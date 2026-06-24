فنزويلا تعلن الطوارئ وتغلق مطار كراكاس عقب زلزالين مدمرين

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز فجر اليوم الخميس حالة الطوارئ في البلاد عقب الزلزالين القويين اللذين تسببا بأضرار جسيمة في العاصمة كراكاس، وإغلاق مطار مايكيتيا الدولي.

وأعلنت رودريغيز في كلمة متلفزة أن زلزالين قويين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات وأعقبتهما 20 هزة ارتدادية، تسببا بانهيار العديد من المباني في كراكاس وإغلاق مطار «مايكيتيا» الدولي الذي يخدم العاصمة بسبب «أضرار جسيمة في البنية التحتية».

ويعد هذان الزلزالان من بين الأقوى التي ضربت فنزويلا منذ أكثر من قرن. وأظهرت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الهزات الأرضية التي تسببت في انهيار مبانٍ في كراكاس وشُعر بها في كولومبيا المجاورة، وقعت في غضون دقيقة واحدة في موقعين تفصل بينهما مسافة تبلغ نحو 45 كيلومترا وعلى عمقين متفاوتين.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال كان إلى الغرب من بلدة مورون الواقعة على الساحل الكاريبي للبلاد، على بعد نحو 168 كيلومترا (104 أميال) غرب كاراكاس، وعلى عمق 13 كيلومترا (8 أميال).

وجرى إجلاء عدد من السكان من المباني التي تعرضت للاهتزاز في كاراكاس، وبقوا في الخارج، فيما بدت الصدمة واضحة على كثيرين منهم بعد مشاهدتهم جدرانا كاملة انهارت، ما جعل الأثاث داخل المباني ظاهرا من الشارع. كما شوهدت سحب من الغبار في حيين من أحياء العاصمة، وهما منطقتان تشهدان عادة نشاطا كثيفا للمطاعم والمحال التجارية.

أحد شوارع العاصمة الفنزويلية كاراكاس عقب الزلزال (ا.ف.ب)

وقال وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو إن الزلزال شعر به السكان في ولايات عدة، مضيفا أن حي ألتاميرا في كاراكاس شهد «أوضاعا مقلقة» مع انهيار منازل ومبان. وحث السكان على البقاء خارج المباني، محذرا من أن الهزات الارتدادية قد تتسبب في مزيد من الأضرار لبعض المنشآت.

وقال كابيو عبر التلفزيون الرسمي: «ندرك أن بعض الناس قد يشعرون بالذعر، لكننا نتحرك وفق الإجراءات المعتمدة لتفعيل جهود الإغاثة والإنقاذ ومساعدة من هم في أمس الحاجة إليها». وأضاف: «كونوا حذرين جدا مع الأطفال وكبار السن، وتواصلوا مع بعضكم بعضا للتأكد من أن أحدا لم يتعرض للأذى».

وأصدر مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا لجزر فيرجن. كما أصدرت السلطات في جمهورية الدومنيكان تحذيرا مماثلا للجزيرة، في حين رفع سريعا تحذير آخر كان قد صدر لبورتوريكو.