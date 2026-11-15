مسيرات تستهدف 3 سفن قرب قناة رومانية بالبحر الأسود

استهدفت ضربات جوية أوكرانية مدينة في وسط روسيا، الأحد، بينما أفادت وسائل إعلام باندلاع حريق في إحدى أكبر محطات البتروكيماويات في البلاد. وقال رئيس بلدية المدينة رادمير بلياييف على «تلغرام» إن «مدينة نيجنكامسك استُهدفت، صباح هذا اليوم، بهجوم ضخم ومطوّل بمسيّرات العدو. ونتيجة ذلك، تضررت منشآت في المنطقة الصناعية»، مضيفاً أن مبنى سكنياً تضرر أيضاً. ويُطلق عادة على نيجنكامسك التي تعد نحو 240 ألف نسمة «عاصمة البتروكيماويات» في جمهورية تتارستان، وهي تضم عدداً من المصافي لتكرير النفط ومجمّعاً رئيسياً للبتروكيماويات. ونقل الإعلام الروسي عن سلطات المنطقة أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية أن الضربات أدت لاندلاع حريق في مجمع نيجنكامسك للبتروكيماويات (NKNK) والمملوك لشركة «سيبور» الروسية الرائدة في المجال. وأظهرت تسجيلات مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يجر التحقق من صحتها، ألسنة اللهب والدخان الكثيف تتصاعد من الموقع الصناعي.

وقُتل مهندس في محطة فرعية للكهرباء في ضربات أوكرانية منفصلة استهدفت ليلاً تاغانروغ، وهي مدينة صناعية ساحلية تقع في منطقة روستوف على نهر الدون المتاخمة لأوكرانيا، وفق ما قال حاكم المنطقة يوري سليوسار. وقالت رئيسة بلدية تاغانروغ سفيتلانا كامبولوفا إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في المحطة الفرعية بينما أُعلنت حالة الطوارئ على الصعيد المحلي. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في موسكو في بيان إسقاط 533 مسيّرة أوكرانية بين ليل السبت - الأحد في أكثر من 10 مناطق في روسيا وشبه جزيرة القرم. ولم يصدر أي رد فوري عن كييف التي تقول إنها تستهدف المنشآت الصناعية الروسية رداً على الضربات الروسية ضدّ أراضيها.

المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دبلن الجمعة (إ.ب.أ)

أفكار أميركية للحل

وجاءت هذه التطورات غداة إعلان الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة اقترحت على بلاده للمرة الأولى التخلّي عن أراضٍ في مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال زيلينسكي لصحافيين في تصريحات نُشرت، السبت، إن «الأميركيين طرحوا سؤالاً: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى (الناتو)؟ هل ستنسحب أوكرانيا من دونباس؟ هذه أول مرة تثار فيها هذه المسألة».

وتحدث الرئيس الأوكراني إلى وسائل إعلام، الجمعة، بعد زيارتين إلى الدنمارك وآيرلندا، حيث التقى قادة أوروبيين عقب يومين من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي برعاية الولايات المتحدة.

ولم تفض المحادثات الثلاثية الأولى منذ فبراير (شباط) الماضي، إلى تقدّم حاسم نحو تسوية النزاع الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها أتاحت لكل الأطراف الاتفاق على ضرورة إشراك الأوروبيين في المفاوضات المقبلة.

وكان المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف قد التقيا كلاً من بوتين وزيلينسكي على حدة، الخميس. وصرّح زيلينسكي: «الأمن الفعلي في أوروبا هو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي... لا أمن غير ذلك في أوروبا».

وكثيراً ما سعت أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما تعده موسكو خطاً أحمر. ولم يعلق الحلف أو واشنطن بعد بشكل مباشر على كلام زيلينسكي.

