مسيرات تستهدف 3 سفن قرب قناة رومانية بالبحر الأسودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341459-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-3-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
مسيرات تستهدف 3 سفن قرب قناة رومانية بالبحر الأسود
طائرة مسيّرة بحرية تنفجر ذاتياً في ميناء روماني على البحر الأسود في 5 يونيو 2026 (رويترز)
قال رئيس الوزراء الروماني لوكا نيكوليسكو، الأحد، إن 3 سفن تجارية تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة في البحر الأسود بالقرب من قناة سولينا الرومانية، مضيفاً أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة مرتين.
وذكر وزير الدفاع ستيفان رادو أوبريا أن الهجمات لم تسفر عن أي إصابات، وأن طواقم السفن تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت على متنها بعد الهجمات التي وقعت في وقت متأخر أمس، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
ويشير ازدياد الهجمات على السفن التجارية قرب رومانيا وبلغاريا، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، إلى أن الحرب البحرية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا بدأت تتحول إلى تحد كبير للحلف في منطقة البحر الأسود.
وتشكل قناة سولينا ممراً ملاحياً رومانياً حيوياً يربط نهر الدانوب بالبحر الأسود، وتستخدمه أوكرانيا في التصدير.
ولم يحدد المسؤولون الرومانيون مصدر الطائرات المسيرة، لكنهم أكدوا أنها نتيجة مباشرة للحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.
وقال نيكوليسكو: «هذه الوقائع غير مقبولة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي... إنها تعكس تدهور الوضع الأمني الناجم عن الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا». وتنفي روسيا استهداف جيران أوكرانيا بطائرات مسيرة.
وأشار أوبريا إلى أن السفن الثلاث هي ناقلة للنفط والمواد الكيميائية ترفع علم اليونان، وسفينة لنقل البضائع السائبة وناقلة للمنتجات النفطية ترفعان علم سانت كيتس ونيفيس.
وأضاف أوبريا أن سفينة شحن عامة أخرى تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في وقت متأخر من يوم الجمعة دون وقوع إصابات. وذكرت قناة «ديجي 24» التلفزيونية الخاصة أن السفينة هي (لاريسا 1)، وترفع علم بالاو.
وقال أوبريا: «سأكون في بروكسل، يومي الثلاثاء والأربعاء، لحضور اجتماع مع نظرائي وزراء» الدفاع.
وتابع قائلاً: «نحتاج إلى تضامن حلفائنا، وهو ما يمكن أن يتم من خلال تسيير دوريات بطائرات استطلاع ومراقبة، وتوفير عتاد مخصص لمواجهة الطائرات المسيرة».
وغيرت فرنسا، مؤقتاً، موقع دوريات بحرية تنفذها طائرات من طراز «أتلانتيك 2» إلى رومانيا، استجابة لطلب الأخيرة تعزيز قدراتها الدفاعية.
والكثير من السفن التي تعرضت لهجمات خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) كانت راسية قرب قناة سولينا، أو كانت في طريقها إليها أو قادمة منها.
ضربات أوكرانية تستهدف «عاصمة البتروكيماويات» وسط روسيا
رجل يسير قرب بناية تضررت جراء غارة جوية روسية في مدينة تشورنومورسك بمنطقة أوديسا الأوكرانية الأحد (رويترز)
استهدفت ضربات جوية أوكرانية مدينة في وسط روسيا، الأحد، بينما أفادت وسائل إعلام باندلاع حريق في إحدى أكبر محطات البتروكيماويات في البلاد. وقال رئيس بلدية المدينة رادمير بلياييف على «تلغرام» إن «مدينة نيجنكامسك استُهدفت، صباح هذا اليوم، بهجوم ضخم ومطوّل بمسيّرات العدو. ونتيجة ذلك، تضررت منشآت في المنطقة الصناعية»، مضيفاً أن مبنى سكنياً تضرر أيضاً. ويُطلق عادة على نيجنكامسك التي تعد نحو 240 ألف نسمة «عاصمة البتروكيماويات» في جمهورية تتارستان، وهي تضم عدداً من المصافي لتكرير النفط ومجمّعاً رئيسياً للبتروكيماويات. ونقل الإعلام الروسي عن سلطات المنطقة أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية أن الضربات أدت لاندلاع حريق في مجمع نيجنكامسك للبتروكيماويات (NKNK) والمملوك لشركة «سيبور» الروسية الرائدة في المجال. وأظهرت تسجيلات مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يجر التحقق من صحتها، ألسنة اللهب والدخان الكثيف تتصاعد من الموقع الصناعي.
