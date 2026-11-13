الأوروبيون يخشون صفقة بين ترمب وبوتين

رغم كثرة الملفات التي طرحت على طاولة المناقشات في دبلن، وعلى رأسها ملف الذكاء الاصطناعي، فإن اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي تركز على الحاجة لأن تكون أوروبا جزءاً من المفاوضات الأوكرانية ــ الروسية وأن تعود لها الكلمة فيما يخص مستقبل الأمن في القارة القديمة.

وشدد بيانهم على أن «الطريق نحو تحقيق السلام يجب أن يُرسم بالتشاور مع أوكرانيا». وأن أمن أوكرانيا «يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الأوروبي الأطلسي».

وقال المستشار الألماني فرديريش ميرتس: «يخشى البعض ‌هنا ‌في ​دبلن ‌أن يتحول هذا ‌الأمر إلى أنكوراج ثانية»، في إشارة لمدينة سبقت ‌أن استضافت اجتماعاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف: «لذا، ⁠أود ⁠أن أوجه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا في اللعب كجزء من ​فريق ​أوروبا وفريق أوكرانيا».