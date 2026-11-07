مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار عشوائي وسط كراكوف البولنديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5338648-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-5-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار عشوائي وسط كراكوف البولندية
عناصر الشرطة تؤمّن المنطقة المحيطة بموقع إطلاق النار في كراكوف (رويترز)
قُتل 5 أشخاص وأُصيب أكثر من 12 آخرين، السبت، بعدما أطلق مسلّح النار عشوائياً على المارة في ساحة مزدحمة وسط مدينة كراكوف بجنوب بولندا، قبل أن تتمكَّن الشرطة من اعتقاله، وفق ما أفادت به وكالة «أسوشييتد برس».
وقالت شرطة كراكوف إن المهاجم أطلق النار على أشخاص عشوائياً في أثناء اقتحامه بسيارته ساحة السوق الرئيسية، إحدى أبرز الوجهات السياحية في المدينة، مشيرة إلى أن بين المصابين عناصر من الشرطة. وأُصيب المهاجم بالرصاص خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن على مسافة قصيرة من موقع الهجوم، قبل نقله إلى المستشفى.
ونقلت «أسوشييتد برس» عن المتحدثة باسم شرطة كراكوف، كاتارزينا تشيسلو، قولها إن المهاجم كان يرتدي زياً شبيهاً بالزي العسكري، واستخدم سلاحاً نارياً طويلاً من الطراز العسكري. وأضافت أن الشرطة عثرت داخل سيارته على قطع كثيرة من أسلحة أخرى، إلى جانب ذخيرة. وأكدت المتحدثة أنَّ المهاجم تصرَّف بمفرده، وأنَّ الوضع بات آمناً بالنسبة إلى السكان، بينما تُعدُّ حوادث إطلاق النار الجماعي نادرة في بولندا.
وأظهرت صور من موقع الهجوم انتشاراً كثيفاً لعناصر الشرطة وسيارات الإسعاف في وسط كراكوف، في حين هبطت مروحية تابعة لخدمة الإسعاف الجوي البولندية في الساحة. وأفادت شركة النقل العام في كراكوف بأنَّ سائق ترام أبلغ، نحو الساعة الثالثة بعد الظهر، عن تعرُّض عربته لإطلاق نار من رجل داخل سيارة متحرِّكة في أثناء مرورها قرب الساحة الرئيسية، ما أدى إلى تحطّم زجاج نافذة مقصورة القيادة.
Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu.
وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، في منشور على منصة «إكس»، إن الشرطة تحقِّق في ملابسات الهجوم. كما أعرب الرئيس البولندي كارول ناوروكي عن تضامنه مع الضحايا والجرحى وعائلاتهم.
وكتب السفير الأميركي لدى بولندا، توم روز، على منصة «إكس»: «إننا نطّلع للتو على تفاصيل حادث إطلاق النار الجماعي المروّع في كراكوف، وهو هجوم وحشي وإجرامي عكّر صفو السلام في بولندا». وأضاف: «تقف أميركا إلى جانب بولندا في هذه اللحظة العصيبة، بينما تقف بولندا إلى جانب مواطنيها الأحبّاء في كراكوف».
وتستقبل كراكوف نحو 15 مليون سائح سنوياً، يمرُّ معظمهم عبر ساحة السوق الرئيسية. وتُعدُّ ثاني أكبر مدينة في بولندا، وتبعد نحو 250 كيلومتراً عن العاصمة وارسو.
مظاهرات جديدة في فرنسا ضد غلاء المعيشة لكنها بمشاركة أقلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5338707-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D9%84
مظاهرات جديدة في فرنسا ضد غلاء المعيشة لكنها بمشاركة أقل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مترئساً اجتماعاً في قصر الإليزيه يوم 18 أكتوبر (أ.ف.ب)
بدأت مظاهرات جديدة في فرنسا، السبت، «ضد غلاء المعيشة ومن أجل الشباب»، بمشاركة أقل مقارنةً بالأسابيع الثلاثة السابقة، وسط تدابير أمنية مشددة، ولا سيما في باريس.
