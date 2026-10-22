محادثات روسية ــ أميركية لإنقاذ عملية السلام

حملت الزيارة التاسعة لمبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى روسيا، الأربعاء، جديداً على صعيد جهود دفع جهود التسوية السياسية للصراع في أوكرانيا. خصوصاً في إطار مساعي واشنطن لكسر جمود عملية السلام ومواجهة التصعيد الميداني الواسع المتبادل خلال الأشهر الأخيرة.

ومع أن الطرفين؛ الروسي والأميركي، لم يفصحا عن تفاصيل الأفكار التي طُرحت للنقاش خلف أبواب مغلقة، لكن ما تسرب من معطيات في الشق العلني من نقاشات الرئيس فلاديمير بوتين مع ويتكوف، حمل إشارات إلى تطور مهم في إطار الحديث عن «وثائق محددة» تم تسليمها إلى الكرملين لدراستها، تحدِّد أطراً للتسوية تمت مناقشتها في اليومين الماضيين مع الجانبين الأوروبي والأوكراني في أوسلو.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

ويحمل هذا جديداً لافتاً، خصوصاً أن زيارات ويتكوف السابقة كانت قد طرحت أفكاراً أميركية وأوراقاً للعمل لكنها لم تحدد إطاراً ملموساً يمكن الانطلاق بالنقاش حوله.

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، أن المحادثات التي أجراها الموفد الأميركي ستيف ويتكوف، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، في أوسلو كانت «إيجابية». وقال روبيو خلال زيارة للهند إن المحادثات «كانت إيجابية، لا شيء غير متوقع، لا شيء مفاجئاً، وسيكون بإمكانه الآن الذهاب إلى سانت بطرسبرغ حاملاً هذه الأفكار وتقاسمها مع الطرف الروسي» مضيفاً: «دعونا نرَ إن كان بإمكاننا إحراز بعض التقدم».

أما الجديد الثاني فقد تمثل في طرح ملف إيران والحرب الدائرة في منطقة الخليج على طاولة البحث خلال اللقاء الذي استمر لأكثر بقليل من ساعتين، مما أوحى بوجود تطور في الموقف الأميركي حيال احتمال أن تلعب روسيا دوراً للوساطة أو تقدم إسهاماً لبلورة اتفاق بين واشنطن وطهران.

ويتكوف نقل إلى بوتين «أفكاراً»

وأعلن ويتكوف أنه نقل، خلال اجتماعه بالرئيس الروسي في سان بطرسبرغ «أفكاراً» من أجل اتفاق سلام في أوكرانيا. وقال ويتكوف لبوتين، في تصريحات بثّها التلفزيون الرسمي الروسي: «أحضرنا بعض الأوراق. إنها في الواقع بعض الأفكار بشأن شكل من أشكال اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، ويمكنك الاطلاع عليها حين يتسنى لك ذلك». وأوضح ويتكوف، الذي التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أوسلو الثلاثاء، أنه حضر إلى روسيا على أمل بحث استئناف المحادثات الثلاثية. وأضاف أنّ مجرّد التطرق إلى «ما قد تكون عليه الخطوة المقبلة» سيكون في ذاته أمراً «مهماً».

ووصف ويتكوف المحادثات التي جرت في أوسلو بين ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة بأنها مثمرة، مؤكداً وجود أرضية خصبة لتحقيق وقف إطلاق النار. وأفاد بأنه قدَّم وثائق إلى روسيا توضح مقاربات محددة التسوية، داعياً الرئيس الروسي إلى دراستها من أجل استئناف الحوار بشأنها. وأعرب ويتكوف عن اعتقاده بوجود «إمكانية لإنهاء النزاع».

كما أعرب عن أمله في أن ينظر بوتين في استئناف المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا؛ لمناقشة المسائل الفنية. وتطرق بشكل موجز إلى الموقف الأوكراني على خلفية لقائه مع زيلينسكي، وقال إنه يجب على الجانب الأوكراني أن يدرك الفرص الاقتصادية التي قد تتاح لكييف بعد انتهاء النزاع.

