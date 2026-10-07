قتيلان جراء موجة جديدة من الهجمات الروسية على كييف

لقي شخصان حتفهما في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأربعاء في أحدث الهجمات شبه اليومية التي تشنها روسيا على مدار الساعة ضد جارتها، في العام الخامس من الحرب، والتي تسببت أيضاً في أضرار بمبانٍ ومستودعات في المدينة.

عنصران من الشرطة يعملان في موقع على الجسر الشمالي في كييف بعد استهدافه بغارة جوية روسية الأحد (رويترز)

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف عبر «تلغرام» إن جثتي القتيلين عثر عليهما إثر اندلاع حريق في تعاونية لمرأب سيارات جراء الغارة الجوية. وأفاد شاهد من «رويترز» بسماع دوي انفجارات في المدينة.

وذكر مسؤولون إقليميون عبر «تلغرام» أن غارات جوية منفصلة على مدينة دنيبرو، الواقعة جنوب شرق البلاد ألحقت أضراراً بمنشأة صناعية، وبالبنية التحتية للنقل في زابوريجيا، وبعدد من المباني السكنية في كريمنتشوك.