وتسعى السلطات إلى تجنب تكرار مشاهد الشغب والنهب التي وقعت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) خلال المظاهرات. وباستثناء باريس التي تُعدّ بؤرة الحراك، شارك نحو 7000 شخص في 68 مظاهرة حتى وقت مبكر من بعد الظهر، وهو ما يمثل تراجعاً «ملحوظاً» في حجم المشاركة، وفق أوساط وزير الداخلية.
تهدف هذه التعبئة الجديدة، التي أعقبت مظاهرات نقابية ضخمة جرت الخميس، إلى إبقاء الضغط على السلطات قبل مؤتمر دعت الحكومة إلى عقده صباح الاثنين بمشاركة النقابات وأرباب العمل، قبل لقاءات مع المنظمات الطلابية بعد الظهر.
وقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عقد مؤتمر يوم الاثنين بمشاركة النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال لمناقشة القدرة الشرائية والأجور. وأشارت الحكومة إلى عزمها على رفع الحد الأدنى للأجور، كما تعهدت بتوفير المزيد من الكوادر التعليمية في المدارس وزيادة التمويل المخصص لها، فيما دعت اتحادات تمثل طلاباً ومعلّمين إلى إضراب الثلاثاء المقبل، لمواصلة الضغط على الحكومة من أجل زيادة الإنفاق على التعليم، في إطار تحركات تتواصل منذ أسابيع وتشمل إغلاق مدارس واحتجاجات.
وقالت هذه الاتحادات في بيان مشترك، السبت، إن «حراكنا في موقع قوة، بينما الحكومة في موقع ضعف وبدأت ترضخ»، مضيفة: «حان الوقت لتوسيع نطاق التحركات الاحتجاجية ومواصلة الضغط على الحكومة».
وبدأت الأزمة بحركة لتلامذة الثانويات احتجاجاً على وضع التربية الوطنية، قبل أن تضاف إليها مطالب بشأن غلاء المعيشة واحتجاجاً على ماكرون الذي يغادر الرئاسة في مايو (أيار) بعد عشر سنوات في السلطة.
وأكد لوكورنو في رسالة وجهها الجمعة إلى الشركاء الاجتماعيين أنه يستمع إلى «التطلعات التي يتم التعبير عنها بشأن الأجور والقدرة الشرائية» و«هواجس» أرباب العمل، مؤكداً أن المؤتمر «سيسمح بعرض الردود الملموسة على تطلعات الفرنسيين». ودعا اتحاد النقابات الشبابية والنقابات المحلية إلى التظاهر السبت «ضد غلاء المعيشة ومن أجل الشباب» ضمن مسيرة مرخص لها تتوجه من ساحة لا ريبوبليك في قلب باريس إلى ساحة لا ناسيون. وقرابة الساعة الثالثة بعد الظهر كانت المسيرة تتقدم في هدوء.
من جانبها، دعت تنسيقية «السترات الصفراء» إلى تجمع منفصل حظرته السلطات في ساحة الكونكورد بالقرب من مقر الجمعية الوطنية. وتجمّع نحو 100 منهم في المكان بعد ظهر السبت. وأفادت مراسلة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الشرطة سارعت إلى تطويق المتظاهرين الذين كان معظمهم لا يرتدون «السترات الصفراء»، كما تم توقيف أحد قادة الحراك أمام الجمعية الوطنية. وتعتزم «السترات الصفراء» أن تنظم نحو 120 تحركاً السبت في مواقع مختلفة من فرنسا، بعدما نظمت نحو 1700 تحرك في 17 أكتوبر.
وقبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي تتصدرها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، لا يمكن لحكومة سيباستيان لوكورنو الاعتماد على أغلبية في الجمعية الوطنية، فيما يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أزمة اجتماعية جديدة يعتزم استغلالها مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي تتوقع استطلاعات الرأي انتقاله إلى الدورة الثانية من الانتخابات. ويعقد ميلانشون تجمعاً ضخماً لإطلاق حملته.
ويعتزم ميلونشون برفع الحد الأدنى للأجور وخفض سن التقاعد في البلاد إلى 60 عاماً، وذلك عند إطلاقه برنامجه لانتخابات 2027 السبت.
يُنظر إلى ميلونشون (75 عاماً) على أنه أقوى مرشح من اليسار، وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي أنه سيصل إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) المقبل في مواجهة لوبان، لكنها تشير أيضاً إلى أنه سيخسر في الجولة الثانية.
