بولندا: مسلّح يقتل 6 أشخاص في كراكوف... والعثور على 3 جثث بمنزله

قُتل 6 أشخاص وأُصيب 14 آخرون، السبت، بعدما أطلق مسلّح النار عشوائياً على المارة في ساحة مزدحمة وسط مدينة كراكوف بجنوب بولندا، قبل أن تتمكَّن الشرطة من اعتقاله، وفق ما أفادت به وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت شرطة كراكوف إن المهاجم أطلق النار على أشخاص عشوائياً في أثناء اقتحامه بسيارته ساحة السوق الرئيسية، إحدى أبرز الوجهات السياحية في المدينة، مشيرة إلى أن بين المصابين عناصر من الشرطة. وأُصيب المهاجم بالرصاص خلال تبادل لإطلاق النار مع عناصر الأمن على مسافة قصيرة من موقع الهجوم، قبل نقله إلى المستشفى.

عنصر أمن يركض في موقع إطلاق النار بوسط مدينة كراكوف البولندية (رويترز)

ووصف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك حادث إطلاق بأنه «عمل إرهابي».

وقال توسك للصحافيين في كراكوف «لم نشهد حتى الآن في بولندا مثل هذه الحالات الخطيرة من الإرهاب»، مضيفاً «هذا هو الوصف الذي يجب أن نطلقه على هذا الهجوم الوحشي الذي استهدف حياة الناس هنا في كراكوف».

ونقلت «أسوشييتد برس» عن المتحدثة باسم شرطة كراكوف، كاتارزينا تشيسلو، قولها إن المهاجم كان يرتدي زياً شبيهاً بالزي العسكري، واستخدم سلاحاً نارياً طويلاً من الطراز العسكري.

وأضافت أن الشرطة عثرت داخل سيارته على قطع كثيرة من أسلحة أخرى، إلى جانب ذخيرة. وأكدت المتحدثة أنَّ المهاجم تصرَّف بمفرده، وأنَّ الوضع بات آمناً بالنسبة إلى السكان، بينما تُعدُّ حوادث إطلاق النار الجماعي نادرة في بولندا.

وأعلن توسك العثور على ثلاث جثث لامرأتين ورجل، هم على الأرجح أفراد عائلة المسلّح، عثر عليها في منزله.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن منفذ إطلاق النار مواطن بولندي (24 عاما)، لكنها صححت عمره لاحقاً إلى 25 عاماً.

انتشار أمني واسع في كراكوف عقب حادث إطلاق النار يوم 7 نوفمبر (رويترز)

ووصف وزير الدفاع البولندي، فواديسواف كوسينياك كاميش، حادث إطلاق النار الدامي الذي وقع اليوم السبت بأنه «عمل إرهابي» استهدف سكان مدينة كراكوف.

وأظهرت صور من موقع الهجوم انتشاراً كثيفاً لعناصر الشرطة وسيارات الإسعاف في وسط كراكوف، في حين هبطت مروحية تابعة لخدمة الإسعاف الجوي البولندية في الساحة. وأفادت شركة النقل العام في كراكوف بأنَّ سائق ترام أبلغ، نحو الساعة الثالثة بعد الظهر، عن تعرُّض عربته لإطلاق نار من رجل داخل سيارة متحرِّكة في أثناء مرورها قرب الساحة الرئيسية، ما أدى إلى تحطّم زجاج نافذة مقصورة القيادة.

Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026

وقال توسك، في منشور على منصة «إكس» عقب الحادث، إن الشرطة تحقِّق في ملابسات الهجوم. كما أعرب الرئيس البولندي كارول ناوروكي عن تضامنه مع الضحايا والجرحى وعائلاتهم.

وكتب السفير الأميركي لدى بولندا، توم روز، على منصة «إكس»: «إننا نطّلع للتو على تفاصيل حادث إطلاق النار الجماعي المروّع في كراكوف، وهو هجوم وحشي وإجرامي عكّر صفو السلام في بولندا». وأضاف: «تقف أميركا إلى جانب بولندا في هذه اللحظة العصيبة، بينما تقف بولندا إلى جانب مواطنيها الأحبّاء في كراكوف».

مروحية في موقع إطلاق النار بوسط مدينة كراكوف البولندية (رويترز)

وتستقبل كراكوف نحو 15 مليون سائح سنوياً، يمرُّ معظمهم عبر ساحة السوق الرئيسية. وتُعدُّ ثاني أكبر مدينة في بولندا، وتبعد نحو 250 كيلومتراً عن العاصمة وارسو.