وقُتل مهندس في محطة فرعية للكهرباء في ضربات أوكرانية منفصلة استهدفت ليلاً تاغانروغ، وهي مدينة صناعية ساحلية تقع في منطقة روستوف على نهر الدون المتاخمة لأوكرانيا، وفق ما قال حاكم المنطقة يوري سليوسار. وقالت رئيسة بلدية تاغانروغ سفيتلانا كامبولوفا إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في المحطة الفرعية بينما أُعلنت حالة الطوارئ على الصعيد المحلي. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في موسكو في بيان إسقاط 533 مسيّرة أوكرانية بين ليل السبت - الأحد في أكثر من 10 مناطق في روسيا وشبه جزيرة القرم. ولم يصدر أي رد فوري عن كييف التي تقول إنها تستهدف المنشآت الصناعية الروسية رداً على الضربات الروسية ضدّ أراضيها.
أفكار أميركية للحل
وجاءت هذه التطورات غداة إعلان الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة اقترحت على بلاده للمرة الأولى التخلّي عن أراضٍ في مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال زيلينسكي لصحافيين في تصريحات نُشرت، السبت، إن «الأميركيين طرحوا سؤالاً: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى (الناتو)؟ هل ستنسحب أوكرانيا من دونباس؟ هذه أول مرة تثار فيها هذه المسألة».
وتحدث الرئيس الأوكراني إلى وسائل إعلام، الجمعة، بعد زيارتين إلى الدنمارك وآيرلندا، حيث التقى قادة أوروبيين عقب يومين من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي برعاية الولايات المتحدة.
ولم تفض المحادثات الثلاثية الأولى منذ فبراير (شباط) الماضي، إلى تقدّم حاسم نحو تسوية النزاع الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها أتاحت لكل الأطراف الاتفاق على ضرورة إشراك الأوروبيين في المفاوضات المقبلة.
وكان المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف قد التقيا كلاً من بوتين وزيلينسكي على حدة، الخميس. وصرّح زيلينسكي: «الأمن الفعلي في أوروبا هو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي... لا أمن غير ذلك في أوروبا».
وكثيراً ما سعت أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما تعده موسكو خطاً أحمر. ولم يعلق الحلف أو واشنطن بعد بشكل مباشر على كلام زيلينسكي.
وفي وقت لاحق، كتب كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على منصة «إكس» أن وسائل إعلام تناولت «مقترحات متطرفة طرحها كلا الطرفين، إلى جانب خطاب سياسي حاد... ومع ذلك، نحن عازمون على مواصلة العمل الجاد، والحفاظ على السرية اللازمة للمفاوضات الحساسة، وإيجاد سبيل لإنهاء هذه الحرب المروعة». وتابع أن «أفكاراً جديدة عدة برزت خلال المناقشات، ويجري حالياً بحثها».
5 دول أوروبية
وهذا الأسبوع، اتفق الأوروبيون في دبلن على أن يمثّلوا خلال المفاوضات المقبلة التي لم يُكشف عن موعدها من قبل 5 دول هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا، فضلاً عن ممثّلين من الاتحاد الأوروبي. ورأى زيلينسكي أن «المهمّ هو أن أوروبا ستكون حاضرة».
وكشف زيلينسكي أن روسيا رفضت في أبوظبي مقترحاً لهدنة في قطاع الطاقة. وصرّح أن «رغبة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في تغيير الحدود في أوروبا أمر واقع. وأنا متأكد من أن ذلك يندرج في مفهومه لإعادة النظر في ضمانات الأمن في أوروبا. وإنه لأمر خطير... فهو تحديداً ما يؤدي إلى الحروب أو إلى التصعيد».
وتناقش كييف مع شركائها «حزمة كاملة لضمانات الأمن» تشتمل على «ضمانات أمنية محدّدة من جانب (الناتو) والاتحاد الأوروبي... وجيش أوكراني قويّ»، فضلاً عن اتفاقات إعمار ما بعد الحرب، بحسب الرئيس الأوكراني.
كما رأى زيلينسكي أن اقتراح الرئيس الروسي إرسال «بعثة إنسانية» إلى مدينة كوستيانتينيفكا الأوكرانية التي يتنازع الطرفان السيطرة عليها، «حيلة» لدفع قوات كييف للانسحاب، وفتح الطريق أمام تقدّم القوات الروسية في دونباس.
حملة الشتاء
ونبّه زيلينسكي إلى أن الروس «يراهنون بكل شيء على هذا الشتاء»، في حين تناهز الحرب بين أوكرانيا وروسيا عامها الخامس.