بوتين يوافق على مباحثات ثلاثية

صرح مسؤول في الكرملين بأن الرئيس بوتين وافق، الأربعاء، على استئناف المباحثات الثلاثية مع واشنطن وكييف. وقال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للشؤون الخارجية، للصحافيين عقب الاجتماع مع ويتكوف، إن بوتين وافق «من حيث المبدأ» على استئناف المباحثات الثلاثية بعد 10 نوفمبر (تشرين الثاني). وأوضح أوشاكوف أن المحادثات الثلاثية ستركز على «إرساء نظام أمني لروسيا وأوكرانيا بعد انتهاء الصراع».

حضر اللقاء الذي جرى في قصر قسطنطين التاريخي في عاصمة الشمال سان بطرسبرغ، من الجانب الروسي كل :من يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية وهو المهندس الفعلي لسياسات الكرملين، وكيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة وهو عرّاب تطبيع العلاقات مع واشنطن ولديه علاقات وثيقة مع أركان الإدارة الأميركية. فيما غاب عنه وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي كان في زيارة لطهران في اليومين الماضيين، مما أعطى الحديث عن الملف الإيراني خلال اللقاء بعداً إضافياً مهماً. ومن الجانب الأميركي غاب المبعوث الرئاسي الثاني جاريد كوشنر عن اللقاء لإصابته بوعكة صحية، لكنه شارك المجتمعين بعض النقاشات عبر مداخلة هاتفية.

زيلينسكي معانقاً ويتكوف ومعهما رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الفنلندي (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يتوقع اطلاعه على المحادثات

وكان من الطبيعي أن يبدأ الحوار في الشق العلني باستفسار الرئيس الروسي عن نتائج جولات الحوار التي أجراها ويتكوف في أوسلو مع مفاوضين أوروبيين وأوكرانيين، فضلاً عن لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم تدهور علاقة الأخير مع الإدارة الأميركية أخيراً.

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أنّه يتوقع أن تُطلعه واشنطن على نتائج اجتماع المبعوث الأميركي مع الرئيس الروسي. ويأتي اللقاء بعدما شارك مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي في اجتماع ضمّ الرئيس الأوكراني وويتكوف، في أوسلو، الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي باولا بينيو: «كان الهدف الرئيسي استكشاف ما إذا كانت المقومات متوافرة للانتقال المحتمل إلى محادثات ثلاثية أو حتى متعددة الأطراف، بحضور أوكرانيا وروسيا، إلى الطاولة نفسها». وأضافت: «كانت القضايا الرئيسية التي تناولتها مناقشات الأمس هي الأراضي والأمن والازدهار بعد الحرب، ونتوقع إطلاعنا على نتائج المحادثات لدى عودة الوفد الأميركي من روسيا».

وأعرب بوتين، خلال اجتماعه مع ويتكوف، عن اهتمامه باستعادة التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأشار بوتين إلى أنه سعيد برؤية ويتكوف في روسيا. وأضاف بوتين أن «الرئيس ترمب ركز خلال محادثاتنا الأخيرة على ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا لوقف الخسائر البشرية».

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائهما في البيت الأبيض 28 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

من جانبه، قال ويتكوف إن «هناك أرضية وأسساً قائمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الصراع الأوكراني». وشكر ويتكوف الرئيس الروسي بوتين نيابةً عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قرار روسيا بشأن اتفاق الديزل. وأكد ويتكوف أن «هناك آفاقاً لتطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا».

وأعرب ويتكوف عن أمله في أن ينظر بوتين في إمكانية استئناف المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا لمناقشة المسائل الفنية. وأضاف ويتكوف أنه أحضر إلى سان بطرسبرغ وثائق تحدد مقاربات تسوية الصراع في أوكرانيا.

