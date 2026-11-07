«البوندسليغا»: بايرن يعزز صدارته بثنائية في ماينز... ودورتموند يطيح بإلفيرسبيرغ ويلاحقه

تغلَّب فريق بايرن ميونيخ على مضيِّفه ماينز 2-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، السبت.

وسجل جوشوا كيميتش الهدف الأول في الدقيقة 14، ثم أضاف لينارت كارل هدفاً ثانياً في الدقيقة 57، أما هدف ماينز الوحيد فقد جاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عن طريق فيليب تيتز.

ورفع بايرن ميونيخ، حامل اللقب، رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن الوصيف بوروسيا دورتموند.

في المقابل، فإن ماينز الذي تلقَّى الهزيمة الخامسة هذا الموسم، قد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز العاشر، بفارق الأهداف عن بادربورن الحادي عشر في الترتيب.

ويخوض بايرن عقب العطلة الدولية مواجهة على ملعبه ضد كولن يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، أما ماينز فيحل ضيفاً على أوغسبورغ يوم 22 من الشهر نفسه.

فيليكس نميتشا يحتفل بهدف تقدم دورتموند على إلفيرسبيرغ (د.ب.أ)

وعلى ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، تغلَّب فريق بوروسيا دورتموند على ضيفه إلفيرسبيرغ بنتيجة 2-1 السبت، ضمن ذات الجولة.

أحرز فيليكس نميتشا هدف التقدم لدورتموند في الدقيقة 55، قبل أن يضيف اللاعب نفسه هدفاً ثانياً في الدقيقة 71، بينما جاء الهدف الوحيد للفريق الضيف عن طريق نويل فوتكيو في الدقيقة 81.

بهذا الانتصار يواصل دورتموند ملاحقة الغريم بايرن ميونيخ على صدارة «البوندسليغا»، برصيد 21 نقطة لكل منهما.

أما إلفيرسبيرغ فقد تجمَّد رصيده عند 13 نقطة في المركز السابع.

ويخوض دورتموند مباراته القادمة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ يوم 21 نوفمبر، أما إلفيرسبيرغ فيواجه فرايبورغ في اليوم نفسه.