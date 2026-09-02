محكمة برازيلية تضع معايير للتزييف بالذكاء الاصطناعي بقضية مرتبطة ببولسونارو

وضعت المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل معايير جديدة لما تعتبره تزييفاً عميقاً مولَّداً بالذكاء الاصطناعي في الإعلانات السياسية، في خطوة تهدف إلى الحد من التضليل والتلاعب قبيل انتخابات أكتوبر (تشرين الأول)، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأصدرت المحكمة الحكم، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، في قضية تتعلق بمرشح المعارضة السيناتور فلافيو بولسونارو، الذي استخدم هذه التقنية في مؤتمر حزبه لعرض صور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي لوالده المسجون، الرئيس الأسبق جايير بولسونارو، وهو يؤيد حملته ضد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكان جايير بولسونارو قد حُكم عليه، في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالسجن لمدة 27 عاماً، بتهمة قيادة محاولة انقلاب.

وفي مؤتمر حزب الليبراليين بساو باولو، في يوليو (تموز)، ظهرت نسخة مولدة بالذكاء الاصطناعي للرئيس الأسبق وهي تحث الحاضرين على الانفتاح على دعم ابنه وترشحه للرئاسة.

وفي قرارها الصادر أمس (الثلاثاء)، صوتت محكمة الانتخابات بأغلبية 4 أصوات مقابل 3 بعدم معاقبة السيناتور بولسونارو، معتبرة أن التزييف المعني لم يشكل إعلاناً سياسياً للعرض العام، بل عرض لفعالية خاصة أُقيمت قبل الإعلان الرسمي عن ترشحه.