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العالم أوروبا

الأوروبيون يخشون صفقة بين ترمب وبوتين

صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)
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الأوروبيون يخشون صفقة بين ترمب وبوتين

صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)

رغم كثرة الملفات التي طرحت على طاولة المناقشات في دبلن، وعلى رأسها ملف الذكاء الاصطناعي، فإن اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي تركز على الحاجة لأن تكون أوروبا جزءاً من المفاوضات الأوكرانية ــ الروسية وأن تعود لها الكلمة فيما يخص مستقبل الأمن في القارة القديمة.

وشدد بيانهم على أن «الطريق نحو تحقيق السلام يجب أن يُرسم بالتشاور مع أوكرانيا». وأن أمن أوكرانيا «يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الأوروبي الأطلسي».

وقال المستشار الألماني فرديريش ميرتس: «يخشى البعض ‌هنا ‌في ​دبلن ‌أن يتحول هذا ‌الأمر إلى أنكوراج ثانية»، في إشارة لمدينة سبقت ‌أن استضافت اجتماعاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف: «لذا، ⁠أود ⁠أن أوجه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا في اللعب كجزء من ​فريق ​أوروبا وفريق أوكرانيا».

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العالم أوروبا

الأوروبيون يخشون صفقة بين ترمب وبوتين

صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)
TT
TT

الأوروبيون يخشون صفقة بين ترمب وبوتين

صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)
صورة جماعية لقادة الاتحاد الأوروبي بمناسبة قمتهم غير الرسمية في دبلن أمس (إ.ب.أ)

رغم كثرة الملفات التي طرحت على طاولة المناقشات في دبلن، وعلى رأسها ملف الذكاء الاصطناعي، فإن اهتمام قادة الاتحاد الأوروبي تركز على الحاجة لأن تكون أوروبا جزءاً من المفاوضات الأوكرانية ــ الروسية وأن تعود لها الكلمة فيما يخص مستقبل الأمن في القارة القديمة.

وشدد بيانهم على أن «الطريق نحو تحقيق السلام يجب أن يُرسم بالتشاور مع أوكرانيا». وأن أمن أوكرانيا «يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الأمن الأوروبي الأطلسي».

وقال المستشار الألماني فرديريش ميرتس: «يخشى البعض ‌هنا ‌في ​دبلن ‌أن يتحول هذا ‌الأمر إلى أنكوراج ثانية»، في إشارة لمدينة سبقت ‌أن استضافت اجتماعاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف: «لذا، ⁠أود ⁠أن أوجه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا في اللعب كجزء من ​فريق ​أوروبا وفريق أوكرانيا».

اقرأ أيضاً

دمار في زابوريجيا بعد هجوم جوي روسي الجمعة (رويترز) p-circle

مخاوف الأوروبيين من صفقة أميركية - روسية تتم بعيداً عنهم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ) p-circle

أوكرانيا لم تتبلّغ بأسباب تقييد استخدام نظام «ستارشيلد» للاتصالات

مواضيع
أولى حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا أوروبا روسيا أميركا
العالم أوروبا

إدانة حارس لشخصيات في «حماس» بقضية اعتداء بسكين في بريطانيا

أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
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إدانة حارس لشخصيات في «حماس» بقضية اعتداء بسكين في بريطانيا

أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)

دانت محكمة بريطانية، الجمعة، رجلاً مطلوباً في ألمانيا بتهمة الضلوع في مخطط معادٍ للسامية، ويُعتقد أنه حارس لشخصيات في حركة «حماس»، بارتكاب اعتداء بالسكين على مأمور قضائي.

وخلصت هيئة محلفين في برمنغهام بوسط إنجلترا إلى أن محمد الفاتح المعروف أيضاً باسم محمد نعيم، مذنب بارتكاب اعتداء بالسكين وقع أمام منزله في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 في نزاع بشأن مخالفات ركن غير مسدّدة مترتبة على زوجته.

وتفيد تقارير إعلامية بريطانية بأن المدان كان حارساً لشخصيات في «حماس»، وبأنه نجل مسؤول رفيع في الحركة.

والمدان مولود في ألمانيا ومُنح لجوءاً في بريطانيا ثم حصل على الجنسية البريطانية في عام 2020.

