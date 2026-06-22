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العالم أوروبا

رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يعلن استقالته

رئيس الوزراء كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء كير ستارمر (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يعلن استقالته

رئيس الوزراء كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء كير ستارمر (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته اليوم (الاثنين) بعد أقل من عامين في منصبه، في ولاية اتسمت بانتكاسات سياسية وبشعبية متدنية جداً.

وقال ستارمر في كلمة أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت إن «كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولاً. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال».

وأضاف ستارمر أن عملية اختيار زعيم جديد لحزب العمال ستنطلق في يوليو (تموز)، وأنه سيبقى رئيساً للوزراء إلى أن يتم اختيار خلفه، على أن يتولى الأخير منصبه في سبتمبر (أيلول).

وقاد ستارمر حزب «العمال» إلى فوز ساحق في الانتخابات عام 2024، لكن شعبيته انهارت بعد سلسلة من الفضائح والتقلبات السياسية التي أعطت كثيراً من الناخبين انطباعاً عاماً بأنَّه غير قادر على تحقيق التحسُّن الذي وعد به في مستويات معيشتهم.

* الضغوط تتصاعد

منذ أشهر تصاعد التهديد الذي يواجه ستارمر، والذي كان يتنامى منذ أشهر، بشكل حاد يوم الجمعة عندما حقق آندي بيرنام، رئيس بلدية مانشستر الكبرى، فوزا حاسما في انتخابات برلمانية أعادته إلى وستمنستر، متغلبا على مرشح من حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج، الذي تصدر استطلاعات الرأي الوطنية لأكثر من عام. وأعطى هذا الفوز دفعة أمل لنواب حزب العمال بأن بيرنام، وهو سياسي مخضرم معروف بمهاراته في التواصل، قادر على تغيير مسار حزب فقد دعما خلال قيادة ستارمر الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها لأي زعيم بريطاني. لكن التغيير المتوقع على نطاق واسع في القيادة لا يخلو من مخاطر.

فباستثناء تأكيده الحاجة إلى تغيير جذري وخفض تكاليف المعيشة، لم يوضح بيرنام بعد موقفه من قضايا السياسة الخارجية والاقتصاد والدفاع. ومثله مثل ستارمر، قد يجد نفسه أمام هامش مناورة محدود، في ظل ضغوط مستثمري أسواق السندات الرافضين لأي زيادات في أسعار الاقتراض وفي مواجهة ناخبين غاضبين يرون أن البلاد لا تسير بالشكل المطلوب.

ولدى بريطانيا بالفعل أعلى تكاليف اقتراض بين دول مجموعة السبع الثرية، نتيجة ارتفاع ديونها ومدفوعات الفائدة وسنوات من النمو الاقتصادي الضعيف وصعوبة خفض الإنفاق والحاجة إلى زيادة الاستثمار في مجالات مثل الدفاع.

وانقسم المستثمرون الذين تحدثت إليهم رويترز بشأن ما إذا كان بيرنام، الذي قال في سبتمبر أيلول الماضي إن بريطانيا يجب أن تتجاوز "حالة الارتهان لأسواق السندات" سيراعي الحاجة إلى طمأنة الأسواق.

وبيرنام، في حال خلافته ستارمر، فسيصبح سابع رئيس وزراء لبريطانيا منذ تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل عشر سنوات.

ويعكس هذا المعدل في تغيير القيادة، وهو الأعلى في بريطانيا منذ نحو قرنين، صعوبة الحفاظ على دعم ناخبين غاضبين من الإخفاقات المتكررة في تحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة والتصدي للهجرة غير الشرعية.

أعلى معدل لتغيير رؤساء الوزراء في بريطانيا

ومع استقالة ستارمر، فإنَّ بريطانيا ستعيِّن رئيس وزرائها السابع في غضون ما يزيد قليلاً على عقد واحد، وهو أعلى معدل لتغيير الرؤساء في نحو قرنين، مما يعكس الغضب من إخفاق الحكومات المتعاقبة في تحسين الخدمات العامة ومعالجة قضايا مثل الهجرة غير الشرعية.

ووفقاً لإحصاء أجرته وكالة «رويترز» للأنباء، أعلن أكثر من 100 نائب منتخب في حزب ستارمر، أي نحو رُبع مجموع نواب حزب «العمال» في مجلس العموم، علناً أنَّهم يريدونه أن يستقيل أو يضع إطاراً زمنياً لرحيله.