وأسفرت غارات روسية نُفذت، السبت، أسفرت عن سقوط قتيل و10 جرحى في بافلوغراد في منطقة دنيبروبتروفسك (وسط شرق البلاد)، وعن قتيل في قرية قرب زابوريجيا، وهي مدينة في الجنوب الشرقي تقع اليوم على مسافة عشرات الكيلومترات فقط من خط الجبهة، كما أُصيب نحو 20 شخصاً في ضربات استهدفت مدينة زابوريجيا، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية.
ويعدّ القصف الذي شنّته موسكو على شبكة الطاقة الأوكرانية في أكتوبر (تشرين الأول) الأعنف منذ اندلاع الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 2022، بحسب ما قال المدير العام لأكبر شركة طاقة في أوكرانيا في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.
ورأى ماكسيم تيمتشنكو، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء «دي تي إي كيه» (DTEK) أن روسيا تسعى إلى «التسبّب في كارثة إنسانية» مع اقتراب الشتاء في المدن الكبرى، خصوصاً في كييف، بينما تواجه الدفاعات الجوية صعوبات في التصدّي للصواريخ البالستية والمسيّرات العاملة بالمحرّكات النفّاثة التي تطلقها روسيا. ودعا الرئيس الأوكراني من جهته إلى حزمة مساعدات عسكرية أميركية، ورأى أن من شأنها أن تحثّ بوتين على إنهاء المعارك.
ورأى زيلينسكي أن إقرار الكونغرس تشريعات بشأن «العقوبات والأسلحة» قد يكون «التحفيز الذي يحتاج إليه بوتين» من أجل خفض التصعيد.
مسيرات تستهدف 3 سفن قرب قناة رومانية بالبحر الأسودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341459-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-3-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
مسيرات تستهدف 3 سفن قرب قناة رومانية بالبحر الأسود
طائرة مسيّرة بحرية تنفجر ذاتياً في ميناء روماني على البحر الأسود في 5 يونيو 2026 (رويترز)
قال رئيس الوزراء الروماني لوكا نيكوليسكو، الأحد، إن 3 سفن تجارية تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة في البحر الأسود بالقرب من قناة سولينا الرومانية، مضيفاً أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة مرتين.
وذكر وزير الدفاع ستيفان رادو أوبريا أن الهجمات لم تسفر عن أي إصابات، وأن طواقم السفن تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت على متنها بعد الهجمات التي وقعت في وقت متأخر أمس، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
ويشير ازدياد الهجمات على السفن التجارية قرب رومانيا وبلغاريا، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، إلى أن الحرب البحرية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا بدأت تتحول إلى تحد كبير للحلف في منطقة البحر الأسود.
وتشكل قناة سولينا ممراً ملاحياً رومانياً حيوياً يربط نهر الدانوب بالبحر الأسود، وتستخدمه أوكرانيا في التصدير.
ولم يحدد المسؤولون الرومانيون مصدر الطائرات المسيرة، لكنهم أكدوا أنها نتيجة مباشرة للحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.
وقال نيكوليسكو: «هذه الوقائع غير مقبولة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي... إنها تعكس تدهور الوضع الأمني الناجم عن الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا». وتنفي روسيا استهداف جيران أوكرانيا بطائرات مسيرة.
وأشار أوبريا إلى أن السفن الثلاث هي ناقلة للنفط والمواد الكيميائية ترفع علم اليونان، وسفينة لنقل البضائع السائبة وناقلة للمنتجات النفطية ترفعان علم سانت كيتس ونيفيس.
وأضاف أوبريا أن سفينة شحن عامة أخرى تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في وقت متأخر من يوم الجمعة دون وقوع إصابات. وذكرت قناة «ديجي 24» التلفزيونية الخاصة أن السفينة هي (لاريسا 1)، وترفع علم بالاو.
وقال أوبريا: «سأكون في بروكسل، يومي الثلاثاء والأربعاء، لحضور اجتماع مع نظرائي وزراء» الدفاع.
وتابع قائلاً: «نحتاج إلى تضامن حلفائنا، وهو ما يمكن أن يتم من خلال تسيير دوريات بطائرات استطلاع ومراقبة، وتوفير عتاد مخصص لمواجهة الطائرات المسيرة».
وغيرت فرنسا، مؤقتاً، موقع دوريات بحرية تنفذها طائرات من طراز «أتلانتيك 2» إلى رومانيا، استجابة لطلب الأخيرة تعزيز قدراتها الدفاعية.
والكثير من السفن التي تعرضت لهجمات خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) كانت راسية قرب قناة سولينا، أو كانت في طريقها إليها أو قادمة منها.
