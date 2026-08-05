طائرة تصطدم بـ«جسم مجهول» فوق ألمانيا وتتمكن من الهبوط بأمان

اصطدمت طائرة بـ«جسم مجهول» في الجو قرب مطار مدينة لايبزيغ، حيث عثرت الشرطة على مسيّرة على الأرض، قبل أن تتمكن من الهبوط بأمان في مطار آخر، بحسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية الأربعاء.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحافي «كان من المقرر أن تهبط الطائرة في لايبزيغ، لكن توجب عليها التخلي عن ذلك» والابتعاد مجدداً. وأثناء قيامها بذلك «اصطدمت... بجسم مشبوه»، قبل أن تحط في نهاية المطاف في مدينة هانوفر على بعد نحو 200 كيلومتر من لايبزيغ.

وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق بتوقف الملاحة الجوية في مطار لايبزيغ/هاله بشرق ألمانيا مساء الثلاثاء واضطرابها بشكل جزئي صباح الأربعاء، بعد رصد جسم طائر مجهول واكتشاف جسم آخر على المدرج، عقب حادث أمني وقع خلال الليل أدى إلى تعطيل العمليات مؤقتاً.

وقال متحدث باسم الشرطة إن مدرج المطار الجنوبي، الذي يُعدّ مركزاً رئيسياً لمجموعة «دي إتش إل» للخدمات اللوجستية، ظل مغلقاً، في حين كان متخصصون يفحصون الجسم باستخدام تقنيات التخلص من المتفجرات.

كما تحقق السلطات في تقارير تفيد بوجود جسم طائر مجهول الهوية قد تكون له صلة بالحادث، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف المتحدث أن عدة طائرات، بما في ذلك رحلة ركاب، تم تحويل مسارها خلال الليل، لكن العمليات عادت إلى طبيعتها في الصباح.

وتتخذ المطارات الألمانية إجراءات استنفار قصوى بعد سلسلة من عمليات التحليق غير المصرح بها لطائرات مسيّرة فوق مواقع تضم منشآت عسكرية ومحطات طاقة وموانئ بحرية وشركات لوجستية.

وحذرت الشرطة الاتحادية الألمانية من أن عمليات التحليق هذه ربما تكون من تدبير عملاء لروسيا. ونفت موسكو أي تورط في هذه الحوادث.