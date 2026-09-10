ماكرون لتعزيز دور أوروبا في الفضاء

حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أوروبا على أن تصبح ضمن «الجهات الفاعلة» عالمياً في الفضاء، لإطلاق رحلات مأهولة وتعزيز قدراتها في مجال الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ماكرون خلال القمة الدولية للفضاء المنعقدة في باريس: «ينبغي لأوروبا أن تكون من الجهات الفاعلة الأولى عالمياً، خصوصاً في مجال الاتصالات والذكاء الاصطناعي»، في ظل السباق المحموم إلى استكشاف الفضاء، خصوصاً مع الولايات المتحدة والصين.

ودفع انسحاب الولايات المتحدة من بعض البرامج المشتركة مع أوروبا بالأوروبيين إلى التساؤل عن مدى اعتمادهم على واشنطن، وإعادة النظر في دورهم الخاص في استكشاف الفضاء.

وقد عادت مسألة تطوير قدرات الرحلات الفضائية المأهولة لتتصدر الأولويات.

وشدّد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن «تحلّق أوروبا بطواقمها»، وأن تبلور طموحها في مجال الرحلات المأهولة.

وذكر الرحلة الفضائية التي ستنقل 3 رواد فضاء أوروبيين، بينهم الفرنسي توما بيسكيه، إلى محطة الفضاء الدولية سنة 2027، بالتعاون مع شركة «فاست» الأميركية، ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

ودعا مشغّلي شبكات الاتصال والأقمار الاصطناعية والصناعيين إلى «تشكيل تحالف أوروبي... قادر على أن يوفّر بحلول 2030» اتصالاً مباشراً بين الأقمار الاصطناعية والهواتف الخلوية من دون العبور بهوائيات أرضية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي خطاباً في القمة الدولية للفضاء بالقصر الكبير في باريس 10 سبتمبر 2026 (أ.ب)

تشديد على شبكة الجيل الخامس

وشدّد على ضرورة أن يتحلّى الأوروبيون «في غضون 10 سنوات» بنوعية «اتصالات مماثلة لشبكة الجيل الخامس»، مؤكّداً أنها «مسألة سيادة وفرصة اقتصادية».

وأدلى ماكرون بهذه التصريحات في إطار قمة الفضاء الدولية التي انطلقت الأربعاء وتستمر فعالياتها يومين في قصر «غرابن باليه» (Grand Palais). وقد وُجّهت الدعوة لممثلي 120 دولة لحضورها، مع استثناءات بارزة شملت روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وتشهد سوق الصناعات الفضائية ازدهاراً متسارعاً، في ظل اشتداد المنافسة بين لاعبين مختلفين حول العالم.

وشدّد الرئيس الفرنسي على ضرورة «التفضيل الأوروبي»، مؤكّدا أن هذا المفهوم ليس «إهانة أو سلوكاً حمائياً بل مجرّد رفض للسذاجة».

ودعا إلى «حوكمة متشاركة» للفضاء مع ضوابط ناظمة، موضحاً «رغم معاهدة 1967، يبقى الفضاء الخارجي أكبر منفعة عامة لا تخضع لضوابط على قدر الرهانات» التي تنطوي عليها.