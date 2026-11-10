أوكرانيا تطالب أميركا بتسريع تسليم الصواريخ الاعتراضية للتصدي للهجمات الروسية

قال وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، إنه حثَّ نظيره الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الثلاثاء)، على تسريع تسليم الصواريخ الاعتراضية، في وقت تكثّف فيه روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة مع اقتراب فصل الشتاء بهدف كسر معنويات الأوكرانيِّين.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز»، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أوضح سيبيها أنه حثَّ الولايات المتحدة خلال محادثاته مع روبيو على مواصلة ممارسة الضغوط على موسكو، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية الجارية في أبوظبي للتوصُّل إلى اتفاق ينهي الحرب التي تشنّها روسيا.

وأضاف أن أوكرانيا لا تزال مستعدة لمناقشة مجموعة من التدابير لتخفيف التوتر، بما في ذلك وقف إطلاق النار في منطقة البحر الأسود والبنية التحتية للطاقة.

وأشار سيبيها إلى أن مقترحات وقف إطلاق النار في البحر الأسود نُقلت إلى روسيا عبر وسطاء، من بينهم تركيا ومصر والهند، لكنه أضاف أنه «ليس متفائلاً للغاية» بشأن إحراز تقدُّم، ولا يزال ينتظر رداً من موسكو.