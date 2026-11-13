أوكرانيا لم تتبلّغ بأسباب تقييد استخدام نظام «ستارشيلد» للاتصالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن بلاده لم تتبلّغ بعد بأسباب تقييد استخدام نظام «ستارشيلد» للاتصالات العسكرية عبر الأقمار الاصطناعية. و«ستارشيلد» هي النسخة المخصصة للاستخدام العسكري من نظام الإنترنت الفضائي «ستارلينك».

وتعتمد كييف على هذا النظام في الاتصالات على خطوط الجبهة وتوجيه المسيّرات، بما ذلك أنظمة اعتراض المسيّرات الروسية.

والخميس، قال زيلينسكي إن الجيش الأوكراني يواجه قيوداً «ممنهجة» جديدة في استخدام نظام «ستارشيلد» للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية الذي تديره شركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، لافتاً إلى أن الاتصال بالشبكة يقتصر على الأجهزة التي تقل سرعتها عن 161 كيلومتراً في الساعة.

والجمعة، قال الرئيس الأوكراني: «لم نتبلّغ بعد بتفسير واضح»، مؤكداً أن القيود ما زالت قائمة «على طول خط الجبهة» وبالنسبة إلى أراضٍ تحتلّها روسيا.

وجاء في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي: «أعطيت توجيهات إلى وزارة الخارجية الأوكرانية ووزير الدفاع بتسريع وتيرة الاتصالات مع وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون و(سبايس إكس)، للحصول على توضيح وإيجاد حل لهذا الوضع».

وقال مصدر في وزارة الدفاع إن سقف السرعة لا ينطبق على مناطق تسيطر عليها أوكرانيا.

وتقول كييف إن القيود تحول دون اعتراضها مسيّرات روسية نفّاثة تصل سرعتها إلى ألف كيلومتر في الساعة.

والشهر الماضي، أبلغت أوكرانيا لأول مرة عن وجود مشكلات في الوصول إلى خدمات «ستارشيلد»، في أعقاب خلاف بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترمب، إثر إعلان الأخير اتفاقاً بين واشنطن وموسكو لتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق الأميركية والعالمية مقابل تخفيف العقوبات.

ونفى ترمب ومالك الشركة إيلون ماسك مسؤوليتهما عن الانقطاعات السابقة، رغم أن الأخير اتهم أوكرانيا في وقت لاحق بإساءة استخدام خدمات «ستارلينك» لأغراض عسكرية، قبل أن تعلن جميع الأطراف استعادة الوصول الكامل إلى الخدمة.