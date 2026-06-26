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العالم أوروبا

روسيا تعلن إسقاط 660 مسيّرة أوكرانية في أكبر موجة هجمات ليلية

امرأة تسير في حديقة بينما يتصاعد الدخان في الخلفية في أعقاب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في موسكو (إ.ب.أ)
امرأة تسير في حديقة بينما يتصاعد الدخان في الخلفية في أعقاب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في موسكو (إ.ب.أ)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

روسيا تعلن إسقاط 660 مسيّرة أوكرانية في أكبر موجة هجمات ليلية

امرأة تسير في حديقة بينما يتصاعد الدخان في الخلفية في أعقاب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في موسكو (إ.ب.أ)
امرأة تسير في حديقة بينما يتصاعد الدخان في الخلفية في أعقاب هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في موسكو (إ.ب.أ)

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 660 مسيّرة أوكرانية، ليل الخميس الجمعة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، في أعلى مجموع لعمليات من هذا القبيل، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتم إسقاط المسيّرات في أجواء حوالي عشر مناطق روسية، من بينها موسكو، فضلاً عن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا وفوق البحر الأسود وبحر آزوف، حسب الوزارة.

وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين باعتراض 47 مسيّرة على الأقلّ كانت متّجهة إلى العاصمة.

وكتب في منشور على «تلغرام»، أن «خبراء خدمات الإسعاف يعملون في المواقع التي سقط فيها حطام»، من دون الإبلاغ عن ضحايا أو أضرار.

وتعرّضت منطقة تولا، على بعد نحو 180 كيلومتراً من موسكو، لهجوم «واسع» بالمسيّرات، بحسب الحاكم المحلي ديميتري ميلاييف.

وقال ميلاييف عبر «تلغرام» إن «منزلاً خاصاً تعرّض لأضرار في بلدة في منطقة شيتشيكينو، ما أسفر عن إصابة امرأة».

وكثّفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة ضرباتها بالمسيّرات طويلة المدى على روسيا، مستهدفة خصوصاً منشآت طاقة، في مسعى إلى حرمان الكرملين من مصدر عائدات حيوي لتمويل آلته الحربية.

والأسبوع الماضي، تسبّب هجوم أوكراني بحريق كبير في محطّة تكرير في جنوب شرق موسكو.

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العالم أوروبا

روسيا تعلن إسقاط 28 مسيّرة كانت متّجهة نحو موسكو

منشأة لإنتاج مسيرات بعيدة المدى من طراز «FP-1» في موقع غير مُعلن في أوكرانيا (رويترز)
منشأة لإنتاج مسيرات بعيدة المدى من طراز «FP-1» في موقع غير مُعلن في أوكرانيا (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
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  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

روسيا تعلن إسقاط 28 مسيّرة كانت متّجهة نحو موسكو

منشأة لإنتاج مسيرات بعيدة المدى من طراز «FP-1» في موقع غير مُعلن في أوكرانيا (رويترز)
منشأة لإنتاج مسيرات بعيدة المدى من طراز «FP-1» في موقع غير مُعلن في أوكرانيا (رويترز)

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أنه تم إسقاط 28 مسيّرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا ليل الخميس الجمعة.

وكتب سوبيانين على «تلغرام» «يعمل متخصصون من جهاز الطوارئ في المواقع التي سقط الحطام فيها».

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة البعيدة المدى ضد روسيا، ولا سيما ضد البنى التحتية للطاقة، بهدف حرمان الكرملين من مصدر دخل حيوي لتمويل مجهوده الحربي.

وكان هجوم أوكراني تسبب الأسبوع الماضي في اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط في جنوب شرق موسكو.

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حرب روسيا وأوكرانيا روسيا أوكرانيا
العالم أوروبا

30 مليون جنيه استرليني دفعها الملك تشارلز كضرائب شخصية منذ 2022

ملك بريطانيا تشارلز الثالث أثناء إلقائه خطاباً خلال افتتاح البرلمان في 13 مايو 2026 (ا.ف.ب)
ملك بريطانيا تشارلز الثالث أثناء إلقائه خطاباً خلال افتتاح البرلمان في 13 مايو 2026 (ا.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

30 مليون جنيه استرليني دفعها الملك تشارلز كضرائب شخصية منذ 2022

ملك بريطانيا تشارلز الثالث أثناء إلقائه خطاباً خلال افتتاح البرلمان في 13 مايو 2026 (ا.ف.ب)
ملك بريطانيا تشارلز الثالث أثناء إلقائه خطاباً خلال افتتاح البرلمان في 13 مايو 2026 (ا.ف.ب)

أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث دفع أكثر من 30 مليون جنيه استرليني (39,6 مليون دولار) كضرائب شخصية منذ توليه العرش في سبتمبر (أيلول) 2022، في خطوة غير مسبوقة لعاهل بريطاني في سدة الحكم.

وأفاد القصر بأن «مجموع الضرائب التي سددها جلالة الملك منذ توليه العرش يتجاوز 30 مليون جنيه استرليني»، مضيفا أن الإفصاح عن الإقرارات الضريبية للملك يأتي «في إطار التزام البلاط الملكي الشفافية" في ظل تزايد التدقيق العام على شؤونه المالية.

كما كشف الأمير وليام، الابن الأكبر لتشارلز ووريثه، عن بياناته الضريبية الشخصية للمرة الأولى، وقد سدد ضرائب تجاوز مجموعها 20 مليون جنيه استرليني منذ توليه لقب أمير ويلز عقب اعتلاء والده العرش.

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بريطانيا
العالم أوروبا

زيلينسكي يوافق على حملة مدتها 40 يوماً «للضغط» على روسيا لإنهاء الحرب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)
  • كييف: «الشرق الأوسط»
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  • كييف: «الشرق الأوسط»
TT

زيلينسكي يوافق على حملة مدتها 40 يوماً «للضغط» على روسيا لإنهاء الحرب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم ​الخميس، إنه وافق على شن حملة مدتها 40 يوماً «للضغط» على روسيا من أجل ‌إنهاء الحرب ‌ضد ​كييف، ‌وذلك بعد ​التشاور مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني بشأن الضربات الموجهة ضد أهداف روسية.

وكتب زيلينسكي، على تطبيق «تلغرام»: «وافقت على ‌عملية ‌مدتها 40 ​يوماً ينفذها ‌جهاز الأمن للتأثير ‌على الدولة المعتدية من أجل الضغط لإنهاء الحرب»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتشن أوكرانيا منذ ‌أشهر موجات من الضربات المتوسطة المدى والطويلة المدى على أهداف في روسيا أو في المناطق التي تسيطر عليها روسيا، وتركز بشكل أساسي على قطاع النفط.

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