أوكرانيا تطالب أميركا بتسريع تسليم الصواريخ الاعتراضية للتصدي للهجمات الروسية
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (يسار) ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها قبيل اجتماع ثنائي في باريس على هامش قمة وزراء خارجية مجموعة السبع يوم 10 نوفمبر 2026 (أ.ب)
قال وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، إنه حثَّ نظيره الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الثلاثاء)، على تسريع تسليم الصواريخ الاعتراضية، في وقت تكثّف فيه روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة مع اقتراب فصل الشتاء بهدف كسر معنويات الأوكرانيِّين.
وفي مقابلة مع وكالة «رويترز»، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أوضح سيبيها أنه حثَّ الولايات المتحدة خلال محادثاته مع روبيو على مواصلة ممارسة الضغوط على موسكو، بالتزامن مع الجهود الدبلوماسية الجارية في أبوظبي للتوصُّل إلى اتفاق ينهي الحرب التي تشنّها روسيا.
وأضاف أن أوكرانيا لا تزال مستعدة لمناقشة مجموعة من التدابير لتخفيف التوتر، بما في ذلك وقف إطلاق النار في منطقة البحر الأسود والبنية التحتية للطاقة.
وأشار سيبيها إلى أن مقترحات وقف إطلاق النار في البحر الأسود نُقلت إلى روسيا عبر وسطاء، من بينهم تركيا ومصر والهند، لكنه أضاف أنه «ليس متفائلاً للغاية» بشأن إحراز تقدُّم، ولا يزال ينتظر رداً من موسكو.
الملفان الأوكراني والإيراني يسيطران على اجتماعات وزراء خارجية السبع في باريس وكايا كالاس تشكك بجدية موسكو وأوروبا متخوفة من التهميش.
ميشال أبونجم (باريس)
ليتوانيا ولاتفيا تُجريان أول تدريبات مشتركة لإجلاء السكان عبر الحدودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5339859-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%8F%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
ليتوانيا ولاتفيا تُجريان أول تدريبات مشتركة لإجلاء السكان عبر الحدود
عَلم لاتفيا (يسار) وعَلم ليتوانيا في صورة تعبيرية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
أعلنت السلطات في ليتوانيا ولاتفيا، الجمهوريتين الواقعتين في منطقة البلطيق، اليوم الثلاثاء، إجراء أول تدريبات مشتركة لهما على إجلاء السكان عبر الحدود واستقبالهم في الدولة المجاورة، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».
وشملت التدريبات محاكاة تصاعد تهديد غير محدد في منطقة البلطيق، ما استدعى إجلاء السكان بصورة منظمة من شياولياي في شمال ليتوانيا إلى كيكاڤا، الواقعة إلى الجنوب مباشرة من ريغا.
وأُجريت، الأسبوع الماضي، محاكاة لعملية إجلاء احترازية من داوجافبيلس في لاتفيا إلى باسفاليس في ليتوانيا. وفي كلا التدريبين، نُقل السكان بالحافلات عبر الحدود إلى بلدات في الدولة المجاورة.
وقالت السلطات إنه جرى إجراء التدريبات لاختبار خطط الإجلاء والتعاون في الاستجابة لتهديدات فعلية. وأوضحت أجهزة الطوارئ أنها ستقوم بتقييم النتائج لاستخدامها لتحسين الإجراءات القائمة.
وأكدت أجهزة الطوارئ أن التدريبات كانت مخططة مسبقاً، ولا ترتبط بأي تغيير في الوضع الأمني أو بأي تهديد محدد.
وشملت التدريبات جميع مراحل عملية الإجلاء عبر الحدود؛ من تحديد هويات السكان وتسجيلهم وتنظيم مغادرتهم أحد البلدين، وصولاً إلى استقبالهم وإيوائهم مؤقتاً في الدولة المجاورة.
وجرى الاهتمام بشكل خاص بالفئات الأكثر عرضة للخطر. وشارك نحو 100 متطوّع في التدريبين.
وتشعر ليتوانيا ولاتفيا، العضوان في حلف شمال الأطلسي «ناتو» والاتحاد الأوروبي، بالتهديد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، بسبب موقعيهما المكشوفين على الجناح الشرقي للحلف. ومنذ ذلك الحين، عززت الدولتان قدراتهما الدفاعية.
صورة جوية للغلاف الواقي الجديد فوق الغلاف الخرساني القديم الذي يغطي المفاعل الرابع المتضرر في محطة تشيرنوبل النووية بأوكرانيا يوم 3 أبريل 2021 (رويترز)
قالت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، إن مانحين دوليين تعهدوا بتقديم 303 ملايين يورو (338 مليون دولار) لإصلاح الغلاف الواقي الذي يغطي مفاعل تشيرنوبل النووي المدمر في أوكرانيا، والذي تضرر جراء هجوم بطائرة مسيّرة في أوائل عام 2025. وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وتم الإعلان عن التمويل خلال مؤتمر دولي للمانحين في باريس، تم عقده بالتزامن مع اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع.
