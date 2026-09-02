روبيو يعلن عن جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن جولة جديدة من المحادثات ستُجرى في فنزويلا بين الحكومة الموقتة والمعارضة في غضون عشرة أيام، مشيدا في الوقت ذاته بمزايا الاتفاق النفطي المُبرم مع كراكاس.

وصرح روبيو عبر شبكة «فوكس نيوز»، بأن «المرحلة المقبلة من محادثات المرحلة الانتقالية هذه التي نسهّلها، ستُعقد في غضون عشرة أيام تقريبا».

وعقدت السلطة المتمثلة في الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز والمعارضة الفنزويلية، في أغسطس (آب)، الجولة الأولى من الحوار الرامي إلى تحقيق انتقال سياسي.

وبدأ هذا الحوار الذي سعت إليه واشنطن، بعد سبعة أشهر من اعتقال الجيش الأميركي نيكولاس مادورو الذي حكم البلاد أكثر من ربع قرن.

وفي معرض حديثه عن الانتقال السياسي، أوضح روبيو أنه «لن يستغرق وقتا طويلا بقدر ما استغرقه في أوروبا الشرقية، إلا أن تلك المنطقة احتاجت إلى ما بين أربع وخمس سنوات لإنجاز عملية الانتقال السياسي بنجاح».

وتابع «يمكننا تحقيق ذلك هنا بسرعة أكبر بكثير، ونحن نعمل على ذلك بكل جهدنا» لكنه أكد أن «الانتخابات الديموقراطية لا تقتصر على مجرد إجراء عملية الاقتراع».

ومتحدثا عن الاتفاق النفطي الذي أبرم بين كراكاس وواشنطن، أشار إلى أنه ينطوي على «بعض المزايا على المدى القصير، لكنه يضمن أيضا أن تكون الولايات المتحدة، وليس الصين أو روسيا أو إيران، هي التي تشغل موقعا استراتيجيا إزاء أكبر منتج للنفط» في القارة الأميركية.