ويحمل برنامجه عنوان «مستقبل مشترك»، وهو النسخة الخامسة من برنامج حزبه «فرنسا الأبية»، ويعيد إلى حد كبير التأكيد على سياسات شكلت العمود الفقري لحملات ميلونشون السابقة للانتخابات الرئاسية.
ومن بين تعهداته الرئيسية إلغاء إصلاح نظام المعاشات التقاعدية الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي رفع تدريجياً الحد الأدنى لسن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 64 عاما ًفي محاولة لتعزيز المالية العامة. ويقول حزب «فرنسا الأبية» إنه سيعيد سن التقاعد إلى 60 عاماً لمن أسهموا في النظام لمدة 40 عاماً.
كما يدعو البرنامج إلى زيادة الحد الأدنى الصافي للأجر الشهري من نحو 1480 يورو إلى 1700 يورو، ويتضمن خططاً لإلغاء الضريبة الموحدة على دخل رأس المال، وزيادة الضرائب على الأسر الأكثر ثراء، ووضع سقف لأسعار المواد الغذائية الأساسية.
ويؤكد حزب «فرنسا الأبية»، كما نقلت عنه «رويترز»، أيضاً دعمه للتخلي التدريجي عن الطاقة النووية لصالح نظام كهرباء يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، بما في ذلك إلغاء برنامج المفاعلات النووية وعدم تمديد عمر محطات الطاقة النووية إلى ما بعد 60 عاماً.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يجدد برنامج ميلونشون انتقاده طويل الأمد لحلف شمال الأطلسي، ويدعو إلى انسحاب فرنسا التدريجي من الحلف، بدءاً بالخروج من قيادته العسكرية المتكاملة.
كما ينتقد البرنامج النفوذ الألماني على السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، ويصف برلين بأنها المدافع الرئيسي في أوروبا عن «الليبرالية المنظمة»، وهي فلسفة اقتصادية تقوم على قواعد صارمة للميزانية واستقرار الأسعار وسياسة نقدية مستقلة. ويدعو البرنامج إلى توفير حماية أكبر للصناعة المحلية، بما يشمل اتخاذ إجراءات لتشجيع نقل الإنتاج إلى فرنسا، ويدافع عن دور أكثر تدخلاً للدولة في الاقتصاد.
فرنسا تحقق في احتمال وقوف قوى أجنبية خلف بلاغات كاذبة عن وجود قنابلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5338698-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84
فرنسا تحقق في احتمال وقوف قوى أجنبية خلف بلاغات كاذبة عن وجود قنابل
أشخاص داخل مطار كوبنهاغن الدولي فيما تحقق الشرطة في تهديدات كاذبة بوجود قنابل أربكت الرحلات الجوية (رويترز)
أعلنت النيابة العامة في باريس، السبت، فتح تحقيق في بلاغات كاذبة بوجود قنابل استهدفت طائرات تحلق فوق الأراضي الفرنسية، يبحث خصوصاً في احتمال وقوف قوى أجنبية خلفها.
وقالت النيابة العامة، رداً على استفسار، إن التحقيق «يجري للكشف عن مرسلي الرسائل الإلكترونية التي تضمنت هذه المعلومات الزائفة للإيحاء بوقوع دمار خطير، وعن صلتهم المحتملة بقوى أجنبية».
شهدت أوروبا، الجمعة، سلسلة من بلاغات القنابل الكاذبة، عقب عشرات البلاغات المماثلة هذا الأسبوع، استهدفت رحلات جوية تجارية ومؤسسات إعلامية في آيرلندا، ما استدعى تحرّك قوات الأمن.
واستدعت الإنذارات في أنحاء أوروبا تحويل مسارات طائرات ومرافقتها بمقاتلات وإخلاءها وتفتيشها.
وجرى تحويل مسار طائرة تابعة لشركة «إير لينغوس» إلى مدينة إيفرو إثر تلقي إنذار بوجود قنبلة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء، الجمعة، عن تلقي أربعة إنذارات جديدة تتعلق بطائرات كانت تحلق فوق الأراضي الفرنسية، لافتاً إلى أن فرق إزالة المتفجرات أجرت «عمليات تفتيش أمنية» لها. وأفاد مصدر مطلع بهبوط ثلاث من هذه الطائرات في مطار أورلي، بينما هبطت الرابعة في بوردو، وجميعها هبطت بسلام.