زيلينسكي: روسيا استفادت من القيود على «ستارشيلد» في مهاجمة منشآت للطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341432-%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
يعمل عمال على إزالة الأنقاض في محطة طاقة حرارية تابعة لشركة «دي تي إي كيه» (DTEK) - أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا - والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيَّرة وذلك في موقع لم يُكشف عنه داخل أوكرانيا (أ.ف.ب)
زيلينسكي: روسيا استفادت من القيود على «ستارشيلد» في مهاجمة منشآت للطاقة
يعمل عمال على إزالة الأنقاض في محطة طاقة حرارية تابعة لشركة «دي تي إي كيه» (DTEK) - أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا - والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء هجمات روسية بصواريخ وطائرات مسيَّرة وذلك في موقع لم يُكشف عنه داخل أوكرانيا (أ.ف.ب)
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن روسيا شنَّت هجمات على بنية تحتية للطاقة وسكك حديدية في ثماني مناطق بأوكرانيا خلال الليل، في هجمات قال إنها أصبحت ممكنة لأسباب منها القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة «ستارشيلد» التي تقدمها شركة «سبيس إكس».
وأضاف على «إكس»: «يستهدف الروس محطات فرعية بطائرات مسيَّرة (من طراز شاهد)»، في إشارة إلى الطائرات المسيَّرة التي تطلقها روسيا عادة على أهداف في أنحاء أوكرانيا، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال الرئيس الأوكراني: «ينجح الكثير من هذه الضربات في الوصول إلى الهدف لأن القيود المفروضة على سرعة تشغيل محطات (ستارشيلد) على جبهة المعركة وفي الأراضي المحتلة مؤقتاً لا تزال سارية».
تبادل الضربات
وفي السياق، استهدفت ضربات جوية أوكرانية مدينة نيجنكامسك في وسط روسيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، بينما أفادت وسائل إعلام عن اندلاع حريق في إحدى أكبر محطات البتروكيماويات في البلاد.
وقال رئيس بلدية المدينة رادمير بلياييف على «تلغرام»: «صباح هذا اليوم استُهدفت نيجنكامسك بهجوم ضخم ومطوّل بمسيّرات العدو. نتيجة الهجوم، تضررت منشآت في المنطقة الصناعية». وأضاف أن مبنى سكنياً تضرر أيضاً.
يُطلق عادة على نيجنكامسك التي تعد نحو 240 ألف نسمة «عاصمة البتروكيماويات» في جمهورية تتارستان. وتضم عدداً من المصافي لتكرير النفط ومجمّعاً رئيسياً للبتروكيماويات.
ونقل الإعلام الروسي عن سلطات المنطقة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية أن الضربات أدت لاندلاع حريق في مجمع نيجنكامسك للبتروكيماويات (NKNK) والمملوك لشركة «سيبور» الروسية الرائدة في المجال.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتمكن وكالة الصحافة من التحقق من صحتها ألسنة اللهب والدخان الكثيف تتصاعد من الموقع الصناعي.
وقُتل مهندس في محطة فرعية للكهرباء في ضربات أوكرانية منفصلة استهدفت ليلاً تاغانروغ، وهي مدينة صناعية ساحلية تقع في منطقة روستوف على نهر الدون المتاخمة لأوكرانيا، وفق ما قال حاكم المنطقة يوري سليوسار.
وقالت رئيسة بلدية تاغانروغ سفيتلانا كامبولوفا إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في المحطة الفرعية بينما أُعلنت حال الطوارئ على الصعيد المحلي.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في موسكو في بيان إسقاط 533 مسيَّرة أوكرانية بين ليل السبت وصباح الأحد في أكثر من عشر مناطق في روسيا وشبه جزيرة القرم.
ولم يصدر أي رد بعد من كييف التي تقول إنها تستهدف المنشآت الصناعية الروسية رداً على الضربات الروسية ضدّ أراضيها.
منظومة أمنية جديدة في أوروبا
وعلى الجانب الآخر، أكَّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، أن التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية يرتبط بشكل وثيق بإقامة بنية أمنية جديدة في أوروبا، مشيراً إلى أن المسارين يمثلان عنصرين مترابطين لا يمكن تحقيق أحدهما بمعزل عن الآخر.
وقال بيسكوف، في حديث لوسائل إعلام روسية، إن «مناقشة هذه القضية مع الدول الأوروبية لن تكون مجدية ما لم تكن لديها رغبة حقيقية في تحقيق السلام»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأشار بيسكوف إلى أن حالة الانقسام داخل أوروبا تعيق قدرتها على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، الأمر الذي ينعكس سلباً على الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية للأزمة.
وأضاف بيسكوف أن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت الدول الأوروبية قادرة على تجاوز خلافاتها والتوصل إلى موقف موحد يمكنها من التحرك بسرعة وفاعلية، موضحاً أن هذا التوافق لم يتحقق حتى الآن.