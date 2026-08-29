التدريب العسكري في صميم التعليم الروسي مع انطلاق العام الدراسي الجديد

سيكتشف الطلاب الذين يعودون إلى المدارس الروسية الأسبوع المقبل تغييراً طرأ على مقررات التربية المدنية التي تضع التدريب العسكري في قلب الدروس، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وتشمل الفصول الإلزامية للطلاب، في سن المراهقة، تعلم الأنواع الرئيسية للأسلحة، وكذلك الإسعافات الأولية الميدانية والانضباط العسكري العام، حسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وفي حين أن بعض المهارات جرى تعلمها في السابق داخل وحدات محدودة بالمدارس الثانوية، توسع النسخة الجديدة نطاق هذا التدريب ليشمل الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً.

وسوف يستلزم المقرر المعدل، الذي جاء بناء على توجيهات من وزارة التعليم، أن تركز نصف الفصول الأسبوعية على مقرر «أسس أمن الوطن والدفاع عنه» على التدريب العسكري الأساسي.

ويأتي ذلك في إطار عسكرة متزايدة للمدارس الروسية يرجى منها تشكيل الجيل المقبل من المجندين العسكريين فيما يواصل الكرملين الحرب في أوكرانيا وهي في عامها الخامس الآن.

ويساعد التعديل التعليمي في خلق سيل من المجندين المحتملين من الفصول الدراسية إلى صفوف الجيش.

وتسعى روسيا إلى تجنيد نحو 400 ألف مجند جديد سنوياً للحرب التي أسفرت بالفعل، حسب تقديرات غربية، عن أكثر من 1.5 مليون قتيل ومصاب في الجيش.