يأتي ذلك فيما يندد مسؤولون أوروبيون منذ أشهر بتصاعد عمليات زعزعة الاستقرار لصالح روسيا وإيران، سواء تمثلت في حملات التضليل، أو أعمال التخريب، أو الهجمات السيبرانية، وغيرها.
صفقة ترمب لأوروبا تصطدم بالحلفاء... وتعثر روسيا الميداني قد يفتح حسابات السلام
لقاء بين ويتكوف وكوشنر والمبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف قبل الاجتماع مع بوتين في موسكو يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
يصطدم اندفاع الرئيس الأميركي دونالد ترمب نحو اتفاق مع روسيا يتجاوز إنهاء الحرب الأوكرانية إلى إعادة ترتيب الأمن الأوروبي، بتحفظات حلفائه وشكوك كييف في الثمن المطلوب منها. وبينما يمنح فوز الديمقراطيين بالكونغرس الأوكرانيين أملاً بكبح التقارب الأميركي مع موسكو، يكشف التعثر العسكري الروسي أن الكرملين لا يتجه إلى التفاوض من موقع قوة ميدانية متصاعدة، رغم احتفاظه بأدوات ضغط مؤلمة، خصوصاً مع اقتراب الشتاء.
وبحسب موقع «بوليتيكو»، تتقاطع هذه المتغيرات قبيل محادثات مرتقبة في أبوظبي يومَي 10 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وبعد محاولة أميركية لربط هدنة للطاقة باستئناف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا. لكن تغير موازين واشنطن لا يعني انقلاباً تلقائياً في سياستها. فترمب يملك عامين إضافيين، والأغلبية الديمقراطية المقبلة تستطيع تعقيد صفقاته، من دون أن تمتلك بالضرورة إرادة إعادة الانخراط الأميركي إلى مستوياته السابقة، أو القدرة على فرض ذلك.
أوروبا ترفض التهميش
جوهر الاعتراض الأوروبي ليس رفض التفاوض، بل الخشية من أن يتحول إنهاء الحرب إلى مدخل لمنح موسكو نفوذاً على مستقبل القارة. وبحسب «بوليتيكو»، لم يُطلع الحلفاء في «حلف شمال الأطلسي» مسبقاً على المقترح الأميركي، الذي تحدث عنه ترمب عقب لقائه المبعوث الروسي كيريل دميترييف، ووصفه بأنه اتفاق قد يشمل أوروبا كلها.
وكان جاريد كوشنر قد طرح خمسة أهداف تتعلق بالمشاورات الأمنية الدائمة، والاتصالات وقت الأزمات، والشفافية العسكرية، وخفض مخاطر التصعيد، وإطار للاستقرار طويل الأمد. وهي عناوين لا تثير اعتراضاً بذاتها، لكن غموضها يترك سؤالاً مفتوحاً: هل تعزز الترتيبات القائمة، أو تفتح تفاوضاً على ضمانات الحلفاء وموقع أوكرانيا مقابل موافقة روسيا؟
لذلك شددت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس على وجود بنية أمنية يمثلها «الناتو» والاتحاد الأوروبي، وعلى ضرورة دمج أوكرانيا فيها، ورفض منح بوتين حق الاعتراض على أمن القارة. ولا تعني هذه المواقف إغلاق الباب أمام المبادرة، فقد نقلت «بوليتيكو» استعداداً أوروبياً وأوكرانياً للتفاعل معها، مقروناً بانعدام الثقة تقريباً بنيات روسيا.
ويزيد القلق احتمال ارتباط المبادرة بمراجعة الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، المتوقعة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. فالتفاوض على ترتيبات جديدة يصبح أشد حساسية إذا اقترن بتقليص محتمل للمظلة الأميركية؛ عندئذ قد يجد الأوروبيون أنفسهم أمام ضغطين متزامنين: تحمل تكلفة دفاعية أكبر، وقبول تسوية لا يملكون دوراً كافياً في صياغتها.