وبدا بوتين واضحاً في رهانه على الدور الأميركي، وقدم الشكر لإدارة الرئيس دونالد ترمب ولزوجته ميلانيا التي لعبت أدواراً لتسوية مسائل إنسانية في أوكرانيا. ولم يقتصر الرهان كما بدا على البعد السياسي وآفاق عملية التسوية في أوكرانيا، إذ تحدث بوتين بشكل مطول عن العلاقات الثنائية ورغبته في توسيع نطاق التعاون مع الولايات المتحدة، وبعد إشارة إلى اتفاق الديزل الذي أثار أخيراً جدلاً واسعاً وانتقدته أوروبا وأوكرانيا، تحدث الرئيس الروسي عن استعداد لتزويد الأسواق الأميركية بكميات كبيرة من الأسمدة ومواد أخرى تحتاج إليها واشنطن.

ويحمل هذا التأكيد إشارة مهمة على صعيد توجه إدارة ترمب لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا في قطاعات أخرى بعد قطاع الطاقة.

روسيا ترسل أول شحنة ديزل الخميس

نقلت ‌صحيفة «فيدوموستي» عن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، قوله إن موسكو سترسل، الخميس، أول ناقلة ديزل إلى ​الولايات المتحدة بعد التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورفعت روسيا في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الحظر الذي فرضته على صادراتها من الديزل، للتخفيف من وطأة نقص لديها بسبب هجمات أوكرانية بطائرات مسيَّرة على مصافي تكرير، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع ترمب لتزويد الأسواق ‌العالمية بالديزل. ونقلت تقارير ‌نشرتها وسائل إعلامية عن ​نوفاك ‌قوله، ⁠الأربعاء، ​إن ناقلة ⁠ستحمل 40 ألف طن من الوقود، وإن الإجراءات الورقية المتعلقة بالخطوة تقترب من نهايتها. ولم يذكر اسم ميناء تسليم الشحنة.

وذكر بوتين أيضاً: «نستعد حالياً لشحنات عدة سفن... الناقلات. ستغادر واحدة تلو الأخرى. ​ويجب توفير الشق ​المالي». وذكر أن روسيا ستكون قادرة أيضاً على توريد أسمدة «بكميات كبيرة» إلى السوق الأميركية.

وجاء ربط الرئيس الروسي غير المباشر بين الأزمة حول أوكرانيا والوضع حول إيران ليضيف أهمية خاصة للقاء. وقال بوتين إن بلاده مستعدة للمساعدة في حلّ النزاع في الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس الروسي أنه مهتم بتقييم الولايات المتحدة للوضع في الشرق الأوسط.

وأوضح قائلاً: «كما تعلمون، تربطنا علاقة خاصة قائمة على الثقة مع إيران، لأنها بُنيت على مدى عقود. وإذا كان بإمكاننا فعل أي شيء لحل هذه الأزمة، فسيسعدنا فعل ذلك».

وأكد بوتين أنه يتطلع لمناقشة إمكانية عقد اجتماع مع ترمب في الصين على هامش قمة «آبيك» الشهر المقبل.

ترمب يصافح بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك في ألاسكا 15 أغسطس 2025 (أ.ب)

الإفراج عن ستيفن هوبارد

وشكر ستيف ويتكوف، نيابةً عن ترمب، بوتين على قراره بشأن قرار الإفراج عن أميركي أُدين بالقتال إلى جانب أوكرانيا. وكانت روسيا قد أفرجت، مع وصول ويتكوف، عن الأميركي ستيفن هوبارد، المدان بالعمل مرتزقاً. وأفاد بوتين بأنه موجود في مطار بولكوفو استعداداً لترحيله. وقد حُكم على هوبارد، البالغ من العمر 72 عاماً، بالسجن ست سنوات وعشرة أشهر بتهمة العمل مرتزقاً. وحسب المحققين، انضم هوبارد في 2022 إلى قوات الدفاع عن إيزيوم في منطقة خاركيف، وشارك في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الأميركي ستيفن هوبارد الذي ألقت القوات الروسية القبض عليه في أوكرانيا قبل عام، بات في طريقه للعودة وأن أي «مبادلة» لم تحصل مع موسكو لتأمين إطلاق سراحه. وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» أن «ستيفن في طريقه للعودة وسيكون قريباً إلى جانب عائلته. الولايات المتحدة، احتراماً للرئيس ترمب، لم تُضطر لتقديم شيء في المقابل، وهو وضع غير مسبوق بالنسبة إلى روسيا. لم تكن هناك أي ضرورة للقيام بمبادلة لإطلاق سراحه».

