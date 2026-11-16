نيجيريا: خطة للقضاء على «بوكو حرام» في 5 سنوات

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس النيجيري بولا تينوبو، التابع لحزب «المؤتمر التقدمي»، الانتهاء من إعداد خطة لإنهاء تمرد «بوكو حرام»، الذي يدخل عامه السابع عشر، خلال خمس سنوات، وذلك على بُعد نحو شهرين على موعد الانتخابات الرئاسية في البلد الأفريقي الأكبر من حيث تعداد السكان.

وقال مجلس الحملة الانتخابية إن الجيش قتل أكثر من 15 ألفاً من عناصر الجماعة واللصوص المسلحين في ثلاث سنوات، وإن أكثر من 130 ألفاً من مقاتلي المجموعات الإرهابية، وأفراد أسرهم سلَّموا أنفسهم للحكومة، ورغم هذه الأرقام فإن المعارضة تتهم الرئيس بالفشل في حماية المواطنين.

خطة خمسية

وجاء الإعلان عن الخطة الجديدة في بيان أصدره المتحدث باسم حملة الرئيس، ديلي أليكي، وهو وزير التنمية المعدنية في الحكومة، أمس (الأحد)، حيث قال إن «خطة العمليات الدفاعية الاستراتيجية الخمسية» تقوم على الاستخبارات والتكنولوجيا والوقاية، وتجمع بين عمليات عسكرية متواصلة وإجراءات غير عسكرية.

وقال البيان إن الرئيس أنشأ أربع فرق جديدة في الجيش، وأعاد هيكلة تشكيلات قائمة. ووافق على مركزين للتدريب في أوسوغبو بولاية أوسون وأماسيري إيدا بولاية إيبونيي، يتسع كل منهما لستة آلاف مجند. ويضم مركز أوسوغبو حالياً 5210 مجندين. ووافق على تجنيد 28 ألف جندي إضافي و50 ألف شرطي، وعلى بناء ثكنة من 700 وحدة سكنية في ولاية إيكيتي.

ورغم التغطية الإعلامية الواسعة لإعلان خطة محاربة الإرهاب، الأحد، فإن صحيفة محلية قالت إنها لم تصدر عن جهة حكومية رسمية، ولم يتضمن الإعلان عنها تحديد موعد التنفيذ ولا تكلفة الخطة ولا تمويلها.

رأي معارض

في غضون ذلك، تتهم المعارضة تينوبو بالفشل في حماية المواطنين، أمام تردي الأوضاع الأمنية في الدولة التي تمتلك أقوى اقتصاد في غرب أفريقيا، ويزيد تعداد سكانها على 240 مليون نسمة، من أعراق وديانات مختلفة.

وقال عتيقو أبو بكر، مرشح «المؤتمر الديمقراطي الأفريقي»، في تصريحات سابقة إن «الحكومة التي لا تستطيع حماية مواطنيها رسبت في أول اختبار للحكم»، وتحدث عن مقتل 5091 شخصاً في ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن ذلك يعطي «5091 سبباً لرحيل هذه الحكومة».

كما ذكر بيتر أوبي، مرشح «المؤتمر الديمقراطي النيجيري»، في يوليو (تموز) الماضي، بعد خطف تلاميذ في ولاية أويو لأكثر من 50 يوماً، إن «الحكم انهار تماماً»، وإن أكثر من 13 مدرسة تعرضت للخطف منذ تولي تينوبو الحكم عام 2023. وقال إن الرئيس لم يتصل بحاكم أويو سيئي ماكيندي، ودعاه إلى الاستقالة أو عدم الترشح، مذكِّراً بأن تينوبو كان بين من طالبوا باستقالة الرئيس السابق غودلاك جوناثان بعد خطف تلميذات شيبوك عام 2014.

وأفادت «منظمة العفو الدولية» في 25 أغسطس (آب) الماضي بأن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 10217 شخصاً في 7 ولايات خلال أول عامين من حكم الرئيس تينوبو، وأن «الأمور ازدادت سوءاً»، ولكن تينوبو ظل دوماً يدافع عن حصيلته، وفي خطاب ألقاه يوليو (تموز) الماضي قال إن الأمن والاقتصاد تحسَّنا.

وتعيشُ نيجيريا على وقع تمرد مسلح منذ عام 2009، بدأته جماعة «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «القاعدة»، وتفرَّع منه عام 2016 «تنظيم داعش في غرب أفريقيا». وتقول التقارير إن التمرد الإرهابي الذي بدأ في شمال شرقي نيجيريا، امتد إلى الشمال الأوسط والجنوب الغربي.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما تهيمن عليها النقاشات الأمنية، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها تنظيمات إرهابية وعصابات مسلحة في مناطق مختلفة من نيجيريا.