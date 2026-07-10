مقتل 11 شخصاً في حرائق غابات جنوب إسبانيا

قضى 11 شخصاً على الأقل في حريق غابات اندلع، في وقت متأخر الخميس، بالقرب من ألميريا في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم، مع احتمال أن يكونوا أجانب.

وقال المسؤول المُكلف بحالات الطوارئ، أنطونيو سانز، في مقطع فيديو نشر، الجمعة، عبر منصة «إكس»: «لدينا في الوقت الراهن تأكيد بمقتل 11 شخصاً في الحريق. لا كلمات يمكن أن تعبّر عن هذا الألم».

وكان تقرير أولي للحكومة الإقليمية قد أشار إلى مقتل 12 شخصاً، فيما أكد سانز «مواصلة البحث عن ضحايا»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح أن هناك 8 جرحى، 4 منهم إصاباتهم خطرة، جراء الحريق الذي أتى حتى الآن على نحو 3150 هكتاراً.

حريق غابات اندلع بالقرب من ألميريا في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا (رويترز)

وقال رئيس حكومة إقليم الأندلس، خوان مانويل مورينو بونيلا، في حديث إلى إذاعة «كادينا كوبي»: «حتى الآن، لا يزال 19 شخصاً على الأقل مفقودين»، مشيراً إلى أن عدد القتلى قد يرتفع مجدداً إلى 12، مع العلم بأن هذا الرقم لم يتم تأكيده بعد.

Analizamos la última hora del #IFLosGallardos en el Puesto de Mando Avanzado.Son 30 aeronaves y centenares los efectivos que están luchando contra el fuego. Mi gratitud a todos los equipos por su máxima entrega, unidad y colaboración.Ánimo y mucha fuerza. pic.twitter.com/s7RDxHKCbA — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 10, 2026

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على منصة «إكس»، عن «حزن عميق وألم بالغ إزاء العواقب الوخيمة للحريق»، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا.

وآوت السلطات نحو 50 شخصاً في مركز ثقافي، كما جرى إغلاق عدة طرق. وأفاد شهود عيان للسلطات بأن سقوط خط كهرباء ربما يكون قد تسبب في اشتعال الغطاء النباتي الجاف قبل أن ينتشر بسرعة في الغابات المحيطة، لكن لم يتم تأكيد السبب بعد.

Acabo de conversar con el presidente de la Junta de Andalucía, @JuanMa_Moreno. Trabajamos desde el primer momento con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a esta tragedia.Todos los medios materiales y humanos del Gobierno de España están ya... — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 10, 2026

وانضمت وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية، التي تُستدعى في حالات الطوارئ الكبرى، إلى جهود مكافحة الحريق.

ويأتي الحريق في وقت تعاني فيه إسبانيا موجة حر؛ حيث أدَّت درجات الحرارة المرتفعة إلى إطلاق تحذيرات، بعضها خاص بمناطق في الأندلس خلال الأيام الأخيرة.

وشهدت إسبانيا موجات حر متكررة في السنوات الأخيرة تجاوزت فيها درجات الحرارة أحياناً 40 درجة مئوية، ما يوجد ظروفاً مواتية لاندلاع حرائق غابات ضخمة.

ووفقاً لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، احترقت مساحات تزيد على 393 ألف هكتار في إسبانيا عام 2025، ما يجعله العام الأسوأ من حيث حرائق الغابات في تاريخ البلاد الحديث.