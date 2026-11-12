«التنازلات الإقليمية»... العقدة الأبرز للحل في أوكرانيا

اختُتمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، أحدث جولة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية، برعاية أميركية، فيما بدا أن موضوع «التنازلات الإقليمية» ما زال يُشكل العقدة الأبرز في طريق تحقيق اختراق كبير. واستمرت الجولة الحوارية في اليوم الثاني نحو ساعتين، خرجت بعدهما الوفود من دون إعلان تفاصيل.

وقال فلاديمير ميدينسكي، كبير مفاوضي موسكو في المحادثات، أمس، إن روسيا لا ترى أي إمكانية لتبادل أراضٍ مع ‌أوكرانيا ضمن ‌أي اتفاق. وفي المقابل، جدّدت كييف رفض إمكانية تقديم تنازلات إقليمية، ورفض سحب القوات من المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتها في منطقة دونباس.

ورفضت موسكو طبيعة ومستوى المشاركة الأوروبية في بحث الملفات المطروحة؛ إذ شنّ ميدينسكي هجوماً حاداً على الأطراف الأوروبية، وقال إنه لا يعلم سبب وجودهم في العاصمة الإماراتية خلال أعمال الجولة، ودعاهم إلى «البقاء في الفنادق».