في اليوم السابق، كان ويتكوف وكوشنر قد أجريا محادثات في أوسلو مع زيلينسكي، بالإضافة إلى قادة النرويج وفنلندا. وأفاد موقع «أكسيوس» بأن كوشنر نقل إلى أوكرانيا مطالبة الرئيس ترمب بوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية.

من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني ونظيره الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)

وعقب المشاورات، أعلن الجانب الأميركي إحراز تقدم في عدة جوانب أمنية واقتصادية، وقال إن المبعوث الخاص يعتزم عرضها على القيادة الروسية.

ووفقاً لـ«أكسيوس»، نقلاً عن مصدر في واشنطن، فقد اتفقت الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا على مواقف محددة بشأن الخطوات اللاحقة لحل النزاع والتواصل مع موسكو.

وفي إشارة إلى أن مهمة ويتكوف في سان بطرسبرغ قد تكون حاسمة لجهة دفع عملية السلام وتطوير الحارات مع الجانبين الأوروبي والأوكراني، قال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، إن ويتكوف سيعود إلى أوسلو بعد محادثاته مع بوتين مباشرةً. وأفاد لهيئة الإذاعة النرويجية (NRK): «أعتقد أننا سنعقد اجتماعاً آخر في المطار. نتوقع بعض الردود».

على صعيد آخر، أعرب زيلينسكي عن قلقه إزاء احتمال عقد اجتماع بين قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا من دون إشراك بلاده. وكان الحديث عن هذا اللقاء قد تلقى دفعة قوية بعد إعلان الكرملين استعداد بوتين للمشاركة في قمة ثلاثية على هامش قمة «آبيك» وتبع ذلك إعلان ترمب أنه يتطلع للمشاركة في هذا اللقاء.

وقال زيلينسكي الأربعاء، في مقابلة صحافية: «أودّ أن أفهم ما يُناقَش لتجنّب مزيد من المفاجآت. المسألة ليست فقط ما إذا كانوا سيجتمعون معنا أم من دوننا... ولكن إذا كانت أوكرانيا مطروحة على جدول الأعمال، فنحن نرغب في التشاور معنا». وأضاف زيلينسكي أنه لا يعلم ما الذي يمكن أن يُطرَح للنقاش خلال القمة الروسية - الأميركية - الصينية المحتملة حول الوضع في أوكرانيا.

روبيو: أوكرانيا «لم تكن لتبقى» لولا الدعم الأميركي

دافع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عن الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترمب لأوكرانيا، مؤكداً أن هذه الدولة «لم تكن لتبقى» لولا الدعم الأميركي. وقال روبيو، للصحافيين، الأربعاء، خلال زيارة إلى الهند: «لولا المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة، بما في ذلك في عهد إدارة ترمب، لما كانت هناك أوكرانيا اليوم». وأضاف روبيو أن «أوكرانيا لم تكن لتبقى دولة ذات سيادة».

وجاءت تصريحات روبيو رداً على أسئلة بشأن تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أفاد بأن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس» أمر مؤخراً بإبطاء عمل نظام «ستارلينك» للأقمار الاصطناعية، الذي يساعد أوكرانيا على التصدي للهجمات الجوية الروسية الفتاكة. وذكر التقرير، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وآخرين لم يكشف عن هوياتهم، أن ماسك ناقش قرار إبطاء عمل نظام «ستارلينك» مع ​​الرئيس دونالد ترمب بعدما أصبح هذا الإجراء معروفاً علناً. وأوضح روبيو أنه لا يعلم أن الرئيس كان على علم مسبق بالقرار، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، لا تستطيع، في جميع الأحوال، التحكم في كيفية تصرف شركة خاصة بشأن منتجاتها. وقال روبيو، رداً على أسئلة بشأن تقرير الصحيفة، «ليس صحيحاً أننا كنا على علم مسبق بالأمر أو أننا وجهنا باتخاذ هذا الإجراء بأي شكل من الأشكال».