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العالم أوروبا

أوكرانيا: حريق وقتيل مصري في سفينة بالبحر الأسود جرَّاء هجوم روسي

سفينة شحن بضائع ترفع علم بنما في منطقة أوديسا الأوكرانية (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن بضائع ترفع علم بنما في منطقة أوديسا الأوكرانية (أرشيفية - رويترز)
  • كييف: «الشرق الأوسط»
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  • كييف: «الشرق الأوسط»
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أوكرانيا: حريق وقتيل مصري في سفينة بالبحر الأسود جرَّاء هجوم روسي

سفينة شحن بضائع ترفع علم بنما في منطقة أوديسا الأوكرانية (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن بضائع ترفع علم بنما في منطقة أوديسا الأوكرانية (أرشيفية - رويترز)

قُتل شخص واحد على الأقل إثر اشتعال النيران في سفينة شحن في البحر الأسود جرَّاء هجوم بطائرة مسيَّرة روسية، على ما أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا اليوم (الاثنين)، بينما أفادت البحرية الأوكرانية بتسجيل «خسائر عدة» إثر الهجوم.

وكتب كوليبا عبر «تلغرام»: «تسببت ضربة بطائرة مسيَّرة باشتعال النيران في سفينة ترفع علم بنما. وقُتل أحد أفراد الطاقم، وهو طاهٍ مصري يبلغ 58 عاماً»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت البحرية الأوكرانية قد ذكرت في منشور على تطبيق «تلغرام» أن هجوماً بطائرة مسيَّرة روسية استهدف سفينة تركية لشحن البضائع الجافة تحمل اسم فيكتريس وترفع علم بنما، مما تسبب في اندلاع حريق كبير على متنها.

وأشار المنشور إلى وقوع إصابات بين أفراد الطاقم التسعة، وهم من مواطني مصر وتركيا والهند، مضيفاً أنه تم إنقاذ الجميع.

ولم يقدم المنشور تفاصيل عن الإصابات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي السياق، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين جرَّاء غارات روسية استهدفت منطقتي زابوروجيا وأوديسا، وقال رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة إيفان فيدوروف، في رسالة عبر «تلغرام»: «أُصيب ثلاثة أشخاص، ولا تزال امرأة أخرى محاصرة داخل منزل اشتعلت فيه النيران إثر هجوم شنّه العدو في زابوروجيا (جنوب شرق البلاد)». وأضاف في رسالة لاحقة: «للأسف، تم تأكيد وفاة المرأة التي كانت داخل المنزل»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أوديسا (جنوب البلاد)، أفاد رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة، أوليغ كيبر، بمقتل شخص جرَّاء هجوم بصاروخ باليستي من طراز «إسكندر» مساء الأحد على موقع زراعي.

وتشنّ روسيا غارات على أوكرانيا بشكل يومي منذ بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022، بينما كثّفت كييف حديثاً هجماتها على الأراضي الروسية.

وأُغلقت مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة الاثنين بعد اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيَّرة، بينما أفادت السلطات المحلية بإسقاط نحو 60 منها.

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حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا روسيا تركيا مصر
العالم أوروبا

إغلاق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد تدمير نحو 60 طائرة مسيرة

مسيرة أوكرانية (رويترز)
مسيرة أوكرانية (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
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  • موسكو: «الشرق الأوسط»
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إغلاق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد تدمير نحو 60 طائرة مسيرة

مسيرة أوكرانية (رويترز)
مسيرة أوكرانية (رويترز)

أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة، صباح اليوم (الاثنين)، بعد اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيرة.

وصرح رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر تطبيق «تليغرام»، بأنه تم تدمير 59 طائرة مسيّرة.

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حرب روسيا وأوكرانيا أوكرانيا روسيا
العالم أوروبا

ستارمر يقترب من حسم مستقبله

Trump and Starmer on the sidelines of the G7 summit in Evian, eastern France, on June 16 (AFP)
Trump and Starmer on the sidelines of the G7 summit in Evian, eastern France, on June 16 (AFP)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ستارمر يقترب من حسم مستقبله

Trump and Starmer on the sidelines of the G7 summit in Evian, eastern France, on June 16 (AFP)
Trump and Starmer on the sidelines of the G7 summit in Evian, eastern France, on June 16 (AFP)

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، البريطانيين، أمس، بمنشور حول مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر، في خطوة عدّها كثيرون خرقاً للأعراف الدبلوماسية مع «الحليف الأقرب».

وقال ترمب، على منصته «تروث سوشيال»: «سيستقيل كير ستارمر من منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة. لقد فشل بشدة في مسألتين بالغتي الأهمية: الهجرة والطاقة - افتحوا نفط بحر الشمال!».

ورغم أن ستارمر تعهّد علناً البقاء في منصبه، فإن الضغوط تزداد عليه، مع اقتناع عدد متزايد من زملائه في حزب «العمال» بأن وقته في رئاسة الحكومة قد انتهى.

وتزداد التوقعات بأنه قد يعلن جدولاً زمنياً لاستقالته في وقت مبكر اليوم، بالتزامن مع تأدية خليفته المحتمل آندي بورنهام اليمين نائباً في مجلس العموم.

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