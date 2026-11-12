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العالم أوروبا

«التنازلات الإقليمية»... العقدة الأبرز للحل في أوكرانيا

موسكو ترفض أي مشاركة أوروبية في المفاوضات

كوشنر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد الجولة الثانية في أبوظبي (أ.ب)
كوشنر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد الجولة الثانية في أبوظبي (أ.ب)
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«التنازلات الإقليمية»... العقدة الأبرز للحل في أوكرانيا

كوشنر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد الجولة الثانية في أبوظبي (أ.ب)
كوشنر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد الجولة الثانية في أبوظبي (أ.ب)

اختُتمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، أحدث جولة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية، برعاية أميركية، فيما بدا أن موضوع «التنازلات الإقليمية» ما زال يُشكل العقدة الأبرز في طريق تحقيق اختراق كبير. واستمرت الجولة الحوارية في اليوم الثاني نحو ساعتين، خرجت بعدهما الوفود من دون إعلان تفاصيل.

وقال فلاديمير ميدينسكي، كبير مفاوضي موسكو في المحادثات، أمس، إن روسيا لا ترى أي إمكانية لتبادل أراضٍ مع ‌أوكرانيا ضمن ‌أي اتفاق. وفي المقابل، جدّدت كييف رفض إمكانية تقديم تنازلات إقليمية، ورفض سحب القوات من المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتها في منطقة دونباس.

ورفضت موسكو طبيعة ومستوى المشاركة الأوروبية في بحث الملفات المطروحة؛ إذ شنّ ميدينسكي هجوماً حاداً على الأطراف الأوروبية، وقال إنه لا يعلم سبب وجودهم في العاصمة الإماراتية خلال أعمال الجولة، ودعاهم إلى «البقاء في الفنادق».

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«التنازلات الإقليمية»... العقدة الأبرز للحل في أوكرانيا

كوشنر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد الجولة الثانية في أبوظبي (أ.ب)
كوشنر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد الجولة الثانية في أبوظبي (أ.ب)
TT
TT

«التنازلات الإقليمية»... العقدة الأبرز للحل في أوكرانيا

كوشنر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد الجولة الثانية في أبوظبي (أ.ب)
كوشنر يتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد الجولة الثانية في أبوظبي (أ.ب)

اختُتمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، أحدث جولة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية، برعاية أميركية، فيما بدا أن موضوع «التنازلات الإقليمية» ما زال يُشكل العقدة الأبرز في طريق تحقيق اختراق كبير. واستمرت الجولة الحوارية في اليوم الثاني نحو ساعتين، خرجت بعدهما الوفود من دون إعلان تفاصيل.

وقال فلاديمير ميدينسكي، كبير مفاوضي موسكو في المحادثات، أمس، إن روسيا لا ترى أي إمكانية لتبادل أراضٍ مع ‌أوكرانيا ضمن ‌أي اتفاق. وفي المقابل، جدّدت كييف رفض إمكانية تقديم تنازلات إقليمية، ورفض سحب القوات من المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتها في منطقة دونباس.

ورفضت موسكو طبيعة ومستوى المشاركة الأوروبية في بحث الملفات المطروحة؛ إذ شنّ ميدينسكي هجوماً حاداً على الأطراف الأوروبية، وقال إنه لا يعلم سبب وجودهم في العاصمة الإماراتية خلال أعمال الجولة، ودعاهم إلى «البقاء في الفنادق».

اقرأ أيضاً

زيلينسكي في كوبنهاغن مع رئيس الوزراء الدنماركي وولي العهد الدنماركي الأمير كريستيان (أ.ف.ب) p-circle

جولة المفاوضات الثلاثية... تفاهمات أولية محدودة تواجه تعقيدات التسوية النهائية

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أولى روسيا أوكرانيا
العالم أوروبا

هجوم يشعل حريقاً بميناء روسي على بحر البلطيق وأوكرانيا تعلن مسؤوليتها

تصاعد الدخان إثر حريق بميناء أوست-لوغا على بحر البلطيق (رويترز)
تصاعد الدخان إثر حريق بميناء أوست-لوغا على بحر البلطيق (رويترز)
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هجوم يشعل حريقاً بميناء روسي على بحر البلطيق وأوكرانيا تعلن مسؤوليتها

تصاعد الدخان إثر حريق بميناء أوست-لوغا على بحر البلطيق (رويترز)
تصاعد الدخان إثر حريق بميناء أوست-لوغا على بحر البلطيق (رويترز)

ذكر حاكم منطقة لينينغراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو، في منشور على تطبيق «تيليغرام» اليوم الأربعاء، أن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في اندلاع حريق بمنطقة ميناء أوست-لوغا على بحر البلطيق، بشمال غرب روسيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عمال.

وأعلنت أوكرانيا في وقت لاحق مسؤوليتها عن الهجوم على الميناء، الذي تسبب في اندلاع حريق وإلحاق أضرار بجزء من شبكة خزانات الوقود.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر «تيليغرام»: «بحسب المعلومات الأولية، تضررت شبكة الخزانات بشدة جراء غارات الطائرات المسيرة على البنية التحتية النفطية للميناء»، مشيرة إلى أضرار لحقت بخمسة خزانات.

وقال دروزدينكو إن محطة لتوليد الكهرباء توقفت نتيجة الهجوم، الذي أُسقطت خلاله 150 طائرة مسيرة فوق منطقة لينينغراد، التي يوجد بها أيضا مصفاة نفط رئيسية ومدينة سان بطرسبرغ، مسقط رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتُعد أوست-لوغا منفذا رئيسيا لتصدير النفط ومشتقاته والحبوب، إلى جانب سلع أخرى.

وقال مسؤولون إن حلف شمال الأطلسي دفع بطائرات مقاتلة خلال الليل بعد أن دخلت أربع مسيرات على الأقل المجال الجوي لدول البلطيق خلال الضربات الأوكرانية على روسيا، مما أدى إلى إصدار تنبيهات قصيرة لمواطني ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا تطالبهم بالاحتماء.

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حرب روسيا وأوكرانيا روسيا أوكرانيا
العالم أوروبا

الخارجية الروسية: وفاة دارتشيف سفير موسكو لدى واشنطن

السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشيف (سفارة موسكو لدى واشنطن)
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشيف (سفارة موسكو لدى واشنطن)
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الخارجية الروسية: وفاة دارتشيف سفير موسكو لدى واشنطن

السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشيف (سفارة موسكو لدى واشنطن)
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشيف (سفارة موسكو لدى واشنطن)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارتشيف، عن 66 عاما.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في وقت لاحق عبر تطبيق «تيليغرام»، إن دارتشيف توفي في موسكو متأثرا بمرض مزمن.

ودارتشيف دبلوماسي مخضرم اشتهر في الماضي بانتقاداته العلنية للغرب، وعينه بوتين سفيرا لدى واشنطن في مارس (آذار) 2025، لقيادة عملية تقارب مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، الأمر الذي أثار قلق أوكرانيا ودول أوروبية.

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