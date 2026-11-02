قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الاثنين)، إن الأنباء التي تشير إلى التخطيط لتحرك عسكري جديد ضد إيران تثير قلقاً بالغاً.
وتدعو روسيا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في المنطقة.
روسيا: المؤشرات على التخطيط لعمل عسكري جديد ضد إيران تثير قلقاً بالغاً
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الاثنين)، إن الأنباء التي تشير إلى التخطيط لتحرك عسكري جديد ضد إيران تثير قلقاً بالغاً.
وتدعو روسيا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في المنطقة.
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