وقالت وزارة المالية الفرنسية إن 14 دولة ومنظمة قدّمت تعهدات، من بينها مساهمات كبيرة من ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولم تقدّم الوزارة تفاصيل عن قيمة مساهمة كل جهة مانحة.
ومن المتوقع تقديم مزيد من التعهدات خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك من اليونان وهولندا.
وقال وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر مؤخراً إن برلين تعتزم تقديم 50 مليون يورو لأعمال الإصلاح.
ويحتاج الغلاف، المصمم لاحتواء الإشعاع وضمان سلامة الموقع، إلى إصلاحات واسعة النطاق عقب الهجوم بالطائرة المسيّرة. وتقدّر إدارة المحطة تكلفة هذه الإصلاحات بنحو 500 مليون يورو.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الطائرة المسيّرة كانت روسية.
يُذكر أنه في 26 أبريل (نيسان) 1986، خرج اختبار للسلامة في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، في أوكرانيا التي كانت آنذاك جزءاً من الاتحاد السوفياتي، عن السيطرة، ما تسبب في حادث كارثي بالمفاعل.
وانتشرت سحب مشعة فوق أجزاء من شمال أوروبا وغربها، وتراجع تركيزها كلما قطعت مسافات أبعد.
منفّذ هجوم كراكوف ببولندا تأثّر بيميني متطرف من النازيين الجدد
أشخاص يضيئون الشموع ويضعون الزهور تكريماً لضحايا إطلاق النار في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف البولندية في يوم 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
أعلن وزير العدل البولندي، الثلاثاء، أن مرتكب مجزرة كراكوف، الأسبوع الماضي، كان متأثراً بأندرس بهرينغ بريفيك اليميني المتطرف الذي يصنّف من النازيين الجدد، وتسبّب عام 2011 في أسوأ مذبحة تشهدها النرويج منذ الحرب العالمية الثانية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال الوزير فالديمار زوريك في حديث إلى الصحافيين: «تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالإرهابي، ولاحظنا أنه تصفّح مواقع إلكترونية بشأن أندرس بريفيك»، مضيفاً أن المحققين عثروا لدى المهاجم على «علم غادسدن» (Gadsden)، وهو علم تاريخي أميركي ذو خلفية صفراء يتوسطها رسم لأفعى ملتفة وجاهزة للهجوم وعبارة «لا تدس علي». وارتبط هذا العلم في بعض الأحيان بحركات اليمين المتطرف.
وفي 22 يوليو (تموز) 2011، فجّر أندرس بيرينغ بريفيك، قنبلة قرب مقر الحكومة في أوسلو؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، قبل أن يعمد إلى قتل 69 شخصاً معظمهم من المراهقين بعدما فتح النار في مخيم صيفي تابع لرابطة شبيبة حزب العمال النرويجي في جزيرة أوتويا.
وفي ما يتعلّق بالجريمة التي شهدتها كراكوف ببولندا، السبت، قال وزير العدل إن التحقيقات تشمل الدائرة المحيطة بالمهاجم وأي ارتباطات آيديولوجية محتملة يمكن أن تكون قد أثرت في إقدامه على هذا الفعل.
ومن دون استبعاد فرضيات أخرى، خصوصاً الاضطرابات النفسية، رأى زوريك أن هناك «أدلة قوية جداً» تؤكد ما كانت قد أعلنته السلطات في وقت سابق بشأن تبنّي المهاجم لأفكار اليمين المتطرف.
ورجّح أن يكون منفّذ العملية قد «خطط مسبقاً» للجريمة، مشيراً بشكل خاص إلى حيازته 12 مخزن طلقات لأسلحة نصف آلية ونحو 500 طلقة، الأمر الذي يتجاوز بكثير احتياجات رامٍ يتردّد على ميدان الرماية.
وكان منفّذ عملية كراكوف مسلّحاً ببندقية، ويرتدي زياً عسكرياً، ويضع قناعاً وخوذة لدى تنفيذه الهجوم، وقد أطلق النار من سيارته على مارة قرب ساحة تكتظ عادة بالسياح في المركز التاريخي للمدينة.
وأسفر إطلاق النار عن مقتل 6 أشخاص من بينهم بريطاني ونمساوية، كما أصيب 15 آخرون من بينهم 5 أجانب من الجنسيات البريطانية والبرتغالية والروسية والألمانية والنمساوية.
ويُشتبه في أن القاتل أردى 9 أشخاص في المجمل، وذلك بعد العثور على 3 جثث أخرى في منزله على نحو 150 كيلومتراً شمال شرقي كراكوف، اتضح أنها تعود لوالديه وشقيقته.