لصالح «هيومن رايتس ووتش، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، «بدلا من اتخاذ تدابير لمواجهة هذه الأزمة وحماية حياة الأشخاص المحتجزين وصحتهم، رأينا الإدارة (...) تخضع عددا متزايدا من الأشخاص للاحتجاز المطول».

وارتفع معدل الوفيات بين يناير 2025 وكانون الثاني/يناير 2026 بنسبة 140 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهي زيادة غير متناسبة مقارنة بارتفاع عدد المحتجزين وفقا للنص.

من جهته، قال ناطق باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية التي تتبع لها وكالة الهجرة والجمارك «لم يحدث أي ارتفاع في الوفيات». وأضاف «تماشيا مع بيانات العقد الماضي، فإن معدل الوفيات في مراكز الاحتجاز تحت إدارة ترامب يبلغ 0,009 في المائة من العدد الإجمالي للمحتجزين».

وأشار التقرير إلى وجود قصور في الحصول على الرعاية الطبية، وهو ما يعود جزئيا إلى الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز وتمديد فترات التوقيف.

في المقابل، قالت وزارة الأمن الداخلي إنها «تحافظ على مستوى رعاية يفوق ما تقدمه معظم السجون التي يقبع فيها مواطنون أميركيون» مضيفة أنه «بالنسبة إلى العديد من الأجانب في وضع غير نظامي، هذا أفضل نظام رعاية صحية حصلوا عليه في حياتهم».

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مهاجرين أميركا
العالم الولايات المتحدة​

ترمب: أميركا ستشتري منتجات زراعية بأصول إيرانية غير مجمدة

الرئيس ‌الأميركي دونالد ‌ترمب (ا.ب)
الرئيس ‌الأميركي دونالد ‌ترمب (ا.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
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ترمب: أميركا ستشتري منتجات زراعية بأصول إيرانية غير مجمدة

الرئيس ‌الأميركي دونالد ‌ترمب (ا.ب)
الرئيس ‌الأميركي دونالد ‌ترمب (ا.ب)

قال الرئيس ‌الأميركي دونالد ‌ترمب، اليوم، ‌إن ⁠الولايات ​المتحدة ستشتري ⁠قريباً ⁠القمح ‌وفول ‌الصويا والذرة ​من ‌المزارعين الأميركيين ‌باستخدام ‌أصول إيرانية كانت ⁠خاضعة للتجميد ⁠بموجب العقوبات الأميركية.

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العالم الولايات المتحدة​

بريطانيا: الملك تشارلز لن يقيم في قصر باكنغهام بعد أعمال التجديد

أرشيفية لقصر باكنغهام في لندن (رويترز)
أرشيفية لقصر باكنغهام في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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بريطانيا: الملك تشارلز لن يقيم في قصر باكنغهام بعد أعمال التجديد

أرشيفية لقصر باكنغهام في لندن (رويترز)
أرشيفية لقصر باكنغهام في لندن (رويترز)

قال مسؤولون اليوم الخميس إن الملك تشارلز لن يقيم في قصر باكنغهام بعد انتهاء أعمال تجديده في العام المقبل، لينهي وضعا ​دام لنحو قرنين كان خلالهما هذا المعلم البارز في وسط لندن المقر الرئيسي لملك بريطانيا.

وكشف المسؤولون أن الملك دفع ضرائب بلغت 12.9 مليون جنيه إسترليني (17.04 مليون دولار) في العام المالي 2024-2025 - وهي المرة الأولى التي يكشف فيها عن مبلغ الضرائب - مما يجعله ضمن قائمة أكبر 100 دافع ضرائب في بريطانيا.

أرشيفية للملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والملكة كاميلا يستقلان العربة الذهبية في طريقهما إلى قصر باكنغهام (ا.ف.ب)

ووعد أفراد ‌العائلة المالكة ‌بمزيد من الشفافية في شؤونهم المالية ​وسط ‌انتقادات ⁠متزايدة ​عقب وفاة ⁠الملكة إليزابيث في عام 2022. وقرر تشارلز مواصلة العيش في كلارنس هاوس، منزله القديم القريب في لندن، عندما تنتهي أعمال تجديد قصر بكجنهام بتكلفة 369 مليون جنيه إسترليني العام المقبل. ويشمل المشروع تغيير الأسلاك الكهربائية والأنابيب وأنظمة التدفئة القديمة.

وعندما بدأت أعمال التجديد عام 2017، توقع ⁠المسؤولون أن يظل القصر المقر الرئيسي للملك في ‌لندن كما كان الحال ‌منذ تولي الملكة فيكتوريا العرش في ​عام 1837.

وقال جيمس تشالمرز ‌أمين الخزانة الملكية ومسؤول إدارة الشؤون المالية الخاصة بالملك، ‌إن القصر سيظل المكان الرئيسي للمناسبات الاحتفالية والرسمية، بما في ذلك استقبال كبار الشخصيات الأجنبية.

ولم يقض تشارلز ولا الملكة إليزابيث الراحلة ليلة واحدة في القصر منذ عام 2019. وسيحتفظ ‌الملك بغرف خاصة هناك يمكن استخدامها مسكنا.

وقال تشالمرز إن المبنى يزوره نحو 700 ألف ⁠شخص ⁠كل عام وسيتاح بشكل أكبر للجمهور، دون تقديم تفاصيل.

بموجب القانون، فإن ملك بريطانيا غير ملزم بدفع ضرائب على الدخل أو أرباح رأس المال أو الميراث، لكن تشارلز، كما فعلت والدته بعد عام 1993، فعل ذلك طواعية دون الكشف عن المبالغ.

ويحصل تشارلز، مثل أسلافه منذ عام 1399، على دخل خاص من أملاك دوقية لانكستر الشاسعة - 25.2 مليون جنيه إسترليني في 2025-2026 - بالإضافة إلى ممتلكاته واستثماراته الأخرى.

وقال تشالمرز إن الملك دفع ​ضرائب بلغت 11.7 مليون ​جنيه إسترليني في 2023-2024، وأكثر من 30 مليون جنيه إسترليني منذ توليه العرش في 2022.

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