وهو مطلوب أيضاً في ألمانيا على خلفية الاشتباه بضلوعه في مخطط ضد يهود هناك، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في لندن، حيث يُتوقّع أن يواجه إجراءات تسليم إلى برلين.

والجمعة، أُدين بتهمتي حيازة سكين بصورة غير قانونية وإصابة مأمور قضائي كان بصدد إجراء مراجعة بشأن غرامات مخالفات ركن غير مدفوعة بأكثر من 2250 جنيهاً إسترلينياً (3 آلاف دولار) مترتبة على زوجته، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر تسجيل عُرض خلال المحاكمة المدان شاهراً سكيناً عند نافذة محطّمة لشاحنة فان، وإصابة المأمور القضائي كيفن باكنال بجرح في الجهة الخلفية من الرأس.

ولم يتم إطلاع هيئة المحلفين خلال المحاكمة على وجود صلات بين المتّهم وحركة «حماس». وسيصدر الحكم في 11 يناير (كانون الثاني).

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حماس القضاء عالم الجريمة بريطانيا
العالم أوروبا

طائرات أميركية تتصدى لـ«مسيّرات» فوق قاعدة لاكنهيث البريطانية

طائرة مقاتلة من طراز «إف - 15» في قاعدة لاكنهيث البريطانية (أ.ب)
طائرة مقاتلة من طراز «إف - 15» في قاعدة لاكنهيث البريطانية (أ.ب)
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طائرات أميركية تتصدى لـ«مسيّرات» فوق قاعدة لاكنهيث البريطانية

طائرة مقاتلة من طراز «إف - 15» في قاعدة لاكنهيث البريطانية (أ.ب)
طائرة مقاتلة من طراز «إف - 15» في قاعدة لاكنهيث البريطانية (أ.ب)

قال متحدث ​باسم سلاح الجو الأميركي إن طيارين أميركيين في قاعدة لاكنهيث التابعة ‌لسلاح الجو ‌الملكي ​البريطاني ‌تصدوا ⁠مساء ​الجمعة «لنشاط ⁠غير مصرح به يشتبه بأنه لطائرات مسيرة»، على ⁠الرغم من عدم ‌تأثر ‌أي ​أفراد ‌أو طائرات أو ‌بنية تحتية.

وأضاف المتحدث: «نواصل العمل من كثب ‌مع نظرائنا في الدولة المضيفة لضمان ⁠سلامة ⁠وأمن أفراد القوات المسلحة الأميركية والمدنيين الأميركيين ومدنيي الدولة المضيفة والمتعاقدين وجميع أسرنا»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ويأتي هذا الحادث بعد أن أعلنت وزارة العدل الأميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن توجيه اتهامات لثلاثة أشخاص وصفتهم بأنهم «عملاء لإيران» على خلفية دورهم في مؤامرة إرهابية مزعومة استهدفت قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية.

ويُزعم أن الأشخاص الثلاثة ساعدوا في التخطيط للحادث الذي وقع في سبتمبر (أيلول) في القاعدة، وكُشف عنه بعد أن أبلغ مزارع الشرطة عن أنشطة «مريبة» لمجموعة من الأشخاص مع شاحنات بيضاء صغيرة.

وأوردت لائحة الاتهام الأميركية أن رجلاً تم التعريف عنه باسم محمد علي الحسني، وجّه أشخاصاً لم تُذكر أسماؤهم للتحرك بشاحنات صغيرة إلى القاعدة، بعضها كان محملاً ببراميل وقود، مشيرة إلى أنه دفع أموالاً للمجموعة في وقت سابق لشراء أجسام معدنية يمكن استخدامها كشظايا.

وبعد أيام من الحادث، سحبت الولايات المتحدة جميع قاذفاتها من طراز «بي-1» من القاعدة.

وقامت الولايات المتحدة باستخدام قواعد جوية في بريطانيا في إطار الحرب ضد إيران التي بدأت في وقت سابق من هذا العام.

وفي مقابلة بُثت الأربعاء، هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باستهداف قواعد أميركية خارج منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في أوروبا، في حال تم استخدامها لشن هجمات ضد طهران.

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