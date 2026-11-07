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«البوندسليغا»: بايرن يعزز صدارته بثنائية في ماينز... ودورتموند يطيح بإلفيرسبيرغ ويلاحقه

لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على ماينز (د.ب.أ)
لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على ماينز (د.ب.أ)
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«البوندسليغا»: بايرن يعزز صدارته بثنائية في ماينز... ودورتموند يطيح بإلفيرسبيرغ ويلاحقه

لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على ماينز (د.ب.أ)
لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على ماينز (د.ب.أ)

تغلَّب فريق بايرن ميونيخ على مضيِّفه ماينز 2-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، السبت.

وسجل جوشوا كيميتش الهدف الأول في الدقيقة 14، ثم أضاف لينارت كارل هدفاً ثانياً في الدقيقة 57، أما هدف ماينز الوحيد فقد جاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عن طريق فيليب تيتز.

ورفع بايرن ميونيخ، حامل اللقب، رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن الوصيف بوروسيا دورتموند.

في المقابل، فإن ماينز الذي تلقَّى الهزيمة الخامسة هذا الموسم، قد تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز العاشر، بفارق الأهداف عن بادربورن الحادي عشر في الترتيب.

ويخوض بايرن عقب العطلة الدولية مواجهة على ملعبه ضد كولن يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، أما ماينز فيحل ضيفاً على أوغسبورغ يوم 22 من الشهر نفسه.

فيليكس نميتشا يحتفل بهدف تقدم دورتموند على إلفيرسبيرغ (د.ب.أ)

وعلى ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، تغلَّب فريق بوروسيا دورتموند على ضيفه إلفيرسبيرغ بنتيجة 2-1 السبت، ضمن ذات الجولة.

أحرز فيليكس نميتشا هدف التقدم لدورتموند في الدقيقة 55، قبل أن يضيف اللاعب نفسه هدفاً ثانياً في الدقيقة 71، بينما جاء الهدف الوحيد للفريق الضيف عن طريق نويل فوتكيو في الدقيقة 81.

بهذا الانتصار يواصل دورتموند ملاحقة الغريم بايرن ميونيخ على صدارة «البوندسليغا»، برصيد 21 نقطة لكل منهما.

أما إلفيرسبيرغ فقد تجمَّد رصيده عند 13 نقطة في المركز السابع.

ويخوض دورتموند مباراته القادمة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ يوم 21 نوفمبر، أما إلفيرسبيرغ فيواجه فرايبورغ في اليوم نفسه.

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حقق فريق لايبزيغ فوزاً كبيراً على ضيفه أوغسبورغ بنتيجة 5-2، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

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فرحة لاعبي لايبزيغ بالتسجيل بمرمى أوغسبورغ تكررت خمس مرات (د.ب.أ)
فرحة لاعبي لايبزيغ بالتسجيل بمرمى أوغسبورغ تكررت خمس مرات (د.ب.أ)
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TT

«البوندسليغا»: لايبزيغ يكتسح أوغسبورغ... وفرانكفورت يخطف التعادل من بادربورن

فرحة لاعبي لايبزيغ بالتسجيل بمرمى أوغسبورغ تكررت خمس مرات (د.ب.أ)
فرحة لاعبي لايبزيغ بالتسجيل بمرمى أوغسبورغ تكررت خمس مرات (د.ب.أ)

حقق فريق لايبزيغ فوزاً كبيراً على ضيفه أوغسبورغ بنتيجة 5-2، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحول لايبزيغ تأخره بهدف إلى الفوز العريض بخماسية، حيث كان أنطون كيد قد تقدم مبكراً لأوغسبورغ في الدقيقة الأولى، ليعاقبه لايبزيغ صاحب الأرض، بثلاثة أهداف في الشوط الأول، جاءت عن طريق إيزكيال بانزوزي في الدقيقة 33، وكريستوفر نكونكو في الدقيقة 35 وديفيد راوم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وأضاف رومولو هدفاً رابعاً للايبزيغ في الدقيقة 60، وبعد ست دقائق أكمل كريستوف باومغارتنر الخماسية للايبزيغ، وقلص الفارق أخيراً لأوغسبورغ أوشينا أوغوندو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ارتفع رصيد لايبزيغ إلى 18 نقطة في المركز الثالث، أما أوغسبورغ فلديه 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

التعادل حسم مواجهة فرانكفورت وبادربورن (د.ب.أ)

وفي مباراة أخرى تعادل بادربورن 2-2 مع آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل جوناثان بوركادت هدفي فرانكفورت، الذي لعب بنقص عددي منذ الدقيقة 75 لطرد لاعبه إلياس بوم، في حين سجل لبادربورن، كل من رافاييل أوبيرماير، ومارفن بيرينغر.

