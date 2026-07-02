جهود مكثفة في فنزويلا لإنقاذ حارس أمن عالق منذ أسبوع تحت الأنقاض

يبذل مئات من رجال الإنقاذ جهودا مساء الأربعاء لإنقاذ مواطن فنزويلي يبلغ 43 عاما، تمكّن من البقاء على قيد الحياة لمدة أسبوع تحت أنقاض مبنى مؤلف من سبعة طوابق، وفق ما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.

وما زال حارس الأمن هيرنان خيل (43 عاما) محاصرا داخل كشك الحراسة أسفل المبنى الذي كان يعمل فيه في كاتيا لا مار، وهي منطقة ساحلية سوّيت بالأرض بشكل شبه كامل جراء الزلزالين القويين الذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو (حزيران). وتعمل فرق إنقاذ جاءت من سبع دول منذ ثلاثة أيام للوصول إليه.

وتسبب الزلزالان المتتاليان بقوة 7,2 و7,5 درجات، واللذان يعدان من أسوأ الكوارث الزلزالية في تاريخ أميركا اللاتينية، في انهيار مجمعات سكنية كاملة، وانطلاق عمليات بحث وإنقاذ مكثفة للناجين المحاصرين تحت الأنقاض.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 2295 شخصا، وفق ما أعلن الأربعاء رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز الذي أشار إلى أن أكثر من 11 ألف شخص أصيبوا في الكارثة.