وفد روسيا يضم رئيس المخابرات العسكرية
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة «إنترفاكس للأنباء» إن الوفد الروسي المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا هذا الأسبوع سيضم مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي، بالإضافة إلى نائبَي وزير الخارجية سيرغي ريابكوف وميخائيل جالوزين. وأضاف السبت أن الوفد سيضم أيضاً إيجور كوستيوكوف رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية، ويوري زيجارلوفسكي أحد كبار ضباط هيئة الأركان العامة، إلى جانب مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين كبار آخرين.
والتقى جميع أعضاء الوفد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في اجتماع لمجلس الأمن الروسي خُصص جانب منه للمحادثات المرتقبة. وخلال الجزء الذي أذاعه التلفزيون من الاجتماع، قال بوتين إنه يريد مناقشة الاستعدادات للمحادثات مع الفريق الروسي. وعقد معظم الاجتماع خلف أبواب مغلقة؛ إذ عرض الكرملين الدقائق الافتتاحية فقط، على النحو المعتاد في مثل هذه الاجتماعات.
الميدان يبدّل الحسابات
تأتي هذه المناقشات في حين تتراجع صدقية الرهان على تقدم روسي متواصل يفرض شروط التسوية. ووفق بيانات «معهد دراسة الحرب» التي نقلتها «وول ستريت جورنال»، بلغت المكاسب الروسية الصافية حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) نحو 119 كيلومتراً مربعاً، مقابل 4854 كيلومتراً مربعاً خلال 2025. كما خسرت القوات الروسية خلال الشهرين الماضيين أراضي أكثر مما كسبت.
وعزا التقرير التعثر إلى حملة الضربات الأوكرانية المتوسطة المدى التي عطلت الإمدادات الروسية خلف الجبهة. وساعد ذلك في إحباط محاولة تطويق المدن المتبقية تحت سيطرة كييف في دونيتسك، عبر تقدم من محورَي ليمان وبوكروفسك.
وفي منطقة ليمان، قال قائد الفيلق الأوكراني الثالث إن هجوماً مضاداً استعاد نحو 277 كيلومتراً مربعاً و16 بلدة وتجمعاً سكنياً بحلول منتصف أكتوبر. وتبقى هذه أرقاماً من الجانب الأوكراني، لكن التحليل العسكري يشير إلى إخفاق خطة التطويق الروسية، مع استمرار محاولات الاختراق عند دوبروبيليا.
ولا يجعل ذلك النصر الأوكراني قريباً، ولا يعني عجز روسيا عن تحقيق مكاسب محلية. لكنه يضعف حجة أن التنازلات السياسية مطلوبة لتدارك انهيار حتمي للجبهة. وفي المقابل، تستطيع موسكو التعويض عن بطء التقدم باستهداف الطاقة واستنزاف الدفاعات الجوية. لذا قد يدفع التعثر إلى تفاوض أكثر واقعية، أو إلى تصعيد شتوي لتحسين الشروط، من دون حسم هذا الاتجاه مسبقاً.
فقد كشف حاكم منطقة ساراتوف الروسية، رومان فيكتوروفيتش بوسارجين، عن وقوع هجوم خلال الليل على المنطقة، لكنه لم يؤكد استهداف مصفاة النفط بها.
وكان مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته للوكالة الألمانية، قد ذكر في وقت سابق أن أوكرانيا ضربت مصفاة ساراتوف النفطية في منطقة الفولجا جنوب غرب روسيا.
وسبق لأوكرانيا استهداف منشأة ساراتوف، التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 140 ألف برميل من النفط الخام يومياً، بشكل متكرر؛ إذ توقفت عن العمل عدة مرات بعد ضربات سابقة.
كما استهدفت ضربات روسية «مكثفة» ليل الجمعة/ السبت منشآت للطاقة في أوكرانيا، متسببة في انقطاع التيار في خمس مناطق، على ما أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان. وجاء في البيان أن «التيار مقطوع حالياً عن مستهلكين في مناطق دنيبروبيتروفسك ودونيتسك وكييف وجيتومير وخاركيف»، مؤكداً أن الضربات «ألحقت أضراراً جسيمة بشبكات النقل والتوزيع»، من دون تحديد عدد المنازل المعنية بانقطاع الكهرباء.