بهذا التعادل وصل فرانكفورت للنقطة 12 في المركز الثامن، أما بادربورن فلديه 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

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الرياضة رياضة عالمية

«دورة باريس»: بن شيلتون إلى النهائي

الأميركي بن شيلتون إلى نهائي باريس (إ.ب.أ)
الأميركي بن شيلتون إلى نهائي باريس (إ.ب.أ)
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«دورة باريس»: بن شيلتون إلى النهائي

الأميركي بن شيلتون إلى نهائي باريس (إ.ب.أ)
الأميركي بن شيلتون إلى نهائي باريس (إ.ب.أ)

نجح الأميركي بن شيلتون في العودة للمباراة بعد تأخره بكسر للإرسال في المجموعة الحاسمة، ليهزم الفرنسي لوكا فان آش بنتيجة 5 / 7، 6 / 3، 6 / 4، ويبلغ نهائي بطولة باريس للأساتذة، السبت.

وبدا اللاعب الأميركي، المصنف الثالث في البطولة، في موقف صعب عندما تمكن منافسه الفرنسي، غير المصنف، من كسر إرساله ليتقدم 3 / 1 في المجموعة الثالثة.

لكن وصيف بطولة أميركا المفتوحة انتفض بقوة، وفاز بالأشواط الأربعة التالية ليتقدم 5 / 3.

وبعد أن نجح فان آش في الحفاظ على إرساله تحت الضغط، حسم شيلتون المباراة لصالحه، ليقترب خطوة إضافية نحو تحقيق لقبه الخامس هذا العام والثامن في مسيرته.

ويسعى شيلتون (24 عاماً) لإحراز لقبه الثالث في بطولات الأساتذة، بعد أن سبق له الفوز ببطولة «ناشونال بنك» المفتوحة في مونتريال مرتين.

ويواجه شيلتون في النهائي الفائز من المباراة الأخرى في نصف النهائي التي تقام لاحقاً السبت، وتجمع بين الإسباني كارلوس ألكاراس، الحائز على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، والنرويجي كاسبر رود، الذي سبق له بلوغ نهائي البطولات الكبرى ثلاث مرات.

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«جائزة قطر للموتو جي بي»: ماركيز يفوز بسباق السرعة ويقترب من لقب العالم

الإسباني مارك ماركيز متسابق دوكاتي بطل السرعة في لوسيل (أ.ف.ب)
الإسباني مارك ماركيز متسابق دوكاتي بطل السرعة في لوسيل (أ.ف.ب)
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«جائزة قطر للموتو جي بي»: ماركيز يفوز بسباق السرعة ويقترب من لقب العالم

الإسباني مارك ماركيز متسابق دوكاتي بطل السرعة في لوسيل (أ.ف.ب)
الإسباني مارك ماركيز متسابق دوكاتي بطل السرعة في لوسيل (أ.ف.ب)

فاز مارك ماركيز، متسابق دوكاتي، بسباق سرعة مثير ضمن جائزة قطر الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية السبت، ويمكن للبطل الحالي أن يحرز لقب البطولة مرة أخرى في سباق الأحد بعد أن احتل أقرب منافسه، خورخي مارتين، المركز الثالث.

واحتل فابيو دي جيانانتونيو، الفائز بلقب 2023، المركز الثاني في سباق السرعة الذي توقف في البداية بعدما تعرض فرانشيسكو بانيايا، متسابق دوكاتي، لحادث مؤلم وغادر الحلبة محمولاً على محفة.

كان ماركيز وماركو بيتسيكي يتنافسان على الصدارة، لكن متسابق أبريليا تعرض لحادث لم ينهِ السباق بالنسبة له فحسب، بل قضى أيضاً على آماله الضئيلة في المنافسة على لقب البطولة.

وبفارق 49 نقطة في الصدارة، يمكن لماركيز الآن الفوز بلقب البطولة للمرة الثامنة، معادلاً الرقم القياسي، إذا فاز بسباق الأحد ولم يحرز مارتين أي نقاط.

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