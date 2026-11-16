إقليم «أرض الصومال» يعلن احتجاز 5 أميركيين لفترة وجيزة

قال جهاز المخابرات في إقليم «أرض الصومال» إنه احتجز لفترة وجيزة خمسة أميركيين شكَّلوا تهديداً للأمن القومي.

وذكر جهاز المخابرات في منشور على «إكس» في وقت متأخر من أمس (الأحد)، أنه راقب هؤلاء الأميركيين منذ وصولهم وأجرى «تحقيقاً مستفيضاً» في أنشطتهم.

ولم يقدم تفاصيل عن هوياتهم أو الأفعال التي يشتبه في أنهم ارتكبوها في المنطقة الواقعة في القرن الأفريقي.

ولم يرد المدير العام لجهاز مخابرات إقليم «أرض الصومال» جامع محمد إيجال، أو وزارة خارجية المنطقة أو الخارجية الأميركية بعد على طلبات التعليق، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلن إقليم «أرض الصومال» استقلاله عن الصومال في عام 1991، ويتمتع بموقع استراتيجي عند ملتقى المحيط الهندي والبحر الأحمر.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بالإقليم كدولة ذات سيادة، وتسعى حكومة إقليم «أرض الصومال» لنيل اعتراف دول أخرى منها الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الأميركيين الخمسة يعملون في شركة تُدعى «باراليل بلاك». وتُظهر رسالة بتاريخ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) اطلعت عليها «رويترز»، أنهم تلقوا دعوة من وزير خارجية إقليم «أرض الصومال» عبد الرحمن ضاهر آدم، لإجراء دراسات جدوى لاستثمارات محتملة.

وقال المصدر إن الأميركيين الخمسة غادروا أرض الصومال على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم (الاثنين).

ولم تردّ شركة «باراليل بلاك»، التي جرى تسجيلها قبل أقل من شهرين في ولاية ديلاوير الأميركية، بعد على طلبات التعليق.