وفي وقت لاحق، كتب كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على منصة «إكس» أن وسائل إعلام تناولت «مقترحات متطرفة طرحها كلا الطرفين، إلى جانب خطاب سياسي حاد... ومع ذلك، نحن عازمون على مواصلة العمل الجاد، والحفاظ على السرية اللازمة للمفاوضات الحساسة، وإيجاد سبيل لإنهاء هذه الحرب المروعة». وتابع أن «أفكاراً جديدة عدة برزت خلال المناقشات، ويجري حالياً بحثها».

رجل إطفاء في موقع تضرر جراء غارة روسية في زابوريجيا (رويترز)

5 دول أوروبية

وهذا الأسبوع، اتفق الأوروبيون في دبلن على أن يمثّلوا خلال المفاوضات المقبلة التي لم يُكشف عن موعدها من قبل 5 دول هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا، فضلاً عن ممثّلين من الاتحاد الأوروبي. ورأى زيلينسكي أن «المهمّ هو أن أوروبا ستكون حاضرة».

وكشف زيلينسكي أن روسيا رفضت في أبوظبي مقترحاً لهدنة في قطاع الطاقة. وصرّح أن «رغبة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في تغيير الحدود في أوروبا أمر واقع. وأنا متأكد من أن ذلك يندرج في مفهومه لإعادة النظر في ضمانات الأمن في أوروبا. وإنه لأمر خطير... فهو تحديداً ما يؤدي إلى الحروب أو إلى التصعيد».

وتناقش كييف مع شركائها «حزمة كاملة لضمانات الأمن» تشتمل على «ضمانات أمنية محدّدة من جانب (الناتو) والاتحاد الأوروبي... وجيش أوكراني قويّ»، فضلاً عن اتفاقات إعمار ما بعد الحرب، بحسب الرئيس الأوكراني.

كما رأى زيلينسكي أن اقتراح الرئيس الروسي إرسال «بعثة إنسانية» إلى مدينة كوستيانتينيفكا الأوكرانية التي يتنازع الطرفان السيطرة عليها، «حيلة» لدفع قوات كييف للانسحاب، وفتح الطريق أمام تقدّم القوات الروسية في دونباس.

حملة الشتاء

ونبّه زيلينسكي إلى أن الروس «يراهنون بكل شيء على هذا الشتاء»، في حين تناهز الحرب بين أوكرانيا وروسيا عامها الخامس.

وأسفرت غارات روسية نُفذت، السبت، أسفرت عن سقوط قتيل و10 جرحى في بافلوغراد في منطقة دنيبروبتروفسك (وسط شرق البلاد)، وعن قتيل في قرية قرب زابوريجيا، وهي مدينة في الجنوب الشرقي تقع اليوم على مسافة عشرات الكيلومترات فقط من خط الجبهة، كما أُصيب نحو 20 شخصاً في ضربات استهدفت مدينة زابوريجيا، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية.

ويعدّ القصف الذي شنّته موسكو على شبكة الطاقة الأوكرانية في أكتوبر (تشرين الأول) الأعنف منذ اندلاع الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 2022، بحسب ما قال المدير العام لأكبر شركة طاقة في أوكرانيا في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.

ورأى ماكسيم تيمتشنكو، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء «دي تي إي كيه» (DTEK) أن روسيا تسعى إلى «التسبّب في كارثة إنسانية» مع اقتراب الشتاء في المدن الكبرى، خصوصاً في كييف، بينما تواجه الدفاعات الجوية صعوبات في التصدّي للصواريخ البالستية والمسيّرات العاملة بالمحرّكات النفّاثة التي تطلقها روسيا. ودعا الرئيس الأوكراني من جهته إلى حزمة مساعدات عسكرية أميركية، ورأى أن من شأنها أن تحثّ بوتين على إنهاء المعارك.

ورأى زيلينسكي أن إقرار الكونغرس تشريعات بشأن «العقوبات والأسلحة» قد يكون «التحفيز الذي يحتاج إليه بوتين» من أجل خفض التصعيد.