11 جريحاً بانفجار سيارة مفخخة في كولومبيا قبل أيام من تنصيب الرئيس

انفجرت شاحنة، السبت، قرب مركز للشرطة في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً على الأقل، وذلك قبل ستة أيام من تنصيب الرئيس المنتخب أبيلاردو دي لا إسبريلا.

وأفاد رئيس بلدية المدينة بإصابة 11 شخصاً على الأقل في الانفجار.

وسيؤدي أبيلاردو دي لا إسبريلا، اليميني المتطرف، اليمين الدستورية في السابع من أغسطس (آب) في مدينة كالي، خلفاً لغوستافو بيترو، أول رئيس يساري للبلاد.

ويقام حفل تنصيب الرئيس عادة في مبنى الكونغرس في بوغوتا، لكن الرئيس المنتخب طلب نقله إلى جنوب غربي البلاد الذي يشهد اشتباكات بين عصابات المخدرات وميليشيات متمردة.

متظاهرون يشتبكون مع شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاجات على النتائج الأولية لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في كالي بكولومبيا (أ.ف.ب)

ويحظى الرئيس المنتخب بدعم الولايات المتحدة، ووعد بتكثيف التصدي للمتمردين وعصابات المخدرات، علماً بأن كولومبيا هي أول منتج للكوكايين في العالم.

وأمهل دي لا إسبريلا الذي سيتولى منصبه في السابع من أغسطس، جميع المجرمين شهراً للاستسلام، واعداً بحملات قصف واسعة تطال عصابات المخدرات النافذة.