الغاز وثمن الهدنة
توضح مبادرة الغاز الأميركية طبيعة الفجوة بين واشنطن وحلفائها. فقد أفادت «وول ستريت جورنال» بأن المبعوثين كوشنر وستيف ويتكوف طرحا استئناف بيع الغاز الروسي عبر الأنابيب الأوكرانية، باستخدام وسيط أميركي لتجاوز العقوبات الأوروبية، ضمن مسعى لوقف استهداف منشآت الطاقة قبل الشتاء.
تقوم الفكرة على منح موسكو حافزاً اقتصادياً، وكييف إيرادات عبور، وأوروبا إمدادات أقل تكلفة. واقترح مسؤولون أميركيون إيداع العائدات الروسية في حساب ضمان خارج روسيا لمنع استخدامها في تمويل الحرب. لكن الأوروبيين يرون في استعادة الاعتماد على الغاز الروسي إعادة إنتاج لمصدر ضعف استراتيجي حاولوا التخلص منه منذ الغزو.
وبحسب الصحيفة، يصطدم المقترح بمسار أوروبي لإنهاء مشتريات الغاز الروسي بحلول نهاية 2027. ولذلك يتجاوز الخلاف أسعار الطاقة إلى سؤال الثقة: هل يمكن منح موسكو منفذاً اقتصادياً قبل إنهاء الحرب، مقابل هدنة جزئية لا تضمن تسوية مستدامة؟
ومع ذلك، تضغط تكلفة الطاقة ونقص المخزونات على صلابة الموقف الأوروبي، وقد يزيد تأييد كييف لترتيب يوقف تدمير بنيتها التحتية فرص مناقشته. غير أن التجربة الأخيرة لا تساعد واشنطن، فأوكرانيا أوقفت ضرب المصافي الروسية قرابة أسبوعين تحت ضغط ترمب، في حين استمرت الهجمات الروسية على منشآتها، قبل استئناف ضرباتها. والاختبار هنا هو تبادل الالتزامات والتحقق منها، لا جاذبية الحوافز التجارية وحدها.
كونغرس يقيّد ولا يقود
على هذه الخلفية، يبدو التفاؤل الأوكراني بنتائج الانتخابات الأميركية مفهوماً، لكنه محدود. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أوكرانيين توقعهم رقابة أشد على المفاوضات والصفقات الاقتصادية مع موسكو، وعلى قرارات مثل تقييد الاتصالات الفضائية المستخدمة في العمليات العسكرية الأوكرانية. غير أن الأغلبية الجديدة لا تبدأ عملها فور انتهاء الاقتراع، ما يترك للإدارة نافذة قبل يناير (كانون الثاني) المقبل لمحاولة تثبيت تفاهمات. وقد ترى موسكو في هذه المهلة فرصة لانتزاع اتفاق، في حين قد تعدّ ضعف ترمب السياسي سبباً للشك في قدرته على تنفيذ التزاماته. والاحتمالان يفسران لماذا لا تكفي الهزيمة الجمهورية وحدها لدفع الكرملين إلى المرونة.
كذلك لا يعني فوز الديمقراطيين استعادة التحالف الداعم لأوكرانيا بصيغته السابقة. وتشير «نيويورك تايمز» إلى خروج شخصيات جمهورية مؤيدة لكييف، وعدم اتضاح مواقف كثير من الأعضاء الجدد. أما رفض التورط في الحرب مع إيران فلا يساوي رفض مساعدة أوكرانيا، لكنه أيضاً لا يثبت استعداداً لتحمل التزامات مفتوحة. والأرجح أن يدور الاختبار حول التمويل والرقابة والعقوبات، أكثر من انخراط عسكري أميركي مباشر. وسيكون معيار تغيّر السياسة الأميركية استعداد الإدارة لربط الحوافز المقدمة لموسكو بالتزامات قابلة للتحقق، وتوفير شروط صمود أوكرانيا. فالكونغرس قد يرفع تكلفة صفقة منحازة لروسيا، لكنه لا يصنع وحده سلاماً تقبله كييف وأوروبا.